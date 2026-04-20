Que tanto creció la economía colombiana en febrero de 2026: esto fue lo que reveló el Dane

Los datos fueron dados a conocer por el Dane, que confirmó el crecimiento de la economía colombiana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística confirmó este lunes 20 de abril de 2026 que la economía de Colombia registró en febrero un aumento del 1,65% respecto al mismo mes del año anterior.

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de febrero de 2025 fue de 1,27%. La entidad precisó que las actividades primarias en Colombia descendieron un 2,08%.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística precisó que las actividades primarias descendieron en Colombia un 2,08% - crédito Dane