Colombia

Gustavo Petro respondió declaraciones de Daniel Noboa sobre su supuesta relación con el narco de los ‘Choneros’ alias Fito: “Tengo como proyecto que los pueblos ejerzan su poder”

Gustavo Petro reiteró sus acusaciones a Daniel Noboa luego de que alias Negro Willy, identificado como cabecilla de una organización criminal en Ecuador, hiciera referencia a un posible financiamiento de los “choneros”

Guardar
Las tensiones entre Gustavo Petro y Daniel Noboa se incrementaron tras el anuncio del presidente Petro de denunciar penalmente al presidente de Ecuador - crédito Presidencia
Las tensiones entre Gustavo Petro y Daniel Noboa se incrementaron tras el anuncio del presidente Petro de denunciar penalmente al presidente de Ecuador - crédito Presidencia

Las tensiones entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, aumentaron después de que el mandatario colombiano anunciara que presentará una demanda penal contra el presidente ecuatoriano por calumnia.

Después de esa publicación, el presidente Petro realizó otros pronunciamientos en su cuenta oficial de X, donde desmintió a Noboa sobre declaraciones relacionadas con el movimiento político ecuatoriano “Revolución Ciudadana” y su presunta relación con alias Fito.

Según el mandatario colombiano, no considera que los dirigentes de “Revolución Ciudadana” tengan vínculos con la banda narcotraficante “Los Choneros” ni posean haciendas con cocaína, desmintiendo así las declaraciones de Noboa sobre supuestos nexos del movimiento político con alias Fito.

“No creo que los dirigentes de “Revolución ciudadana” tengan amigos choneros ni que les incauten en sus haciendas cocaína, creo que no tienen haciendas (sic)“, indicó Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro no considera que los dirigentes de “Revolución Ciudadana” tengan vínculos con los “choneros” ni posean haciendas con cocaína - crédito @petrogustavo/X

El presidente colombiano señaló que se ha reunido con los dirigentes progresistas de Ecuador y manifestó su interés en continuar con esos encuentros, con el objetivo de que puedan ejercer su “poder constituyente” para declarar la Confederación de la Gran Colombia.

“Con los dirigentes progresistas del Ecuador, sí me he reunido y me quiero reunir más, porque tengo como proyecto que los pueblos ejerzan su poder constituyente y se declare la Confederación de la Gran Colombia (sic)”, expresó el mandatario colombiano.

En otra publicación, Gustavo Petro reiteró sus acusaciones contra su homólogo Daniel Noboa, tras las declaraciones de alias Negro Willy, líder de una de las bandas criminales de Ecuador, sobre la presunta financiación de los “choneros”.

“Ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usa Noboa para acusarme a mi, lo acusa es a él por haberse financiado con los recursos de “los choneros” y por tanto, de alias Fito y de ordenar el asesinato del excandidato presidencial Villavicencio (sic)“, aseveró Gustavo Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro reiteró sus acusaciones contra su homólogo Daniel Noboa, tras las declaraciones de alias Negro Willy, líder de una de las bandas criminales de Ecuador, sobre la presunta financiación de los “choneros” - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro también acusó a Daniel Noboa de supuestamente apoyar al narcotráfico en Colombia.

El mandatario colombiano realizó dos publicaciones, con la diferencia que en la segunda publicación compartió una foto en la que se ve al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“Estos son los candidatos que dice Daniel Noboa, presidente del Ecuador, como si tuviera derecho a intervenir en política de Colombia lo que me habilita a hacer lo mismo en Ecuador, apoyar en Colombia (sic)”, indicó Petro.

Acto seguido, el presidente Gustavo Petro acusó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de supuestamente apoyar el narcotráfico en Colombia.

“Aquí si puedo comprobar que Noboa apoya es el narcotráfico en Colombia (sic)”, aseveró el mandatario colombiano.

El pronunciamiento del presidente colombiano se da luego de las afirmaciones recientes de su homólogo ecuatoriano a Semana, en las que expresó dudas sobre la visita de Gustavo Petro a Manta después de asumir el cargo, así como por la columna de Daniel Coronell en Cambio.

Detalles del nuncio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que interpondrá una denuncia penal contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por calumnia.

A través de un mensaje publicado el domingo 19 de abril de 2026 en su cuenta de X, Petro rechazó las recientes afirmaciones de Noboa, quien cuestionó los motivos de la visita de Petro a Manta tras su toma de posesión en mayo de 2025.

Petro afirmó que la custodia durante su estadía en Manta fue dispuesta por el propio gobierno ecuatoriano, que ordenó la protección militar permanente durante su visita oficial, realizada en el marco de la investidura presidencial de Noboa.

El presidente reiteró que su visita a Manta contó con la compañía del ejército ecuatoriano - crédito @petrogustavo/X
El presidente reiteró que su visita a Manta contó con la compañía del ejército ecuatoriano - crédito @petrogustavo/X

El mandatario colombiano también explicó que su presencia en Manta respondió al pedido de liberación de Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano, a quien considera un preso político. Petro culpó a las autoridades de Ecuador por el estado de salud de Glas en prisión y solicitó su entrega a Colombia.

Según Petro, durante su visita estuvo bajo resguardo tanto del ejército ecuatoriano como de su equipo de seguridad colombiano, y señaló que existen testigos y medios de comunicación que pueden corroborar estos hechos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDaniel NoboaEcuadorTensiones Colombia y EcuadorColombia-Noticias

Más Noticias

Tras el ataque en la grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso′,así fue la manifestación del gremio audiovisual colombiano y amigos de las víctimas

Directores, productores y asistentes audiovisuales se reunieron en el sector del Parkway, en el centro de Bogotá, y exigieron a sus empleadores mayores garantías para la realización de sus labores

Tras el ataque en la grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso′,así fue la manifestación del gremio audiovisual colombiano y amigos de las víctimas

Juan Daniel Oviedo lanzó pullas contra Abelardo de la Espriella por sus propuestas de gobierno: “No es con magia ni con milagros”

El exdirector del Dane reclamó mayor claridad y compromiso del Ejecutivo para enfrentar los desafíos que atraviesa el país, especialmente en regiones afectadas por el invierno y la crisis institucional

Juan Daniel Oviedo lanzó pullas contra Abelardo de la Espriella por sus propuestas de gobierno: “No es con magia ni con milagros”

Así quedó el palmarés de títulos de la Federación Colombiana de Fútbol tras el nuevo campeonato en el Sudamericano Sub17 con goleada ante Argentina

En al menos 36 torneos las selecciones Colombia se han llevado el primer puesto ganando la medalla de oro en el caso de los torneos del ciclo olímpico o el trofeo como sucede con los torneos Conmebol

Así quedó el palmarés de títulos de la Federación Colombiana de Fútbol tras el nuevo campeonato en el Sudamericano Sub17 con goleada ante Argentina

Avión de Lufthansa y carguero de Qatar Airways estuvieron a punto de chocar en el aire sobre el aeropuerto de Bogotá: esto fue lo que se vio en el radar

Una aproximación simultánea de dos aeronaves a la misma pista originó una situación de riesgo operacional que requirió activar una maniobra de ascenso por parte de la tripulación europea, mientras la otra logró completar el aterrizaje

Avión de Lufthansa y carguero de Qatar Airways estuvieron a punto de chocar en el aire sobre el aeropuerto de Bogotá: esto fue lo que se vio en el radar

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 20 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 20 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”

Jhorman Toloza confirmó el final de su historia con Alexa Torrex y se refirió a lo ocurrido en ‘La casa de los famosos’: “Nadie te va a obligar”

Karol G sacude Coachella 2026: anuncia gira mundial ‘Tropicoqueta’ en pleno show y grita “Nos vamos de tour”

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Deportes

Así quedó el palmarés de títulos de la Federación Colombiana de Fútbol tras el nuevo campeonato en el Sudamericano Sub17 con goleada ante Argentina

Así quedó el palmarés de títulos de la Federación Colombiana de Fútbol tras el nuevo campeonato en el Sudamericano Sub17 con goleada ante Argentina

Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”

Falcao preocupa en Millonarios: fue trasladado en ambulancia tras fuerte golpe en el clásico ante América de Cali

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

El cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el premio de la selección Colombia tras el título en el Sudamericano Sub17