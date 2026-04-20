Que tanto creció la economía colombiana en febrero de 2026: esto fue lo que reveló el Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística confirmó este lunes 20 de abril de 2026 que la economía de Colombia registró en febrero un aumento del 1,65% respecto al mismo mes del año anterior.
El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de febrero de 2025 fue de 1,27%. La entidad precisó que las actividades primarias en Colombia descendieron un 2,08%.
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