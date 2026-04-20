Colombia

Gustavo Petro anunció que fue invitado a dictar una conferencia en la Oxford Union Society en Inglaterra: “Prestigiosa sala de conferencias”

Gustavo Petro recibió una invitación formal para dictar una conferencia en la Oxford Union Society durante el trimestre de Trinity, programado entre el 26 de abril y el 20 de junio de 2026

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El presidente Gustavo Petro celebró falsa inclusión en listado de personas influyentes haciendo una crítica a la oposición colombiana - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr
La invitación dirigida a Gustavo Petro por la Oxford Union Society incluye la propuesta de una conferencia, una sesión de preguntas y una cena en honor al mandatario colombiano durante el trimestre de Trinity - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

Gustavo Petro informó que recibió una invitación formal para dictar una conferencia en la Oxford Union Society, en Oxford, Inglaterra.

El presidente de Colombia difundió la comunicación oficial a través de su cuenta oficial de X.

La invitación corresponde al trimestre de Trinity, que se desarrollará entre el 26 de abril y el 20 de junio de 2026. El texto dirigido a Petro recuerda que la organización fue fundada por estudiantes en 1823, en respuesta a las políticas restrictivas de libertad de expresión de la universidad.

“Me han invitado a dictar una conferencia en la Oxford Unión Society en Oxford, Inglaterra. Se trata de una muy prestigiosa sala de conferencias fundada en 1823 por iniciativa estudiantil buscando libre expresión de la universidad : este es texto de la invitación (sic)”, afirmó Gustavo Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro difundió la comunicación oficial a través de su cuenta oficial de X - crédito @petrogustavo/X

La Oxford Union Society ha recibido a personalidades como la reina Isabel II, Winston Churchill, los expresidentes Richard Nixon, Ronald Reagan, Jimmy Carter y Bill Clinton, así como a Albert Einstein, Stephen Hawking, Malala y Malcolm X.

El documento invita a Petro a ofrecer una conferencia sobre temas como acción climática, modelos económicos no extractivos, reformas estructurales y reducción de la desigualdad. También se menciona el interés en la experiencia del presidente de Colombia en la transición energética global.

Según el texto recibido, la presidencia de Petro se presenta como un ejemplo de aplicación práctica de ideas progresistas. La organización propone una exposición inicial, una entrevista, una sesión de preguntas y respuestas o la combinación de estos formatos.

“Para muchos estudiantes aquí, su presidencia ha brindado un ejemplo concreto de cómo las ideas progresistas, a menudo discutidas en teoría, se ponen a prueba, se limitan y se transforman en la práctica, impulsando un compromiso más serio con lo que requiere una transformación económica y ambiental significativa. Por supuesto, nos complacería adaptar el evento a los temas que usted considere más importantes”, se lee en la invitación.

La invitación incluye una propuesta para realizar una cena en honor a Gustavo Petro, con la presencia de miembros actuales y exalumnos de Oxford. El evento podría realizarse en cualquier momento durante el trimestre de Trinity.

“También nos encantaría organizar una cena en su honor, con la asistencia de muchos miembros actuales y exalumnos de Oxford. Nuestro trimestre de Trinity se extiende del 26 de abril al 20 de junio de 2026, y sería un honor para nosotros recibirle en cualquier momento dentro de estas fechas. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta y espero sinceramente poder darle la bienvenida a Oxford el próximo trimestre”, se lee en la invitación compartida por Gustavo Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
La invitación incluye una propuesta para realizar una cena en honor a Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

Petro expresó en X su disposición a participar y señaló la apertura para adaptar los temas del evento según intereses compartidos, opción contemplada en la invitación.

La inclusión de Gustavo Petro como conferencista responde al interés de la Oxford Union Society por convocar a líderes que han promovido cambios estructurales en sus países.

¿Qué es la Oxford Union Society?

La Oxford Union Society es una organización estudiantil independiente fundada en 1823 en la ciudad de Oxford. Su actividad principal consiste en organizar debates y conferencias, en los que participan figuras destacadas de la política, la ciencia, el arte y otros ámbitos. La sociedad mantiene una tradición de defensa de la libertad de expresión y se reconoce como uno de los foros de debate estudiantil más prestigiosos del mundo.

La membresía está abierta principalmente a estudiantes de la Universidad de Oxford, aunque también pueden participar miembros de otras instituciones afines. Los miembros acceden a debates semanales, talleres de oratoria, eventos sociales y actividades competitivas de debate a nivel internacional.

La Oxford Union Society es una organización estudiantil independiente fundada en 1823 en la ciudad de Oxford. Su actividad principal consiste en organizar debates y conferencias, en los que participan figuras destacadas de la política, la ciencia, el arte y otros ámbitos - crédito Alejandro García/EFE
La Oxford Union Society es una organización estudiantil independiente fundada en 1823 en la ciudad de Oxford. Su actividad principal consiste en organizar debates y conferencias, en los que participan figuras destacadas de la política, la ciencia, el arte y otros ámbitos - crédito Alejandro García/EFE

La Oxford Union no depende de la Universidad de Oxford y gestiona sus propias instalaciones, que incluyen salones para debates, una biblioteca y espacios sociales. El gobierno interno recae en estudiantes elegidos por los propios miembros, quienes organizan y supervisan la programación regular.

A lo largo de su historia, la Oxford Union ha recibido a personalidades como jefes de Estado, intelectuales y artistas, consolidando su reputación como espacio clave para el intercambio de ideas y el desarrollo de habilidades de argumentación.

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