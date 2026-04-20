Colombia

Trabajadores de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ capturados por presunto homicidio quedaron en libertad: Alcaldía convoca Consejo de Seguridad

Los procesados no aceptaron los cargos y alegaron legítima defensa, mientras avanza el análisis de videos y testimonios para esclarecer lo ocurrido en el rodaje en Bogotá

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El proceso judicial continúa luego de que un juez determinara la libertad de dos integrantes del equipo de producción vinculados a una investigación por hechos violentos ocurridos durante un rodaje en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El proceso judicial continúa luego de que un juez determinara la libertad de dos integrantes del equipo de producción vinculados a una investigación por hechos violentos ocurridos durante un rodaje en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La libertad de los dos trabajadores capturados en el marco de la investigación por los hechos violentos ocurridos durante el rodaje de la producción Sin senos sí hay paraíso 4 fue confirmada en las últimas horas por Caracol Radio.

Se trata de Jorge Alexander Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29 años, quienes hacen parte del equipo logístico y de producción de la serie. Ambos habían sido capturados tras los hechos registrados el pasado 18 de abril de 2026 en el centro de Bogotá.

De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de homicidio doloso, sin embargo, los procesados no aceptaron los cargos y se declararon inocentes durante la audiencia realizada ante un juez penal municipal con función de control de garantías.

Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento

Según lo reportado por Caracol Radio, durante la diligencia judicial la Fiscalía decidió no solicitar medida de aseguramiento privativa de la libertad, al considerar que los investigados no representan un peligro para la sociedad ni existe riesgo de fuga.

En consecuencia, el juez determinó que ambos procesados quedaran en libertad mientras avanza el proceso judicial, aunque continuarán vinculados a la investigación y deberán comparecer cuando sean requeridos por las autoridades.

La defensa de los implicados, liderada por el abogado Fabio Humar, sostuvo que la actuación de sus representados se enmarca dentro de una posible legítima defensa, argumento que será desarrollado durante el proceso penal. Según el jurista, los dos jóvenes no cuentan con antecedentes judiciales.

La Fiscalía imputó homicidio doloso a los dos implicados, quienes no aceptaron cargos, y continúa con la recolección de pruebas del caso. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez/Archivo
La Fiscalía imputó homicidio doloso a los dos implicados, quienes no aceptaron cargos, y continúa con la recolección de pruebas del caso. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez/Archivo

Videos de seguridad y pruebas del caso

Durante la audiencia, los videos de las cámaras de seguridad del sector fueron legalizados como material probatorio, según información confirmada por El Tiempo, y serán clave dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía.

Estos registros corresponden a los hechos ocurridos en el parqueadero del Instituto Roosevelt, en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, donde se registró el ataque que derivó en la muerte de tres personas.

Las autoridades continúan analizando el material audiovisual y los testimonios recopilados para establecer con claridad la secuencia de los hechos.

Pronunciamiento del alcalde Carlos Fernando Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la realización de un Consejo de Seguridad extraordinario para evaluar lo ocurrido en la localidad de Santa Fe y otros hechos recientes de violencia en la ciudad.

En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, el mandatario expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con el sector audiovisual afectado por el caso.

Galán indicó que, de acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el hecho no estaría relacionado con hurto ni con un ataque sicarial, sino con una posible “agresión por intolerancia”, versión que sigue bajo verificación.

Asimismo, señaló que solicitó a la Policía y a la Fiscalía priorizar la investigación y esclarecer completamente los hechos, además de garantizar el acompañamiento médico a la persona que resultó herida.

Además, confirmó que el Consejo de Seguridad abordará no solo este caso, sino también otros episodios recientes de violencia registrados en Bogotá, con el objetivo de revisar medidas de prevención y respuesta en zonas críticas de la ciudad.

El encuentro fue citado para primera hora del 20 de abril de 2026, con participación de la Policía, la Secretaría de Seguridad y otros organismos distritales.

El alcalde de Bogotá anunció la realización de un Consejo de Seguridad para revisar los hechos registrados en el centro de la ciudad y otros casos recientes de violencia, además de coordinar acciones con las autoridades para avanzar en las investigaciones. - crédito @CarlosFGalan/X

Contexto de los hechos: lo ocurrido en el centro de Bogotá

De acuerdo con la información recopilada por El Tiempo, los hechos ocurrieron el sábado 18 de abril de 2026 hacia las 2:14 de la tarde, en el parqueadero del Instituto Roosevelt, ubicado en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe.

Según la reconstrucción preliminar del caso, Josué Cubillos García habría atacado con arma blanca a dos integrantes del equipo de producción, identificados como Henry Alberto Benavides y Nicolás Perdomo Corrales, quienes fallecieron en el lugar.

Posteriormente, Cubillos García fue perseguido por otros miembros del equipo, entre ellos los hoy investigados Correa y Sanabria, en medio de la situación que terminó con la muerte del agresor.

Las autoridades han indicado que el uso de armas de fuego fue descartado dentro de la investigación, y que el hecho se desarrolló exclusivamente con armas cortopunzantes.

Capturas, audiencia y desarrollo judicial

Tras los hechos, cuatro personas fueron inicialmente detenidas; sin embargo, solo dos permanecieron vinculadas formalmente al proceso penal.

La audiencia de legalización de captura se realizó el domingo 19 de abril en horas de la noche, en la que se avaló la legalidad de los procedimientos y la incorporación de las pruebas audiovisuales.

La Fiscalía imputó a los procesados el delito de homicidio doloso, mientras que la defensa insistió en que la actuación de los investigados debe analizarse bajo el contexto de una reacción inmediata ante un ataque previo.

Pronunciamiento de la productora TIS Studios

La empresa encargada de la producción, TIS Studios, emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de los dos integrantes del equipo y confirmó el acompañamiento a las familias de las víctimas.

En su pronunciamiento, la compañía señaló que los hechos ocurrieron en un área externa al lugar de grabación y fueron protagonizados por una persona ajena a la producción.

Asimismo, informó que uno de los miembros del equipo resultó herido y ha recibido atención médica, además de acompañamiento institucional por parte de la productora.

La productora emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido - crédito TIS STUDIOS / Instagram
La productora emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido - crédito TIS STUDIOS / Instagram

Investigación en curso

El proceso judicial continúa en etapa de recolección y análisis de pruebas. La Fiscalía deberá establecer si existió exceso en la reacción de los hoy investigados o si los hechos corresponden a una situación de legítima defensa en un contexto de agresión previa.

Mientras tanto, los dos trabajadores permanecerán en libertad, pero deberán comparecer ante la justicia cuando sean requeridos.

Las autoridades reiteraron que el caso sigue abierto y en investigación, y que las decisiones de fondo dependerán del análisis integral del material probatorio y los testimonios recopilados.

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