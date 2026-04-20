Colombia

Tras el ataque en la grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso′,así fue la manifestación del gremio audiovisual colombiano y amigos de las víctimas

Directores, productores y asistentes audiovisuales se reunieron en el sector del Parkway, en el centro de Bogotá, y exigieron a sus empleadores mayores garantías para la realización de sus labores

Guardar
La actriz reveló la imagen de uno de los jóvenes que habría perdido la vida en el centro de Bogotá durante el rodaje de Sin senos sí hay paraíso - crédito Lagaita/Instagram
El gremio audiovisual de Bogotá exige justicia tras la muerte de dos trabajadores durante una riña en Los Laches - crédito Lagaita/Instagram

El fatídico ataque a integrantes de la producción de Sin senos sí hay paraíso 4 en el centro de Bogotá, que dejó como saldo al productor de transporte y un conductor sin vida, motivó la convocatoria a una velatón en la noche del domingo 19 de abril.

El encuento póstumo se adelanto en el sector del Parway en Bogotá. Allí, una multitud se reunió para encender velas y exigir justicia tras la muerte de los dos trabajadores audiovisuales durante un ataque intempestivo del hombre identificado como Josué Cubillos García.

El hecho, que conmocionó al gremio de la producción televisiva, dejó también a una tercera persona gravemente herida, quien permanece internada en el hospital San Ignacio.

El violento episodio ocurrió el sábado, cuando miembros del equipo de una serie televisiva se encontraban trabajando en el sector. Las primeras versiones indican que las víctimas formaban parte del personal técnico: uno era conductor y otro asistente de producción.

La tragedia motivó a familiares, colegas y amigos a organizar el homenaje para recordar a quienes, según recalcaron, “son los verdaderos protagonistas para que todo esto funcione”.

La comunidad audiovisual expresó su consternación y preocupación ante la falta de garantías de seguridad durante los rodajes en la ciudad. El hermano de una de las víctimas, Anderson, describió lo sucedido como un acto atroz y reclamó atención sobre la vulnerabilidad de quienes trabajan detrás de las cámaras. “Hoy se llevan a un mentor, a un consejero”, lamentó el familiar en diálogo con La FM.

Las voces de alerta se multiplicaron entre los asistentes, que reiteraron la urgencia de revisar los protocolos de seguridad para evitar nuevas tragedias. Roxana, trabajadora del sector, resumió el sentir colectivo: “Hoy fue Nicolás y el compañero, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros”, señaló al medio radial.

Durante el acto conmemorativo, los participantes destacaron la labor de quienes se desempeñan como técnicos, asistentes y conductores, roles muchas veces invisibilizados pero esenciales para el desarrollo de cualquier producción.

“Son los primeros que llegan y los últimos que se van”, relató Roxana al recordar a los compañeros fallecidos, uno de los cuales había trabajado en reconocidas producciones como “Tía Allison” y “La hija del mariachi”.

El gremio audiovisual, mientras espera avances en la investigación, continúa realizando actos simbólicos en memoria de las víctimas y exige respuestas sobre la seguridad en los sets de grabación.

Los familiares de los fallecidos, junto a colegas y representantes de la industria, insisten en que se adopten medidas urgentes para evitar que episodios similares se repitan en el futuro.

Temas Relacionados

Sin senos sí hay paraísoVelatón muertos rodaje BogotáParkwayLos LachesColombia-noticias

Más Noticias

Juan Daniel Oviedo lanzó pullas contra Abelardo de la Espriella por sus propuestas de gobierno: “No es con magia ni con milagros”

El exdirector del Dane reclamó mayor claridad y compromiso del Ejecutivo para enfrentar los desafíos que atraviesa el país, especialmente en regiones afectadas por el invierno y la crisis institucional

Juan Daniel Oviedo lanzó pullas contra Abelardo de la Espriella por sus propuestas de gobierno: “No es con magia ni con milagros”

Gustavo Petro respondió declaraciones de Daniel Noboa sobre su supuesta relación con el narco de los ‘Choneros’ alias Fito: “Tengo como proyecto que los pueblos ejerzan su poder”

Gustavo Petro reiteró sus acusaciones a Daniel Noboa luego de que alias Negro Willy, identificado como cabecilla de una organización criminal en Ecuador, hiciera referencia a un posible financiamiento de los “choneros”

Gustavo Petro respondió declaraciones de Daniel Noboa sobre su supuesta relación con el narco de los ‘Choneros’ alias Fito: “Tengo como proyecto que los pueblos ejerzan su poder”

Así quedó el palmarés de títulos de la Federación Colombiana de Fútbol tras el nuevo campeonato en el Sudamericano Sub17 con goleada ante Argentina

En al menos 36 torneos las selecciones Colombia se han llevado el primer puesto ganando la medalla de oro en el caso de los torneos del ciclo olímpico o el trofeo como sucede con los torneos Conmebol

Así quedó el palmarés de títulos de la Federación Colombiana de Fútbol tras el nuevo campeonato en el Sudamericano Sub17 con goleada ante Argentina

Avión de Lufthansa y carguero de Qatar Airways estuvieron a punto de chocar en el aire sobre el aeropuerto de Bogotá: esto fue lo que se vio en el radar

Una aproximación simultánea de dos aeronaves a la misma pista originó una situación de riesgo operacional que requirió activar una maniobra de ascenso por parte de la tripulación europea, mientras la otra logró completar el aterrizaje

Avión de Lufthansa y carguero de Qatar Airways estuvieron a punto de chocar en el aire sobre el aeropuerto de Bogotá: esto fue lo que se vio en el radar

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 20 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 20 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

Karina García se despidió, entre lágrimas, de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, después de desmentir que la hubieran despedido: “Por cosas de dinero”

Karina García se despidió, entre lágrimas, de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, después de desmentir que la hubieran despedido: “Por cosas de dinero”

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”

Jhorman Toloza confirmó el final de su historia con Alexa Torrex y se refirió a lo ocurrido en ‘La casa de los famosos’: “Nadie te va a obligar”

Karol G sacude Coachella 2026: anuncia gira mundial ‘Tropicoqueta’ en pleno show y grita “Nos vamos de tour”

Deportes

Así quedó el palmarés de títulos de la Federación Colombiana de Fútbol tras el nuevo campeonato en el Sudamericano Sub17 con goleada ante Argentina

Así quedó el palmarés de títulos de la Federación Colombiana de Fútbol tras el nuevo campeonato en el Sudamericano Sub17 con goleada ante Argentina

Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”

Falcao preocupa en Millonarios: fue trasladado en ambulancia tras fuerte golpe en el clásico ante América de Cali

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

El cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el premio de la selección Colombia tras el título en el Sudamericano Sub17