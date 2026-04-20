Karina García se despidió, entre lágrimas, de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, después de desmentir que la hubieran despedido: “Por cosas de dinero”

La creadora de contenido argumentó que todo se debe a las cláusulas de contratos que no está pudiendo cumplir por su compromiso con el canal - crédito @canalrcn/IG

El programa ¿Qué hay pa’ dañar? confirmó la salida de Karina García, que anunció durante la edición del 19 de abril de 2026 que no continuará en el panel junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra, después de casi tres meses de su integro.

Entre lágrimas, la modelo paisa expresó: “Lastimosamente no los voy a acompañar en esta recta final, pero fueron los tres meses más increíbles de mi vida”. De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, la decisión responde a compromisos contractuales externos y el deseo de atender nuevos proyectos personales fuera del espacio.

En su despedida, Karina García transmitió lo difícil que resultó comunicar la noticia al público y al equipo.

La versión sobre la salida de Karina García del programa fue difundida por la emisora Los 40 Colombia y generó revuelo en redes sociales y medios digitales - crédito cortesía Canal RCN

Al dirigirse a los seguidores, explicó el motivo principal de su retiro: “Quiero seguir perteneciendo al canal si me dan la oportunidad, quiero seguir viniendo, visitarlos, pero en este momento realmente hay cosas contractuales de marcas con las que trabajo que me están impidiendo cumplirles y por cosas de dinero, de multa, tengo que ponerme la 10 con eso”.

Además, manifestó agradecimiento a sus compañeros por las enseñanzas que le dejaron con esta oportunidad en su carrera: “Me siento muy agradecida con estas eminencias del entretenimiento que son Néstor y Robert, con el canal RCN por haberme dado esta oportunidad. De verdad que para mí es un sueño cumplido”.

La conductora también resaltó el aprendizaje durante el tiempo al aire como panelista.

Karina García se integró al equipo de '¿Qué hay pa' dañar?' en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Remarcó: “Ese rol de panelista nunca lo había hecho y en este momento me siento, eh, que me desenvuelvo mejor ante una cámara”, además de reiterar el afecto a sus compañeros y la audiencia con: “Los amo con todo mi corazón y a mi team [beso grande] gracias por acompañarme todas las noches en Qué hay pa’ dañar”.

Reacciones de sus compañeros en el panel

Roberto Velásquez, productor y Jefe del reality en respuesta, reconoció la profesionalidad de su compañera de panel desde el primer día: “Todo un honor haberte tenido aquí de panelista. Todo una profesional que vino a trabajar con nosotros. Te agradecemos enormemente tu compañía durante todos estos meses”, invitándola a regresar como invitada cuando lo desee y proyectando éxito para sus próximas etapas.

Por su parte, Néstor Parra resumió: “Kari mi admiración siempre. Espero que todo, eh, en tu vida siga fluyendo. Gracias por acompañarnos todos estos días. Gracias por estar acá como panelista y espero tus sueños se hagan realidad”.

Karina García volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras rechazar de manera directa las comparaciones con Yuli Ruiz - crédito Canal RCN

La transmisión cerró con el mensaje de Karina García: “Amén. Los amo con todo mi corazón”.

Qué se sabía sobre la salida de Karina del programa

La confesión de Karina García aparece días después de que fuera ella junto a sus compañeros, los que desmintieran que todo se trataba de un chisme mal contado por los medios de comunicación, provocando una respuesta airada de parte de los integrantes de ¿Qué hay pa’ dañar?.

Ante los rumores que llegaron al programa en vivo, Karina decidió agregar: “Ay pero es que ese medio de comunicación... hablan unos chismes, es que ellos hablan demasiada mentira, son demasiado chismosos”, dijo la modelo.

En medio del revuelo por la noticia, el conductor del programa y jefe de La casa de los famosos Colombia, Roberto Velásquez, se mostró molesto con la información compartida por Los 40 Colombia, y le pidió pruebas a los panelistas del programa que difundieron la noticia.

Karina arremetió contra la emisora Los 40 Colombia, y los señaló de inventar chismes de su vida personal y profesional - crédito @gaga_111126/ TikTok

“Yo quiero que me comprueben eso que me dijeron, porque es una emisora muy importante; siento que deberían revisar antes de hablar, hay que revisar las fuentes”, dijo Roberto.

Ante el ruido que hizo el rumor en redes sociales, Karina García reveló en vivo en el programa que incluso su manager la contactó para alertarla sobre el tema:

“Me acaba de escribir mi manager, me escribió todo el mundo que eso está superregado en redes sociales y que supuestamente me echaron, o sea, Los 40 pierden totalmente el respeto para mí. Yo incluso los llegué a defender, infórmense. ¿No son periodistas?“, añadió Karina, indicando que no era la primera vez que escribían de ella.