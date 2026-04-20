Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 20 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 20 de abril
Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 20 de abril

El dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 3.587,75 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,42% con respecto a la cifra de la jornada previa de 3.602,75 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense marca una bajada 0,2%, por lo que desde hace un año acumula aún un descenso del 11,23%.

Analizando este dato con el de días anteriores, da la vuelta al dato de la jornada anterior en el que experimentó una subida del 0,88%, demostrándose incapaz de asentar una tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en estas fechas.

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Más Noticias

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

Los colombianos sorprendieron con una compilación de sus mejores éxitos musicales, haciendo que el público estallara en ovaciones cuando los dos subieron al escenario principal con la Bichota

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

Roy Barreras invitó a Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo a debatir sin restricciones: “Cinco millones de colombianos aún no han decidido”

El candidato presidencial instó a los medios de comunicación a crear un espacio donde los principales referentes del centro expongan sus proyectos, en un momento de alta polarización electoral

Roy Barreras invitó a Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo a debatir sin restricciones: “Cinco millones de colombianos aún no han decidido”

Filtran las primeras imágenes del doble asesinato contra miembros de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ en Bogotá: el agresor atacó por la espalda

En el material fílmico se observa cuando el joven de 24 años diagnosticado con enfermedad mental se acercó al conductor de 45 años y, sin mediar palabra, lo tomó por el cuello y lo hirió mortalmente con arma blanca

Filtran las primeras imágenes del doble asesinato contra miembros de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ en Bogotá: el agresor atacó por la espalda

Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”

La creadora de contenido desglosó cada gasto de su viaje al famoso festival en Estados Unidos, dejando a muchos boquiabiertos con los precios y compartiendo tips esenciales para disfrutar al máximo

Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”

Nuevos detalles del agresor que mató a dos miembros de la producción de ‘Sin senos si hay paraíso’: comandante de Policía dijo que tenía problemas mentales

Las autoridades informaron sobre un incidente violento ocurrido en la filmación de la serie televisiva, donde un hombre atacó a varias personas con arma blanca, resultando en varias víctimas fatales y una hospitalización

Nuevos detalles del agresor que mató a dos miembros de la producción de ‘Sin senos si hay paraíso’: comandante de Policía dijo que tenía problemas mentales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue su presentación de los colombianos

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue su presentación de los colombianos

Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”

Jhorman Toloza confirmó el final de su historia con Alexa Torrex y se refirió a lo ocurrido en ‘La casa de los famosos’: “Nadie te va a obligar”

Karol G sacude Coachella 2026: anuncia gira mundial ‘Tropicoqueta’ en pleno show y grita “Nos vamos de tour”

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Deportes

Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”

Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”

Falcao preocupa en Millonarios: fue trasladado en ambulancia tras fuerte golpe en el clásico ante América de Cali

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

El cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el premio de la selección Colombia tras el título en el Sudamericano Sub17

América venció 3-1 a Millonarios y dio un paso clave hacia las finales de la Liga BetPlay