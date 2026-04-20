Colombia

Avión de Lufthansa y carguero de Qatar Airways estuvieron a punto de chocar en el aire sobre el aeropuerto de Bogotá: esto fue lo que se vio en el radar

Una aproximación simultánea de dos aeronaves a la misma pista originó una situación de riesgo operacional que requirió activar una maniobra de ascenso por parte de la tripulación europea, mientras la otra logró completar el aterrizaje

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La tripulación de Lufthansa LH542 ejecutó una maniobra de go-around para evitar la colisión, mientras Qatar Cargo aterrizó de manera segura en su primer intento - crédito @flightradar24/X

En la noche del domingo 19 de abril, dos aviones estuvieron a menos de 200 metros de colisionar en pleno vuelo mientras se aproximaban simultáneamente a la misma pista del aeropuerto El Dorado de Bogotá, hecho que obligó a una de ellas a abortar el aterrizaje.

La situación involucró al vuelo QR8174, operado por Qatar Airways Cargo desde São Paulo, y al vuelo LH542 de Lufthansa procedente de Frankfurt. Ambos se encontraban en trayectoria hacia la pista 32L de la terminal colombiana cuando la torre de control indicó a la tripulación de Lufthansa que debía mantenerse en segundo lugar, tras una aeronave que se encontraba a poco menos de cinco millas náuticas.

Durante la aproximación, el personal de Lufthansa confirmó que tenía al otro avión en visual, siguiendo el protocolo habitual para este tipo de maniobras. Sin embargo, en la fase final, la tripulación del vuelo LH542 ejecutó una maniobra de aproximación frustrada, conocida en la aviación como go-around.

La maniobra de go-around es una acción estándar en la operación aérea. Consiste en abortar el aterrizaje y ascender nuevamente si las condiciones de separación entre aeronaves no son las adecuadas, o si se presentan factores que puedan afectar la seguridad del aterrizaje.

Durante la fase crítica de aterrizaje, ambos aviones se alinearon hacia la misma pista bajo el control del tráfico aéreo en El Dorado, aumentando el riesgo de colisión - crédito Camila Díaz / Colprensa/Captura video
Durante la fase crítica de aterrizaje, ambos aviones se alinearon hacia la misma pista bajo el control del tráfico aéreo en El Dorado, aumentando el riesgo de colisión - crédito Camila Díaz / Colprensa/Captura video

En este caso, el procedimiento se realizó de manera controlada y sin consecuencias para los vuelos.

Datos de seguimiento de plataformas como Flightradar24 permitieron observar que, en el instante de la maniobra, ambas aeronaves registraron una distancia vertical menor a la habitual durante la aproximación.

Este hecho generó comentarios y alertas entre observadores, aunque no se emitieron reportes oficiales de riesgo ni se registraron incidentes.

El vuelo QR8174 aterrizó de manera regular en su primer intento, mientras que el LH542 realizó un segundo acercamiento y completó su aterrizaje pocos minutos después. No se reportaron demoras graves ni impactos en la programación de la terminal aérea.

La cercanía y trayectoria de los vuelos Lufthansa y Qatar Airways fueron detectadas por usuarios en plataformas de rastreo aéreo en tiempo real, encendiendo la alerta sobre seguridad aérea - crédito Captura video
La cercanía y trayectoria de los vuelos Lufthansa y Qatar Airways fueron detectadas por usuarios en plataformas de rastreo aéreo en tiempo real, encendiendo la alerta sobre seguridad aérea - crédito Captura video

La maniobra ejecutada por la tripulación de Lufthansa es parte de los procedimientos internacionales de seguridad. La decisión de abortar un aterrizaje responde a protocolos diseñados para mantener la integridad de tripulaciones, pasajeros y aeronaves ante cualquier duda sobre la separación o las condiciones en pista.

Procedimientos de seguridad y reacción de las tripulaciones

El suceso ocurrió durante una fase de alta exigencia operativa, cuando las aeronaves deben ajustar su altitud y velocidad, siguiendo instrucciones precisas del control de tráfico aéreo.

En este segmento de la aproximación, cualquier reducción en la distancia entre vuelos activa protocolos de seguridad establecidos. Entre ellos destaca la maniobra de aproximación frustrada, un recurso estándar para evitar situaciones de peligro cuando hay dudas sobre la separación adecuada entre aviones.

La reacción inmediata de la tripulación de Lufthansa evitó una posible colisión y garantizó que ambas aeronaves pudieran completar sus operaciones de aterrizaje sin más sobresaltos. Este procedimiento es una de las herramientas más efectivas para restablecer condiciones seguras y es parte integral de la formación de las tripulaciones comerciales.

Aeronáutica Civil reveló el informe final sobre el incidente entre avión de Latam y helicóptero militar en El Dorado: “Pudo haberse evitado”

El informe final de la Aeronáutica Civil sobre el incidente ocurrido el 20 de febrero de 2026 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá llevó a la revisión de los protocolos de seguridad para operaciones mixtas.

El documento calificó el episodio como un “incidente grave”, luego de que un Airbus A320 de Latam debió abortar su despegue para evitar una colisión con un helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aérea Colombiana.

- crédito Airbus/Aeronáutica Civil
- crédito Airbus/Aeronáutica Civil

La evacuación de los 157 pasajeros y seis tripulantes se realizó de manera ordenada, sin que se reportaran lesionados. El avión, que había iniciado la carrera de despegue, sufrió daños menores en sus ruedas debido al recalentamiento extremo de los frenos, que alcanzaron los 925 °C, y al desinflado de las cuatro llantas principales.

El incidente se produjo porque el helicóptero militar cruzó la trayectoria de la pista 14R cuando la aeronave comercial ya estaba en movimiento.

El informe determinó que la tripulación del A320 “detectó visualmente la aproximación del helicóptero y ejecutó la maniobra de rechazo de despegue antes de alcanzar la velocidad V1, conforme a los procedimientos establecidos”. Esta maniobra evitó mayores consecuencias, aunque generó daños materiales en el tren de aterrizaje del avión.

El documento oficial precisó que, aunque el controlador aéreo había ordenado al Bell 212 mantener una altitud de 9.500 pies, el radar registró que la aeronave militar cruzó a solo 9.100 pies. Este incumplimiento de la altitud de seguridad fue uno de los factores que agravaron el riesgo de colisión.

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