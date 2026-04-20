Así quedó el palmarés de títulos de la Federación Colombiana de Fútbol tras el nuevo campeonato en el Sudamericano Sub17 con goleada ante Argentina

La selección Colombia sub-17 es el equipo con más títulos en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito Conmebol

10 de las selecciones Colombia que conforman el ecosistema de la Federación Colombiana de Fútbol han sido campeonas en alguno de los torneos oficiales en los que ha competido. Esto incluye torneos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y aquellos del ciclo olímpico como los Juegos Bolivarianos o Centroamericanos y del Caribe donde la FCF tiene participación.

El trofeo más importante que reposa en las vitrinas de las oficinas de la Federación es la Copa América del 2001, torneo que fue jugado en Colombia y en el que la Tricolor derrotó en la final a la selección de México, por la mínima difrencia, con anotación del entonces capitán Iván Ramiro Córdoba.

La selección Colombia es favorita a llevarse el título de la primera edición de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF

En el fútbol femenino ha sido esquivo el título en la Copa América, a pesar de haber jugado la final del torneo en cuatro ocasiones, incluida la del 2022 y la del 2025. El título sudamericano si ha llegado en las divisiones inferiores, con la categoría sub-17. Esta misma división fue subcampeona del mundo en el torneo realizado en 2022 en la India.

La más reciente celebración llegó de la mano de la selección Colombia sub-17, que por segundo año consecutivo disputó la final del Campeonato Sudamericano de la Conmebol. Esta es la selección con más títulos conseguidos (9).

Colombia celebró su primer título en un Sudamericano Sub17 luego de más de 30 años de sequía - crédito Conmebol

La selección de Colombia conquistó el título del Sudamericano Sub-17 tras vencer 4-0 a Argentina en una final contundente disputada en Luque, Paraguay. Este nuevo campeonato no solo reafirma el potencial de la nueva camada liderada por Samuel Martínez, Luigi Ortiz y Miguel Agámez, sino que también proyecta a la tricolor como una de las selecciones a seguir en el próximo Mundial Sub-17 de Catar, previsto para este mismo año. Con este logro, Colombia suma su segundo trofeo continental en la categoría, un hito que no conseguía desde 1993, año en que el equipo dirigido entonces por Germán González.

Las selecciones de futsal también han tenido destacados logros, sumando ocho entre el equipo femenino y el masculino, en donde se destaca la Copa América del 2015 y las medallas de oro en los Juegos Bolivarianos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Estos son los títulos oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol en sus diversas selecciones

El Campín fue testigo de uno de los eventos más importantes del deporte colombiano - crédito Colprensa

Selección Colombia absoluta masculina (2 títulos)

Medalla de oro en los Juegos Centro Americanos y del Caribe: 1946 (1)

Copa América: 2001 (1)

Selección Colombia Sub 17 masculina (9 títulos)

Sudamericano Conmebol: 1993 y 2026 (2)

Medalla de oro en los Juegos Suramericanos: 1994, 2010 y 2014 (3)

Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 1997, 2005, 2013 y 2017 (4)

Selección Colombia Sub 20 masculina (5 títulos)

Sudamericano Conmebol: 1987, 2005 y 2013 (3)

Medalla de oro en los Juegos Centro Americanos y del Caribe: 2006 y 2018 (2)

Selección Colombia Sub 23 masculina (1 título)

Copa de las Américas 1994 (1)

Selección Colombia absoluta femenina (2 títulos)

Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2009 (1)

Medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019 (1)

Selección Colombia Sub 17 femenina (5 títulos)

Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos: 1997, 2005, 2013 y 2017 (4)

Campeonato Sudamericano Femenino Sub17: 2008 (1)

Selección Colombia Sub 20 femenina (3 títulos)

Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos: 2013, 2017 y 2022 (3)

Selección de Fútbol Playa (1 título)

Medalla de oro en los Juegos Centro Americanos y del Caribe: 2023 (1)

Selección Colombia de Futsal femenina (4 títulos)

Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos: 2009 (1)

Copa América de Futsal: 2015 (1)

Medalla de oro en los Juegos Suramericanos: 2018 (1)

Campeonato Sudamericano de Futsal Femenino Sub-20: 2024 (1)

Selección Colombia de Futsal masculina (4 títulos)

Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos: 2009, 2017 y 2022 (3)

Medalla de oro en los Juegos Suramericanos: 2018 (1)