La actriz Carolina Gaitán dedicó emotivo mensaje a una de las víctimas del ataque al equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Siempre alegraba mi día”

Un ataque ocurrido durante una jornada de grabación en Bogotá dejó tres personas muertas y una más herida, lo que alteró por completo el desarrollo de la producción “Sin senos sí hay paraíso 4” - crédito @beautiful.majii/Instagram

El mundo del entretenimiento cotinúa consternado por el fatal ataque que se presentó durante las grabaciones de Sin senos si hay paraíso 4 en Bogotá, cuando un hombre hirió con un cuchillo a Henry Alberto Benavides en las afueras de las instalaciones del lugar donde se llevaban a cabo las grabaciones.

En videos que se conocieron recientemente y fueron divulgados en las redes sociales, aunque no se ve a la persona después del primer ataque, se fue con cuchillo en mano en contra de Nicolás Francisco Perdomo, que perdió la vida a los pocos minutos que no se logra apreciar en los videos de las cámaras de seguridad.

La actriz de Sin senos sí hay paraíso 4, Carolina Gaitán, que actualmente se encuentra en fase de grabación, compartió un mensaje inicial dedicado a Nicolás, un joven que la habría acompañado durante los rodajes de las últimas semanas.

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”, escribió la actriz junto a la foto del joven.

Carolina Gaitán, actriz de Sin senos sí hay paraíso 4, lamentó públicamente la muerte de Nicolás Perdomo, integrante del equipo de transporte de la producción - crédito Lagaita/Instagram

A través de su cuenta de Instagram, la también cantante dedició dedicar nuevamente un emotivo mensaje por lo ocurrido en el que destacó varias cualidades del joven que perdió la vida a manos de su agresor.

Junto a un carrete de fotografías en el que una vez más acompaña la imagen “Silencio en el set”, la actriz escribió inicialmente: “El más guapo, dulce, el de la sonrisa hermosa, Nico bello: No caigo en que esto pasó. Como quisieramos que el tiempo retrocediera, que esto no fuera real. Mucho dolor de patria, mucho dolor".

Junto a estas palabras, Gaitán agregó unas palabras por el dolor que podría estar sintiendo la familia del joven: “... Abrazo tu alma y abrazo a toda tu familia. Dios te tenga abrazado en este momento junto a toda la corte celestial, a ti y a todos los afectados de este horroroso acontecimiento. 🙏🏽“.

Carolina Gaitán dedicó unas nuevas palabras para el joven que perdió la vida en las grabaciones de 'Sin senos sí hay paraíso 4' - crédito @lagaita/IG

La publicación de La Gaita como se hace llamar en redes sociales la actriz, provocó una serie de mensajes de parte de sus seguidores, que dejaron reacciones como: “Qué tristeza”; “Quién más lo leyó con la voz de Catalina la pequeña”; “😢😢😢🕊️🕊️que descanse en Paz el y el conductor. Fortaleza para sus familias 🙏🏻🙏🏻💫💫“, entre otros.

Lo que se pudo ver en los videos de cámaras de seguridad

En la tarde del sábado 18 de marzo, mientras se llevaban a cabo las grabaciones de la serie, se vieron abruptamente interrumpidas cuando, de acuerdo con testimonios consignados en un acta, un hombre se acercó al equipo y solicitó un cigarrillo. Al no recibir respuesta, el individuo utilizó lo que parecía un cuchillo para agredir a uno de los conductores del grupo.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, relató que la agresión fue directa y sin previo aviso. El atacante hirió a la primera víctima, y cuando un compañero intentó intervenir, también recibió una lesión mortal.

La Policía Metropolitana de Bogotá descartó el robo como móvil y vinculó el triple asesinato a un trastorno mental previo del atacante - crédito captura de pantalla/Noticias RCN

El hecho desencadenó una reacción inmediata entre quienes presenciaron la situación. Durante el forcejeo con el agresor, los presentes lograron detenerlo, pero en el enfrentamiento el atacante perdió la vida. El alto oficial detalló: “En vía pública se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma corto punzante a un ciudadano.

Posteriormente, varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre esas el agresor”.

De acuerdo con la información obtenida, la policía detuvo a cuatro integrantes del equipo de producción tras el suceso, que posteriormente fueron dejaron en libertad. Las autoridades evalúan los testimonios y el material recabado en el sitio.