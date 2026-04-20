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Así respondieron Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella al reto de Iván Cepeda de hacer un debate: “¿Por qué nos vamos a desgastar de esa manera?”

El sábado 18 de abril de 2026, el candidato presidencial del Pacto Histórico retó a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a debatir, petición que fue aceptada por los candidatos

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Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia, candidato presidenciales de Colombia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, retó a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella a participar en un debate para contrastar sus propuestas y perspectivas sobre el país.

“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, expresó Iván Cepeda desde la provincia del Sumapaz.

En un primer momento,ambos candidatos expresaron su intención de asistir al encuentro. Sin embargo, este lunes 20 de abril de 2026 comunicaron las condiciones que ponen para participar en el debate presidencial.

En entrevista con Blu Radio, Abelardo de la Espriella señaló que solo está dispuesto a debatir con quienes, según sus palabras, tienen posibilidades reales de ganar la Presidencia, por lo que excluyó a figuras como Claudia López, Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo.

Durante la entrevista, Abelardo de la Espriella señaló que un trino de Gustavo Petro sería “la prueba reina” de las interceptaciones- crédito Infobae Colombia
Abelardo de la Espriella señaló que solo está dispuesto a debatir con quienes, según sus palabras, tienen posibilidades reales de ganar la Presidencia, por lo que excluyó a figuras como Claudia López, Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo - crédito Infobae Colombia

“Aquí la cosa es entre el heredero de la Farc y del régimen, que es el señor Cepeda, la doctora Paloma Valencia, el doctor Fajardo y quien les habla. De ahí para abajo eso no tiene sentido, hombre. ¿Por qué nos vamos a desgastar de esa manera?”, expresó De la Espriella al citado medio.

Y agregó: “Si se llevan los 14 candidatos o los 13 que quedan hoy, ahí no va a haber debate de nada. Lo que va a haber es un desespero de la mayoría que no tiene opciones para tratar de figurar atacándonos a los que sí tenemos opción”.

Frente al caso Iván Cepeda, el abogado y candidato presidencial expresó una disposición total para asistir al encuentro.

“Que escojan cómo. No tengo ninguna condición. Es más, que lleve los papelitos, que lleve a alguien que le sople. Yo no tengo problema con eso”, aseveró Abelardo de la Espriella.

Paloma Valencia, por su parte, afirmó que está dispuesta a participar en el debate sin imponer condiciones y que se enfoque en temas como seguridad, economía, energía y salud.

El candidato del Pacto Histórico denunció que sectores del uribismo buscaron bloquear sus actos en el Huila y Bucaramanga - crédito Iván Cepeda
Paloma Valencia, por su parte, afirmó que está dispuesta a participar en el debate sin imponer condiciones y que se enfoque en temas como seguridad, economía, energía y salud - crédito Iván Cepeda

“Yo estoy lista para cualquier debate. Ahora, si él necesita las preguntas para poder llevar el papelito, pues que lleve el papelito”, señaló Valencia a Blu Radio.

La candidata presidencial del Centro Democrático cuestionó la posibilidad de que se limite la elección de los moderadores del encuentro y expresó sus reservas sobre el papel que pueda asumir Rtvc en la cobertura del debate.

En entrevista con Noticias RCN, Paloma Valencia señaló que algo tuvo que pasar para que Iván Cepeda quiera debatir.

“Algo le tuvo que pasar porque no quería responder por nada. Incluso, ahora está diciendo que él no responde por la corrupción de este Gobierno porque no tiene nada que ver con él, pero eso sí, nos endilga corrupción a todos los demás por el solo hecho de estar en un partido o cosas por el estilo”, afirmó Valencia a Noticias RCN.

Paloma Valencia señaló que algo tuvo que pasar para que Iván Cepeda quiera debatir - crédito Cristián Bayona, Colprensa
Paloma Valencia señaló que algo tuvo que pasar para que Iván Cepeda quiera debatir - crédito Cristián Bayona, Colprensa

Y agregó: “Nosotros estamos listos para cualquier debate, en cualquier momento. El senador Cepeda ha logrado evadir la responsabilidad que tiene con los colombianos de hablar, de responder por su paz total, que permite que secuestren a nuestros soldados, que los asesinen”.

Por las declaraciones de Abelardo de la Espriella, la candidata presidencial Claudia López le respondió en su cuenta oficial de X, en la que acusó al candidato de presidencial de “tener miedo”.

“Tanto miedo me tiene Abelardo de la Espriella que la única condición que pone para debatir es que me excluyan. Sabe que mis denuncias en la justicia pusieron 108 corruptos del narco paramilitarismo en la cárcel. No soy la tibia que callará sino que debatirá”, aseveró Claudia López.

De hecho, en su cuenta oficial de X, Angélica Lozano pidió la presencia la candidata Claudia López, quien, según afirmó, “ha hecho cosas transformadoras”.

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