Tras el ataque en la grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso′,así fue la manifestación del gremio audiovisual colombiano y amigos de las víctimas

El gremio audiovisual de Bogotá exige justicia tras la muerte de dos trabajadores durante una riña en Los Laches - crédito Lagaita/Instagram

El fatídico ataque a integrantes de la producción de Sin senos sí hay paraíso 4 en el centro de Bogotá, que dejó como saldo al productor de transporte y un conductor sin vida, motivó la convocatoria a una velatón en la noche del domingo 19 de abril.

El encuento póstumo se adelanto en el sector del Parway en Bogotá. Allí, una multitud se reunió para encender velas y exigir justicia tras la muerte de los dos trabajadores audiovisuales durante un ataque intempestivo del hombre identificado como Josué Cubillos García.

El hecho, que conmocionó al gremio de la producción televisiva, dejó también a una tercera persona gravemente herida, quien permanece internada en el hospital San Ignacio.

El violento episodio ocurrió el sábado, cuando miembros del equipo de una serie televisiva se encontraban trabajando en el sector. Las primeras versiones indican que las víctimas formaban parte del personal técnico: uno era conductor y otro asistente de producción.

La tragedia motivó a familiares, colegas y amigos a organizar el homenaje para recordar a quienes, según recalcaron, “son los verdaderos protagonistas para que todo esto funcione”.

La comunidad audiovisual expresó su consternación y preocupación ante la falta de garantías de seguridad durante los rodajes en la ciudad. El hermano de una de las víctimas, Anderson, describió lo sucedido como un acto atroz y reclamó atención sobre la vulnerabilidad de quienes trabajan detrás de las cámaras. “Hoy se llevan a un mentor, a un consejero”, lamentó el familiar en diálogo con La FM.

Las voces de alerta se multiplicaron entre los asistentes, que reiteraron la urgencia de revisar los protocolos de seguridad para evitar nuevas tragedias. Roxana, trabajadora del sector, resumió el sentir colectivo: “Hoy fue Nicolás y el compañero, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros”, señaló al medio radial.

Durante el acto conmemorativo, los participantes destacaron la labor de quienes se desempeñan como técnicos, asistentes y conductores, roles muchas veces invisibilizados pero esenciales para el desarrollo de cualquier producción.

“Son los primeros que llegan y los últimos que se van”, relató Roxana al recordar a los compañeros fallecidos, uno de los cuales había trabajado en reconocidas producciones como “Tía Allison” y “La hija del mariachi”.

El gremio audiovisual, mientras espera avances en la investigación, continúa realizando actos simbólicos en memoria de las víctimas y exige respuestas sobre la seguridad en los sets de grabación.

Los familiares de los fallecidos, junto a colegas y representantes de la industria, insisten en que se adopten medidas urgentes para evitar que episodios similares se repitan en el futuro.