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Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”

Julio Coria, suplente de la selección albiceleste, declaró en la entrevista obligatoria de Conmebol que se volverían a cruzar con los “cafeteros” en la Copa del Mundo

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Julio Coria, jugador de la selección argentina de fútbol, no soportó la frustración por perder la final 4-0 contra Colombia y sus polémicas declaraciones son criticadas - crédito Redes sociales

La reciente consagración de la selección Colombia como campeona del Sudamericano Conmebol Sub17 2026 en Paraguay, tras imponerse a la Argentina por 4-0, ha intensificado la rivalidad entre ambos equipos de cara al próximo Mundial de la categoría en Catar.

El triunfo no solo significó el segundo título sudamericano para Colombia, después de 33 años, sino que fue seguido por una declaración ofensiva: el jugador argentino Julio Coria (aunque en el letrero de la transmisión se leía Felipe Echenique como el responsable de las declaraciones) aseguró, en la Flash Interview que deben dar los equipos por orden de Conmebol, que en el Mundial buscarán revancha, declarando: “Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto como lo hacemos siempre”.

La polémica declaración de Coria rápidamente se propagó en redes sociales, donde aficionados colombianos la rechazaron por su tono desafiante y ofensivo. Diversos sectores criticaron la expresión utilizada por el jugador, considerándola una provocación innecesaria, sobre todo ante selecciones con una historia y una rivalidad deportiva en crecimiento en la región.

Julio Coria jugó 62 minutos en la final que Argentina perdió 4-0 contra la selección Colombia - crédito Conmebol
Julio Coria jugó 62 minutos en la final que Argentina perdió 4-0 contra la selección Colombia - crédito Conmebol

En el duelo decisivo, Colombia repitió la hazaña de 1993. El equipo dirigido por el técnico Fredy Hurtado logró el campeonato gracias a un doblete de Miguel Agámez y goles de Matías Caicedo y José Escorcia. La superioridad en campo fue tal que Argentina terminó el partido con ocho jugadores, tras recibir tres expulsiones en medio de fuertes discusiones, empujones e insultos.

Además de Colombia y Argentina, Brasil se sumó al grupo de clasificados sudamericanos para el Mundial Sub-17 tras vencer a Ecuador por 1-0 y obtener el tercer lugar del torneo. Uruguay, Chile y Venezuela completaron los seis cupos continentales para la cita mundialista.

Consultado tras el partido sobre los incidentes en cancha y la derrota, Julio Coria declaró: “No nos faltó nada, ¿listo? Gracias”, minimizando el impacto del resultado y reafirmando la confianza del equipo argentino en una eventual revancha mundialista.

La selección Colombia sub-17 del 2026 consiguió el segundo título del Sudamericano en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF
La selección Colombia sub-17 del 2026 consiguió el segundo título del Sudamericano en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF

En el segundo tiempo, la desesperación y el desorden emocional se apoderaron del seleccionado argentino, que rápidamente pasó de buscar la igualdad a incurrir en faltas. El árbitro paraguayo David Ojeda, que ya había dirigido el escandaloso partido frente a Brasil, sancionó con rigor las infracciones: Mateo Mendizábal fue expulsado por una dura entrada, mientras que Alan Alcaraz y el propio capitán Escobar recibieron la tarjeta roja por reacciones antideportivas tras el cuarto gol colombiano.

Así fue el partido en donde la selección Colombia ganó su segundo título de un Sudamericano Sub17

Colombia celebró su primer título en un Sudamericano Sub17 luego de más de 30 años de sequía - crédito Conmebol
Colombia celebró su primer título en un Sudamericano Sub17 luego de más de 30 años de sequía - crédito Conmebol

Colombia se consagró campeón del Sudamericano Sub-17 de fútbol tras vencer por 0-4 a Argentina en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. La selección dirigida por Fredy Hurtado rompió una sequía de 33 años sin títulos en esta categoría, con Miguel Agámez, José Escorcia y Samuel Martínez como protagonistas del encuentro.

El marcador se abrió en el minuto 52, cuando Miguel Agámez marcó el primero tras un pase de Martínez. Luego, en el 54, Matías Caicedo amplió la diferencia con un cabezazo; Agámez sumó su doblete en el 58, tras una jugada por la izquierda de Escorcia. El cuarto tanto llegó en el 73, con una jugada individual de Escorcia que dejó sin reacción al portero argentino.

El partido estuvo detenido más de 15 minutos por una falla eléctrica en los primeros 45 minutos. Ahora el combinado sub 17 de Colombia espera por el sorteo de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 para conocer los rivales en el torneo juvenil en donde exhibirá la chapa de campeón de Sudamérica. El torneo se realizará en el segundo semestre del 2026.

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