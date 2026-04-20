Gustavo Petro respondió declaraciones de Daniel Noboa sobre su supuesta relación con el narco de los ‘Choneros’ alias Fito: “Tengo como proyecto que los pueblos ejerzan su poder”

Las tensiones entre Gustavo Petro y Daniel Noboa se incrementaron tras el anuncio del presidente Petro de denunciar penalmente al presidente de Ecuador - crédito Presidencia

Las tensiones entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, aumentaron después de que el mandatario colombiano anunciara que presentará una demanda penal contra el presidente ecuatoriano por calumnia.

Después de esa publicación, el presidente Petro realizó otros pronunciamientos en su cuenta oficial de X, donde desmintió a Noboa sobre declaraciones relacionadas con el movimiento político ecuatoriano “Revolución Ciudadana” y su presunta relación con alias Fito.

Según el mandatario colombiano, no considera que los dirigentes de “Revolución Ciudadana” tengan vínculos con la banda narcotraficante “Los Choneros” ni posean haciendas con cocaína, desmintiendo así las declaraciones de Noboa sobre supuestos nexos del movimiento político con alias Fito.

“No creo que los dirigentes de “Revolución ciudadana” tengan amigos choneros ni que les incauten en sus haciendas cocaína, creo que no tienen haciendas (sic)“, indicó Petro.

Gustavo Petro no considera que los dirigentes de “Revolución Ciudadana” tengan vínculos con los “choneros” ni posean haciendas con cocaína - crédito @petrogustavo/X

El presidente colombiano señaló que se ha reunido con los dirigentes progresistas de Ecuador y manifestó su interés en continuar con esos encuentros, con el objetivo de que puedan ejercer su “poder constituyente” para declarar la Confederación de la Gran Colombia.

“Con los dirigentes progresistas del Ecuador, sí me he reunido y me quiero reunir más, porque tengo como proyecto que los pueblos ejerzan su poder constituyente y se declare la Confederación de la Gran Colombia (sic)”, expresó el mandatario colombiano.

En otra publicación, Gustavo Petro reiteró sus acusaciones contra su homólogo Daniel Noboa, tras las declaraciones de alias Negro Willy, líder de una de las bandas criminales de Ecuador, sobre la presunta financiación de los “choneros”.

“Ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usa Noboa para acusarme a mi, lo acusa es a él por haberse financiado con los recursos de “los choneros” y por tanto, de alias Fito y de ordenar el asesinato del excandidato presidencial Villavicencio (sic)“, aseveró Gustavo Petro.

Gustavo Petro reiteró sus acusaciones contra su homólogo Daniel Noboa, tras las declaraciones de alias Negro Willy, líder de una de las bandas criminales de Ecuador, sobre la presunta financiación de los “choneros” - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro también acusó a Daniel Noboa de supuestamente apoyar al narcotráfico en Colombia.

El mandatario colombiano realizó dos publicaciones, con la diferencia que en la segunda publicación compartió una foto en la que se ve al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“Estos son los candidatos que dice Daniel Noboa, presidente del Ecuador, como si tuviera derecho a intervenir en política de Colombia lo que me habilita a hacer lo mismo en Ecuador, apoyar en Colombia (sic)”, indicó Petro.

Acto seguido, el presidente Gustavo Petro acusó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de supuestamente apoyar el narcotráfico en Colombia.

“Aquí si puedo comprobar que Noboa apoya es el narcotráfico en Colombia (sic)”, aseveró el mandatario colombiano.

El pronunciamiento del presidente colombiano se da luego de las afirmaciones recientes de su homólogo ecuatoriano a Semana, en las que expresó dudas sobre la visita de Gustavo Petro a Manta después de asumir el cargo, así como por la columna de Daniel Coronell en Cambio.

Detalles del nuncio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que interpondrá una denuncia penal contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por calumnia.

A través de un mensaje publicado el domingo 19 de abril de 2026 en su cuenta de X, Petro rechazó las recientes afirmaciones de Noboa, quien cuestionó los motivos de la visita de Petro a Manta tras su toma de posesión en mayo de 2025.

Petro afirmó que la custodia durante su estadía en Manta fue dispuesta por el propio gobierno ecuatoriano, que ordenó la protección militar permanente durante su visita oficial, realizada en el marco de la investidura presidencial de Noboa.

El presidente reiteró que su visita a Manta contó con la compañía del ejército ecuatoriano - crédito @petrogustavo/X

El mandatario colombiano también explicó que su presencia en Manta respondió al pedido de liberación de Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano, a quien considera un preso político. Petro culpó a las autoridades de Ecuador por el estado de salud de Glas en prisión y solicitó su entrega a Colombia.

Según Petro, durante su visita estuvo bajo resguardo tanto del ejército ecuatoriano como de su equipo de seguridad colombiano, y señaló que existen testigos y medios de comunicación que pueden corroborar estos hechos.