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Así fue el camino de la selección Colombia hasta el título del Sudamericano Sub17: dejó en el camino a Brasil y Argentina

La Tricolor terminó con un saldo de 10 goles a favor, dos goles en contra, cuatro victorias, un empate y tan solo una derrota

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La selección Colombia consiguió su segundo título en el Sudamericano Sub17 - crédito Conmebol
La selección Colombia consiguió su segundo título en el Sudamericano Sub17 - crédito Conmebol

La selección Colombia Sub-17 ganó su segundo título en el Sudamericano organizado por la Conmebol, el primero después de más de 30 años de sequía. La Tricolor, liderada por Fredy Hurtado, terminó su participación con un balance de cuatro victorias, un empate y una derrota.

La selección cafetera quedó sorteada en el grupo A del campeonato continental, junto con Ecuador, Uruguay, Chile y Paraguay.

En la primera jornada, la selección tuvo jornada de descanso, por lo que su debut no se dio hasta la segunda fecha, cuando enfrentó a su similar de Ecuador, selección que terminó como líder del grupo.

La selección Colombia sub-17 del 2026 consiguió el segundo título del Sudamericano en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF
La selección Colombia sub-17 del 2026 consiguió el segundo título del Sudamericano en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF

El partido ante los ecuatorianos terminó en empate sin goles. Para su segunda salida, Colombia derrotó a Chile 1-0, con anotación de Jose Escorcía, luego de que el portero chileno cometiera un penalti insólito, al cruzar el pie a un jugador colombiano que abandonaba el área luego de que una situación ofensiva fuera controlada.

Colombia enfilaba su clasificación a las semifinales, en busca del primer objetivo, el cupo a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, pero en la cuarta jornada del campeonato se le atravesó Uruguay, que la única victoria en la fase de grupos la consiguió contra la selección cafetera 2-0.

En la quinta jornada, la Tricolor estaba obligada a ganar para terminar segunda de su grupo y cumplió, ante las díficiles condiciones del terreno de juego, ganando 2-0 a los locales, Paraguay, con goles de Adrian Mosquera y Matias Caicedo. La posición en la tabla de posiciones obligaba a Colombia a enfrentarse a Brasil.

El gol de Adrián Mosquera estuvo en el centro de la polémica en el estadio Defensores del Chaco de Asunción-crédito @DSports/X

El partido que reeditaba la final del Campeonato Sudamericano Sub17 del 2025 se jugó en el estadio Defensores del Chaco en Asunción y estuvo atravesado por la polémica, luego de que el primer gol de la selección Colombia fuera convalidado, pero en las repeticiones se apreciara que pega en el palo horizontal y después picara antes de la línea del gol. Ni el central, ni el línea se percataron de esto y ante la ausencia del VAR fue dado como válido.

Antes, con el marcador 0-0, una falta en el área donde se ve claramente como el jugador colombiano tropieza al atacante brasileño tampoco fue bien valorada por la terna arbitral que desestimo el penalti. Luego del gol de Adrián Mosquera, José Escorcia marcaría un doblete para que la Amarilla superara 3-0 a la selección más veces campeona del campeonato pre juvenil de la Conmebol.

La selección Sub-17 de Colombia se consagró campeona del Sudamericano tras derrotar 0-4 a Argentina en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, un resultado que puso fin a 33 años sin títulos en la categoría. El equipo dirigido por Fredy Hurtado logró su segunda estrella continental y selló su clasificación al Mundial que se celebrará en noviembre en Qatar.

La selección Colombia ganó cuatro partidos y solo perdió un partido en el Sudamericano Sub-17 - crédito Conmebol
La selección Colombia ganó cuatro partidos y solo perdió un partido en el Sudamericano Sub-17 - crédito Conmebol

El dominio colombiano quedó reflejado en el marcador, respaldado por una notable actuación de Miguel Agámez, quien anotó dos goles, y el aporte ofensivo de José Escorcia, máximo artillero del torneo.

La secuencia del partido incluyó un primer gol de Miguel Agámez en el minuto 52, seguido por el tanto de Matías Caicedo cuatro minutos más tarde. El tercer tanto llegó mediante otro cabezazo de Agámez tras asistencia de José Escorcia, mientras que el propio Escorcia selló el marcador al 73 con una jugada individual.

El partido estuvo interrumpido por una falla eléctrica de más de 15 minutos pero los juveniles colombianos se adaptaron al contratiempo y mantuvieron la iniciativa hasta el final. Al cierre, incidentes entre los jugadores dejó a tres argentinso expulsados, mientras que Colombia mantuvo la mente fria para evitar entrar en el conflicto de cara a la participación de varios de estos jugadores en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026.

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