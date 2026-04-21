Jaime Urrego asume Supersalud como encargado en medio de polémica por llegada de Daniel Quintero y crisis de las EPS

El Ministerio de Salud nombró de forma temporal a Jaime Hernán Urrego Rodríguez como superintendente nacional de Salud - crédito @MinSaludCol/X

El Gobierno designó a Jaime Hernán Urrego Rodríguez como superintendente nacional de Salud encargado, tras la salida de Bernardo Camacho, en una coyuntura marcada por la presión sobre el sistema de salud y la controversia causada por el posible nombramiento de Daniel Quintero Calle.

Con el Decreto 0404 de 2026, el Ministerio de Salud oficializó la salida de Bernardo Camacho y estableció que Jaime Urrego Rodríguez, actual viceministro de Salud Pública, ocupará la Superintendencia Nacional de Salud de manera interina. El objetivo es garantizar la continuidad operativa de la entidad tras la renuncia irrevocable de Camacho “por motivos estrictamente personales”, según su carta dirigida al presidente Gustavo Petro.

Camacho, en su despedida, subrayó: “Mi compromiso con los principios de equidad, justicia social y defensa del sistema público de salud se mantiene inquebrantable. Serví al gobierno del Presidente Petro con responsabilidad, eficacia, transparencia y lealtad durante estos cinco meses y continuaré apoyando, desde cualquier espacio, las políticas que busquen garantizar el acceso universal y digno a los servicios de salud para todos los colombianos”.

Bernardo Camacho dejó la Superintendencia Nacional de Salud y reafirmó su compromiso con el sistema público - crédito @Supersalud/X

Crisis del sistema de salud y tensión por la intervención de EPS

La Superintendencia Nacional de Salud enfrenta un escenario de alta complejidad. Actualmente, ocho EPS están bajo intervención y acumulan deudas superiores a 19 billones de pesos. El contexto, según cifras del sector, evidencia los desafíos financieros y las dificultades en la prestación de servicios médicos por parte de estas entidades.

El nombre de Daniel Quintero Calle ha ganado notoriedad tras la publicación de su hoja de vida en el portal de la Presidencia, lo que generó reacciones en diversos sectores políticos, especialmente entre los opositores y en los gremios de la salud. La posible llegada de Quintero se da en medio de una crisis que afecta la sostenibilidad del sistema y que ha llevado al Gobierno a tomar decisiones de intervención sobre las principales EPS, incluida la Nueva EPS, una de las más afectadas financieramente.

El exalcalde de Medellín permanece postulado para dirigir la Supersalud, decisión que ha generado debate en distintos sectores. - crédito REUTERS/Juan David Duque

Polémica por el eventual nombramiento de Daniel Quintero

La llegada de Daniel Quintero Calle a la Superintendencia Nacional de Salud aún no ha sido confirmada oficialmente, pero su nombre permanece postulado en la página de aspirantes de la Presidencia. La publicación de su hoja de vida generó controversia por su falta de formación y experiencia en el sector salud, así como por las investigaciones en su contra por presunta corrupción en su paso por la Alcaldía de Medellín.

Quintero se pronunció públicamente con la afirmación: “Voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”. En un video difundido en redes sociales, agregó: “La salud en Colombia necesita un reseteo contra la corrupción, pero además una reingeniería con tecnología para darle a los colombianos el derecho verdadero y fundamental a la salud. Sé del reto que tenemos desde la Supersalud. Como alcalde de Medellín, manejamos con éxito la peor crisis de salud del último siglo, la pandemia. Pero además soy padre de una niña trasplantada cuya vida depende de que le lleguen las medicinas”.

La posibilidad de que Quintero asuma la Supersalud ha generado críticas en diferentes sectores, quienes advierten sobre su falta de experiencia médica y la existencia de más de 40 investigaciones en su contra, así como la de decenas de funcionarios y allegados.

Supersalud enfrenta un periodo de transición y mantiene activos los procesos de inspección y control sobre el sistema de salud. - crédito Superintendencia de Salud

Rol y retos de la Supersalud en la coyuntura actual

El decreto firmado por el ministro Guillermo Jaramillo establece que Jaime Urrego Rodríguez asume temporalmente la dirección de la entidad, mientras se define la situación de Quintero Calle. La designación de Urrego, quien ha seguido de cerca la coyuntura desde el Viceministerio de Salud Pública, permite que la Superintendencia Nacional de Salud mantenga activos los procesos de inspección y control sobre las EPS y los demás actores del sistema.

El sector salud permanece atento al desenlace del proceso y a la eventual ratificación de Quintero, quien ha prometido una “intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales”, según sus propias palabras. El Gobierno mantiene la hoja de vida de Quintero entre los aspirantes al cargo, mientras la crisis del sistema de salud exige resoluciones inmediatas para garantizar la estabilidad institucional.