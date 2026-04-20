Jhorman Toloza confirmó el final de su historia con Alexa Torrex y se refirió a lo ocurrido en ‘La casa de los famosos’: “Nadie te va a obligar”

El cierre definitivo de la relación entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex quedó expuesto con la reciente entrega, por parte del primero, de todas las pertenencias y cuentas digitales de la participante de La casa de los famosos Colombia 3.

El exprometido atribuyó su decisión a una serie de hechos que ocurrieron entre Torrex y Tebi Bernal en la competencia con constantes acercamientos aparentemente sentimentales entre los participantes.

Sumado a esto, sostuvo que mantuvo la esperanza de una reconciliación con la comediante hasta que, por solicitud expresa de Alexa en el reality, resolvió finalizar cualquier vínculo.

Alexa Torrex se besó con Tebi tras un reto de Altafulla - crédito captura de pantalla La casa de los famosos / Canal RCN

En un testimonio público difundido en redes sociales, Toloza detalló la presión emocional que experimentó debido a la notoriedad obtenida por Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

Explicó que prolongó la devolución de prendas, accesorios y acceso a redes sociales porque “guardaba la esperanza de que todo fuera mentira y volver con mi esposa, con la mujer que yo le propuse matrimonio y quería formar una familia”.

El episodio tomó otra dimensión cuando, en sus publicaciones, Toloza describió el entorno que lo rodeó durante los meses posteriores al inicio de la participación de Alexa Torrex en el concurso.

Aseguró que llegó a consultar a exconcursantes de distintas temporadas, quienes afirmaron que las acciones dentro del programa responden únicamente a decisiones personales. “Allá a nadie obligan a hacer nada, allá todo lo que pase lo haces a tu gusto y criterio, nadie te va a obligar”, le transmitieron.

Prometido de Alexa Torrex se pronunció sobre el 'shipeo' de su pareja con Tebi Bernal - crédito @jormantol/IG

Toloza señaló que su determinación fue consecuencia directa de una solicitud hecha por Alexa a través del confesionario del programa.

Precisó: “Ella a través del confesionario le dijo a Roberto que le comunicara a la familia que le pidiera todo a Jorman, todo, hasta la camioneta, que me fuera”. Según explicó, este mensaje se transmitió finalmente a través de Maggie, una allegada a la familia Torrex.

Jhorman Toloza, exnovio y antiguo prometido de la concursante Alexa Torrex, explicó que el hecho marca el final de cualquier vínculo material o digital entre ambos y deja en evidencia la ruptura personal.

Alexa Torrex pidió la entrega a través del confesionario

Toloza relató que la intervención de Maggie resultó determinante en este proceso.

Hay interés en redes sociales por su trayectoria y su relación con el creador Jhorman Tolosa - crédito Instagram

Describió que Maggie, familiar cercana de Alexa, fue la única que manifestó comprensión e incluso le sugirió que no devolviera si no lo consideraba conveniente. “Maggie muy conscientemente me dijo: ‘Jhorman, yo no le voy a quitar nada, téngalos usted, yo sé que usted lo tiene y se lo vas a entregar a ella, le vas a entregar las cuentas claras’”, expuso el exnovio de Alexa en sus declaraciones.

Entre las razones que demoraron la entrega de las pertenencias, Toloza mencionó que la palabra dada a Alexa fue lo que lo sostuvo durante todo el proceso.

“Tengo mucho tiempo de estar meditando esto, tengo mucho tiempo de estar pensándolo, créanme que sí, pero lo que me mantuvo aquí fue la palabra que yo le di a ella, de que iba a cuidar sus cosas hasta el final”, explicó al detallar su retraso en cortar el vínculo digital y material.

Aura Cristina opinó sin filtros sobre algunos participantes, en particular sobre Alexa Torrex - crédito cortesía Canal RCN

Al referirse a las especulaciones surgidas en redes sociales, subrayó que su accionar no respondió a motivos económicos ni a deseo de exposición mediática.

“A mí no me importan los números, a mí me importaba mi mujer, porque ella no me pagaba ni un solo peso por los clics, ni un solo peso”, explicó sobre su administración gratuita de las cuentas de Alexa, en contraste con lo que sucede habitualmente en el universo del reality, donde, de acuerdo a su información, “hay gente dentro de la casa que paga veinte millones de pesos por manejo de redes sociales”.

Toloza describió el efecto emocional que experimentó hasta decidirse a cerrar el ciclo. Reveló que, tras una semana de reflexión, entregó las pertenencias cuando reconoció su desapego emocional: “Yo ya no siento más que tristeza al verla en vez de amor. Y por eso decidí entregar y al final no quiero recuperar nada de mi relación con ella”.

La publicación de una historia veinte minutos después de hacer entrega de los celulares y pertenencias confirmó entre los seguidores el carácter irrevocable de su decisión.