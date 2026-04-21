Demanda ante la Corte busca ampliar licencia de maternidad a 6 meses: “Los derechos de los niños deben prevalecer”

La demanda advierte que las 18 semanas actuales no serían suficientes y propone ampliarlas hasta 24 semanas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Corte Constitucional recibió una demanda que solicita declarar inexequible el límite actual de dieciocho semanas de la licencia de maternidad y propone ajustarlo a seis meses, en concordancia con las recomendaciones de organismos internacionales. El recurso sostiene que los derechos de los niños deben prevalecer sobre cualquier otra consideración.

La acción fue presentada por Diego Andrés López Suárez, alcalde de El Colegio, Cundinamarca, quien argumenta que la normativa vigente no garantiza integralmente la protección de la salud, la alimentación y el desarrollo de los recién nacidos.

Fundamentos de la demanda ante la Corte Constitucional

El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo establece que toda trabajadora embarazada tiene derecho a una licencia remunerada de dieciocho semanas. De acuerdo con la demanda, este plazo es insuficiente frente a los estándares internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF recomiendan seis meses de lactancia materna exclusiva, lo que equivale a veintiséis semanas. La demanda advierte que existe una brecha de ocho semanas, lo que representa un déficit cercano al 30% en la protección del menor.

En el documento presentado ante el alto tribunal, se sostiene: “La licencia de maternidad es el instrumento mediante el cual el Estado garantiza que el recién nacido reciba cuidado y atención en sus primeros meses”, según se lee en la demanda. Además, el demandante señala que sin ese tiempo suficiente resulta inviable cumplir con la lactancia exclusiva recomendada por los organismos internacionales.

La Corte Constitucional estudia una demanda que busca tumbar parcialmente la norma vigente sobre licencia de maternidad. - crédito REUTERS/Luisa González

Derechos fundamentales de los niños y justificación jurídica

El recurso plantea que la regulación actual desconoce el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que consagra la prevalencia de los derechos de los niños. Según López Suárez, la limitación de la licencia vulnera derechos fundamentales, especialmente porque impide garantizar una alimentación adecuada y un desarrollo integral durante los primeros meses de vida. El demandante afirma que los permisos de lactancia posteriores y otras medidas no compensan la ausencia de la madre durante este periodo, por lo que la licencia remunerada se convierte en el único medio efectivo para garantizar ese derecho.

En la demanda se argumenta que la norma vigente no supera un test de proporcionalidad, pues no es idónea para alcanzar el objetivo de protección, no es necesaria dado que existen alternativas menos restrictivas y no resulta proporcional, ya que el sacrificio de los derechos del menor supera cualquier beneficio posible.

Experiencia personal y contexto social

En entrevista con El Espectador, López Suárez explicó que la acción encuentra origen en su experiencia familiar. “En mi familia tengo cuatro hermanas y, a partir de lo que ellas han vivido, hemos visto las dificultades que enfrentan las mujeres cuando tienen hijos, especialmente para garantizar la lactancia materna exclusiva que recomiendan los organismos internacionales”, declaró el funcionario al medio. Añadió que esta situación motivó la búsqueda de un ajuste en el sistema jurídico colombiano para que las madres puedan cumplir con ese estándar.

El alcalde destacó que la natalidad ha disminuido en el país y que muchas familias optan por tener menos hijos, en parte por las dificultades asociadas a la crianza. López Suárez señaló: “Se trata de generar mejores condiciones para quienes deciden tener hijos”, en referencia a la importancia de ajustar la licencia de maternidad a las necesidades contemporáneas.

El caso plantea ampliar el tiempo de cuidado para fortalecer el vínculo y la salud del bebé. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Papel del Congreso y argumentos económicos

Según López Suárez, el Congreso podría haber abordado este tema, pero suele priorizar debates macroeconómicos y políticos, dejando de lado asuntos que afectan de manera directa a las familias. El funcionario recordó antecedentes como el debate sobre el aborto, que experimentó demoras legislativas.

En cuanto al costo económico, sostuvo que no se reconoce el valor del trabajo de cuidado que realizan las mujeres. “Nadie cuantifica el trabajo que una madre hace después de su jornada laboral: cuidar, educar, alimentar, acompañar a sus hijos. Este trabajo tiene un valor económico real, pero no se reconoce ni se incorpora en el análisis”, afirmó López Suárez en declaraciones recogidas por El Espectador.

El demandante planteó que invertir en la ampliación de la licencia de maternidad tendría efectos positivos a largo plazo, ya que los niños mejor cuidados y con un desarrollo adecuado pueden convertirse en adultos más preparados para contribuir al crecimiento económico del país.

La acción judicial propone ajustar la ley con base en estándares internacionales de protección infantil. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Diferencias con los estándares internacionales

La demanda enfatiza que la diferencia de ocho semanas respecto a lo recomendado por la OMS y UNICEF tiene consecuencias directas en la vida de los menores y sus familias. El documento sostiene que la lactancia materna exclusiva durante seis meses es clave para el desarrollo físico, inmunológico y cognitivo de los niños. La brecha entre la norma colombiana y los estándares internacionales limitaría la posibilidad de cumplir con esa recomendación, afectando la salud y el bienestar de los recién nacidos.