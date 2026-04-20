Dos menores desaparecidos en Cartagena fueron encontrados en Santa Marta: el alcalde Dumek Turbay reveló qué fue lo que pasó

Shayra y Juan Sebastián, menores desaparecidos en Cartagena, fueron hallados sanos y salvos en Santa Marta tras tres días de búsqueda - crédito @dumek_turbay/X

La Alcaldía de Cartagena de Indias confirmó en la mañana del lunes 20 de abril el hallazgo de Shayra y Juan Sebastián, los dos menores que habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes 17 de abril.

Según el alcalde Dumek Turbay Paz, ambos se encuentran “sanos y salvos” y ya están bajo el cuidado de sus familias.

La búsqueda de Shayra Sophia Flórez Zuluaga, de 12 años y Juan Sebastián Medina, de 13, se inició tan pronto se notificó su ausencia. El alcalde compartió en Facebook: “Reportamos que Shayra y Juan Sebastián aparecieron sanos y salvos. Ambos están con sus familias. Gracias por compartir”.

Desde el primer momento, las autoridades locales activaron los protocolos de búsqueda. Tanto la familia de Shayra como la de Juan Sebastián señalaron la posibilidad de que los menores hubieran salido juntos, pues el mismo día en que se reportó la desaparición de Shayra, también se perdió contacto con Juan Sebastián.

Las autoridades activaron los protocolos oficiales de desaparición infantil inmediatamente después de conocerse la denuncia sobre Shayra - crédito Dumek Turbay Paz/Facebook

El mandatario local detalló lo ocurrido en su cuenta de Facebook: “En las últimas horas se reportó en nuestra plataforma la desaparición de Shayra, de 12 años. Inmediatamente activamos los protocolos de búsqueda correspondientes”. Añadió que, según la versión del padre de la menor, se sospechaba de una posible “evasión voluntaria”.

Los acudientes de ambos adolescentes coincidieron en que podrían haberse desplazado a algún barrio de Cartagena o a un municipio cercano del departamento de Bolívar, donde Juan Sebastián tiene familiares, según la información difundida por el alcalde.

Tras una intensa búsqueda, la noticia del hallazgo llegó en la madrugada del lunes. Los menores fueron localizados en la ciudad de Santa Marta. La autoridad distrital precisó: “Asimismo, se adelantó el proceso correspondiente para el restablecimiento de sus derechos”.

Ante la desaparición, la Alcaldía había difundido las fotografías de los menores, con autorización de sus padres, para solicitar la colaboración ciudadana.

Las familias de Shayra y Juan Sebastián colaboraron activamente informando sobre posibles ubicaciones en Cartagena y Bolívar durante la búsqueda - crédito Alcaldía de Cartagena

El mensaje oficial instaba: “Si alguien tiene información sobre su paradero, comunicarse por favor de inmediato con las autoridades: Línea 123 de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, al 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) o a nuestra línea de Alcaldía de Cartagena de Indias #Catalina, 323 3190810”.

Reflexión del alcalde de Cartagena

La localización de Shayra Flórez y Juan Medina en un hotel de Santa Marta puso fin a la inquietud que atravesaban sus familias y las autoridades de Cartagena. Ambos menores habían sido reportados como desaparecidos, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda.

De acuerdo con el alcalde Dumek Turbay, el proceso de ubicación se resolvió con éxito y ya se coordinan las acciones para que los adolescentes regresen a su ciudad de origen. El mandatario resaltó que la Alcaldía de Cartagena ha dispuesto el apoyo profesional adecuado para acompañar a las familias en este episodio y revisar el entorno familiar de los jóvenes.

En las primeras horas tras la desaparición, tanto los familiares como las autoridades temieron por la seguridad de los menores. Según lo relatado por el propio Turbay, la situación puso de relieve la frecuencia con la que adolescentes deciden abandonar sus hogares, un fenómeno que —en sus palabras— se ha vuelto recurrente en el 2026.

La publicación de fotos y la colaboración ciudadana resultaron clave para el hallazgo de los menores desaparecidos en Cartagena de Indias - crédito @dumek_turbay / X

En este sentido, el alcalde fue enfático en su llamado a la comunidad adulta: “No puede ser que un niño de trece y una niña de doce años puedan tomar una decisión así y terminen en una ciudad cercana”, sostuvo durante una rueda de prensa. Para Turbay, estos casos “ratifican lo que hemos venido diciendo”, al señalar que el acompañamiento parental resulta fundamental.

En un extenso mensaje, Turbay insistió en la necesidad de que madres, padres y cuidadores permanezcan atentos a las señales de sus hijos, incluso ante situaciones de rebeldía o conflictos típicos de la adolescencia. “Pelean con el abuelo, pelean con el papá, tienen una desavenencia con la novia o el novio. Accionando jóvenes menores de dieciocho años…”, enumeró, aludiendo a los factores que pueden detonar decisiones impulsivas.

La autoridad local recalcó que la labor de buscar y proteger a los menores no puede recaer únicamente en las instituciones: “Como autoridad nos toca asumir el papel de padres, de buscarlos, pero como autoridad les pedimos allá en el seno de sus hogares con este tipo de casos estar muy pendientes de sus hijos”.