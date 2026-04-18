Colombia

Un hombre que le debía dinero a un ‘gota a gota’ dio como garantía a su hija menor de edad, a los dos meses se la devolvieron embarazada

El caso, que sucedió en Sabanalarga, Atlántico y que fue denunciado por el alcalde José Elías Chams, refleja un problema estructural ligado a la falta de acceso a sistemas bancarios y mecanismos de protección estatal

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Las micro y pequeñas empresas en Colombia recurren a prestamistas informales para financiar hasta el 26,3% de su flujo de caja diario - crédito Colprensa
La ausencia de una denuncia formal ante la Policía y Fiscalía dificultó la judicialización del presunto 'gota a gota' - crédito Colprensa

El alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, denunció que en ese municipio del centro del Atlántico ocurrió un caso en el que una menor fue entregada como garantía de deuda a un prestamista y posteriormente devuelta embarazada.

Según el mandatario, el hecho no fue reportado ante la Policía ni la Fiscalía y refleja una profunda problemática social en la región.

De acuerdo con lo informado por Chams al término de un Consejo de Seguridad en Baranoa, unos padres entregaron a su hija a un cobrador conocido como “gota a gota” para garantizar el pago de una deuda.

Según el relato del mandatario local, el prestamista retuvo a la menor durante un periodo de entre 30 y 60 días, al cabo del cual la devolvió embarazada.

Una mujer embarazada sentada en un sofá, con las manos sobre su vientre. Viste una blusa rosada con estampado blanco y pantalones cortos oscuros
Imagen de referencia. El prestamista retuvo a la menor entre 30 y 60 días y la devolvió embarazada - crédito AFP

El alcalde sostuvo que esta situación pone en evidencia los niveles de pobreza y la degradación social que enfrenta su municipio, así como los abusos cometidos por algunos prestamistas informales.

“Una persona debe un dinero a cuentagotas y le entrega su hija para que la use 30 o 60 días y luego se la entrega embarazada”, relató Chams.

El funcionario remarcó que el caso no fue denunciado formalmente ante las autoridades, lo que dificulta la intervención institucional y la judicialización de los responsables. “Esto tiene que cambiar”, afirmó el alcalde, que reclamó mayor presencia y recursos para las fuerzas de seguridad.

La denuncia pública de Chams expuso la gravedad de los abusos vinculados al sistema informal de préstamos conocidos como “gota a gota”, así como los riesgos que enfrentan personas en situación de pobreza extrema ante la ausencia de mecanismos formales de protección y acceso a la justicia.

Durante el encuentro de seguridad, Chams solicitó a las autoridades un refuerzo de las unidades de la Policía, más recursos para el manejo de la seguridad local y un fortalecimiento del Sistema General de Participación.

El alcalde de Sabanalarga, Atlántico, José Elías Chams, anunció que las autoridades investigan el caso de la entrega de una menor como garantía de deuda ‘gota a gota’ en Sabanalarga, Atlántico - crédito @CNDJ_Col/X
El alcalde de Sabanalarga, Atlántico, José Elías Chams, anunció que las autoridades investigan el caso de la entrega de una menor como garantía de deuda ‘gota a gota’ en Sabanalarga, Atlántico - crédito @CNDJ_Col/X

Entre las medidas planteadas, pidió incrementos en la tasa de seguridad para que la inversión en esa materia sea obligatoria y no dependa exclusivamente de la voluntad política de turno.

Según lo informado, Sabanalarga y otros 18 municipios del Atlántico recibirán inversiones en cámaras de seguridad, que pasarán de 411 a 580 dispositivos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el envío de un destacamento del Gaula, un pelotón adicional del Ejército y nuevas unidades de Policía Judicial al departamento, con el objetivo de mejorar la respuesta ante delitos complejos y reforzar la protección de la población vulnerable.

Los préstamos ‘gota a gota’ ahora se ofrecen por Internet

Un hombre y una mujer sentados en una mesa de madera por la noche, observando la pantalla de una laptop. Hay papeles, una taza y una calculadora
El esquema de préstamos informales conocido como 'gota a gota digital' utiliza aplicaciones y redes sociales para captar usuarios en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El esquema de préstamos informales conocido como “gota a gota” se ha transformado con la digitalización, permitiendo que plataformas como Crediscol, Vida Luja y Neo Fintech ofrezcan créditos rápidos por vías como aplicaciones móviles, redes sociales y páginas web.

Estas entidades operan fuera del control de las autoridades financieras, lo que implica que los usuarios no cuentan con protección legal ni acceso a mecanismos formales de reclamo.

La Superintendencia Financiera de Colombia alertó sobre el aumento de estos servicios digitales que, al prometer desembolsos inmediatos, exponen a los solicitantes a riesgos como cobros agresivos, tasas elevadas y amenaza a la privacidad.

Alejandro Espitia, docente universitario, explicó a La República que los operadores acceden a la información personal del usuario a través de aplicaciones o sitios web, para luego ejercer presión o extorsión en caso de retrasos en los pagos.

El fenómeno ya no se limita a la interacción física en barrios, sino que se extiende a cualquier usuario conectado, haciendo más difícil el rastreo y la sanción de los responsables, especialmente cuando operan desde el extranjero.

Los solicitantes suelen otorgar permisos amplios a sus dispositivos, permitiendo que los prestamistas obtengan datos personales y contactos, lo cual incrementa la vulnerabilidad ante extorsiones y amenazas.

Para evitar caer en estas prácticas, se recomienda verificar si la entidad está registrada ante la Superintendencia Financiera, desconfiar de ofertas excesivamente fáciles, aplicaciones desconocidas y exigencia de pagos anticipados.

El “gota a gota digital” representa un riesgo tanto financiero como de seguridad de datos, y la línea entre préstamo informal, fraude y cobro abusivo es cada vez menos clara.

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Gota a gotaJosé Elías ChamsMujer embarazadaCréditos informalesColombia-noticias

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