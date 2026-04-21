Hombre denunció que el fallecido cardenal Pedro Rubiano habría abusado de él cuando era menor de edad: “Allí pedí auxilio”

La víctima denunció que el arzobispo, fallecido en 2024, habría cometido los vejámenes en tres sitios - crédito Archivo Colprensa

Pedro Rubiano Sáenz, fallecido arzobispo de Bogotá y figura central de la Iglesia católica en Colombia durante décadas, volvió a estar como centro de polémicas luego de que un hombre denunciara que el líder religioso habría abusado sexualmente de él cuando tenía 14 años.

La víctima, que no reveló su identidad por motivos de seguridad, detalló en diálogo con Caracol Radio que sus denuncias fueron objeto de un encubrimiento sistemático por parte de jerarcas eclesiásticos.

Según el relato, el primer acto ocurrió tras su salida de casa en 1983, luego de que fuera expulsado por sus familiares debido a conflictos internos.

“Los conocí por problemas con mi familia. Me echaron a la calle cuando tenía 14 años y la única parte donde conocía que podía recibir protección, pues, era en una iglesia”, detalló el hombre a la cadena radial mencionada.

No obstante, al acudir al templo religioso, fue recibido por uno de los presuntos agresores que, según él, sería el cardenal Rubiano Sáenz, dando inicio a una secuencia de abusos que se prolongó durante su adolescencia.

“Y me fui para la Catedral Primada y allí pedí auxilio y salió este señor, uno de los victimarios, y ahí empezó todo”, narró.

Según su testimonio, los abusos se repitieron en varios escenarios: la Catedral Primada, un hotel en las inmediaciones del Bolívar Bolo Club, y la casa rural de la catedral en Fontibón, ubicado en el occidente de Bogotá.

“Se sentó conmigo en las sillas de atrás, quería besarme los pies, me besó las manos, me masturbó y me practicó sexo oral”, mencionó.