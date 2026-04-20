Colombia

Que tanto creció la economía colombiana en febrero de 2026: esto fue lo que reveló el Dane

La economía de Colombia creció 1,65% en febrero respecto al mismo mes de 2025, según datos difundidos este lunes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los datos fueron dados a conocer por el Dane, que confirmó el crecimiento de la economía colombiana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística confirmó este lunes 20 de abril de 2026 que la economía de Colombia registró en febrero un aumento del 1,65% respecto al mismo mes del año anterior.

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de febrero de 2025 fue de 1,27%. La entidad precisó que las actividades primarias en Colombia descendieron un 2,08%.

Economía Dane - crédito Dane
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística precisó que las actividades primarias descendieron en Colombia un 2,08% - crédito Dane

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