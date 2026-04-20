Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”

Laura Daza sorprende al revelar cuánto cuesta realmente vivir la experiencia Coachella desde Colombia - crédito @laura.daza_/IG

La creadora de contenido colombiana Laura Daza, conocida en redes sociales como Lauri, encendió la conversación digital tras revelar en detalle cuánto dinero gastó durante su experiencia en el festival Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

A través de dos videos, la también comunicadora social y atleta desglosó cada uno de los gastos que asumió durante su viaje desde Bogotá hasta Los Ángeles, dejando ver que asistir al evento puede representar una inversión millonaria.

La influencer comenzó relatando su travesía desde Colombia, destacando que los tiquetes aéreos le costaron 429 dólares, es decir, aproximadamente 1.550.000 pesos colombianos. Debido a la falta de vuelos directos, tuvo que hacer escalas en Miami y Lima, lo que también implicó un mayor desgaste en el trayecto. Sin embargo, este fue apenas el inicio de una experiencia que, según ella misma calificó, “vale cien por ciento la pena”.

Uno de los rubros más altos fue la entrada al festival, que tuvo un valor de 800 dólares (cerca de 2.900.000 pesos colombianos), según comentó la colombiana.

De Bogotá a Indio: Lauri cuenta hasta el último peso que invirtió en su aventura en Coachella - crédito @laura.daza_/IG

Este precio incluía el acceso al sistema de transporte oficial del evento, conocido como shuttle bus, que conecta a los asistentes con los hoteles aliados. Sobre este punto, Lauri destacó la comodidad del servicio, aunque aclaró que no todos los alojamientos cuentan con este beneficio.

“Este festival tiene como unos buses que te llevan al evento y te devuelven al hotel donde te estás quedando. Cabe resaltar que no todos los hoteles tienen como este convenio”, explicó.

En cuanto al hospedaje, la influencer explicó que pagó 423 dólares (alrededor de 1.525.000 pesos colombianos) por su estadía en una villa de la cadena Marriott, donde se alojó junto a cuatro personas más.

“Oigan, estaba increíble. Una cama king y un sofá cama. Éramos cinco personas. Dormimos tres en la cama king y dos en el sofá cama. Es supercómodo. Y nuestra villa incluía el shuttle bus”, contó Laura.

A esto se sumaron otros gastos logísticos como el alquiler de un carro, necesario para desplazarse hasta Indio, California, sede del festival. Este servicio costó 62 dólares por persona (223.000 pesos colombianos), para un total de 310 dólares (1.118.000 pesos colombianos). Según la colombiana, ella el grupo de amigos con el que fue al evento, también invirtieron en un locker dentro del festival para guardar la ropa que iban a usar en la noche al cambio de clima y lo que compraron durante la jornada, cuyo precio fue de 89 dólares (321.000 pesos colombianos), es decir, cerca de 29.000 pesos por persona.