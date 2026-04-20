Colombia

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

Los colombianos sorprendieron con una compilación de sus mejores éxitos musicales, haciendo que el público estallara en ovaciones cuando los dos subieron al escenario principal con la Bichota

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Los colombianos pusieron a bailar a los asistentes a ritmo de sus canciones - crédito @crvcora/TikTok

Carolina Giraldo, de Medellín, Antioquia, se convirtió en la primera latina en presentarse en el escenario principal de Coachella en su edición 2026. Karol G tuvo dos presentaciones en las que los asistentes al espectáculo musical bailaron y corearon temas como Tropicoqueta, Papasito y Qlona.

En su segunda noche en el escenario principal, la colombiana tuvo nuevos invitados entre los que destacaron Peso Pluma, J Balvin y Ryan Castro, que se sumaron a la lista de la primera presentación Becky G, Mariah Angeliq y Wisin.

Los artistas colombianos sorprendieron a los asistentes al interpretar los temas:

  • Ay vamos
  • Ginza
  • La canción
  • Ba Ba Bad
  • Sanka
  • Tonto
  • Mi gente (remix)
  • In da getto
J Balvin convierte a su hijo Río en la adorable voz de entrada de su nueva canción 'Tonto' junto a Ryan Castro - crédito cortesía equipo de prensa J Balvin
J Balvin convierte a su hijo Río en la adorable voz de entrada de su nueva canción 'Tonto' junto a Ryan Castro - crédito cortesía equipo de prensa J Balvin

El primero en aparecer en el escenario fue J Balvin, que apareció vestido con un jean y una camisilla en color blanco, con sombrero vueltiao y una chaqueta de cuero con taches, los colores de la bandera de Colombia que acompañó con una de las insignias características de la cultura en el país: el sagrado corazón.

La presentación para sus colegasy compatriotas de parte de la Bichota fue emotiva, pues los describió como los grandes exponentes del género urbano en el mundo.

“Hey familia. Ustedes saben que la semana pasada les traje una sorpresa, porque obviamente íbamos a celebrar el reguetón old school. Esta semana nosotros en Colombia tmabién tenemos a nuestro representante, pionero, que llevó el reguetón colombiano al mundo entero", comentó sobre J Balvin.

Río, el hijo de J Balvin, debuta con ternura y sorpresa en el nuevo sencillo junto a Ryan Castro - crédito @ryancastrro/IG
Río, el hijo de J Balvin, debuta con ternura y sorpresa en el nuevo sencillo junto a Ryan Castro - crédito @ryancastrro/IG

Sobre la presentación de Ryan, aseguró que se trata del representante de la nueva era del género urbano. Esto provocó una ola de reacciones de parte de los seguidores de la Bichota, con mensajes de respaldo por haber puesto a Colombia en el mapa nuevamente por su música.

Entre las reacciones destacan: “Me causa una enorme alegríaver de nuevo a J Balvin en los escenarios”; “qué locura, Ryan va a ser grandísimo, la está rompiendo”; “esa es la verdadera amistad, él la ayudó ahora ella les da nuevamente el empujón”, entre otros.

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