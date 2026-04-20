Colombia

Juan Daniel Oviedo lanzó pullas contra Abelardo de la Espriella por sus propuestas de gobierno: “No es con magia ni con milagros”

El exdirector del Dane reclamó mayor claridad y compromiso del Ejecutivo para enfrentar los desafíos que atraviesa el país, especialmente en regiones afectadas por el invierno y la crisis institucional

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Juan Daniel Oviedo exigió acciones reales ante crisis y corrupción en Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters
Juan Daniel Oviedo exigió acciones reales ante crisis y corrupción en Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, lanzó una advertencia sobre la situación actual de Colombia, cuestionando la eficacia de las medidas adoptadas frente a las emergencias y la corrupción.

En un video publicado en la red social X, Oviedo con una foto del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella afirmó: “No es con magia ni con milagros que vamos a lograr que Colombia resuelva sus problemas”.

Según sus declaraciones, la actual administración enfrenta una crisis marcada por la temporada invernal, la emergencia económica y los escándalos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Oviedo, reconocido por su labor en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), sostuvo que el país se encuentra ante una encrucijada.

El futuro hoy de Colombia está en una caja de magia, en donde en vez de mostrarnos cuál es ese futuro, ellos están encargados es de decir que tienen un buen mago”, expresó el economista en el mensaje divulgado en la plataforma.

Según el excandidato presidencial, “la respuesta es hoy, por no darnos cuenta de que esa era la narrativa que están planteando, fue un alter ego que propone no un mago, sino un milagro”.

El video, que rápidamente generó reacciones en redes sociales, hace alusión directa al escándalo de corrupción dentro de la Ungrd que envuelve al gobierno de Gustavo Petro, organismo implicado en el manejo de recursos destinados a atender emergencias como la ocurrida en La Guajira.

Oviedo calificó a este caso como “el escándalo de corrupción más importante de la Ungrd”, subrayando la gravedad de la situación e insistiendo en que la transparencia debe convertirse en un eje central de la gestión pública.

En su intervención, el economista advirtió que el país no puede depender de soluciones ilusorias. “Aquí lo que necesitamos es hacer que las cosas pasen”, afirmó Oviedo, quien remarcó la importancia de asumir compromisos concretos y transparentes. Además, señaló: “Eso implica no solo escuchar lo que nos conviene, sino hablar claro y hacer lo que toca y no necesariamente lo que queremos”.

Oviedo concluyó su mensaje reiterando la necesidad de acciones concretas: “Tenemos que hacer que las cosas pasen”, enfatizó, dejando claro que el país requiere decisiones firmes y una administración orientada a resultados tangibles.

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