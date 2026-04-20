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Millonarios dio a conocer diagnóstico de la lesión de Falcao: tiene una delicada fractura

El histórico delantero colombiano ha jugado nueve partidos, 291 minutos, en su segundo ciclo con Millonarios en la que sería su última temporada como futbolista profesional

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Falcao García
Falcao García estaría al 100% físicamente para debutar en la Copa Sudamericana el 7 de abril, ante O'Higgins en Chile - crédito Millonarios FC

Millonarios FC confirmó, a través de un comunicado de prensa, que el delantero Radamel Falcao García sufrió un trauma facial severo durante el partido frente al América de Cali, lo que provocó su traslado inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.

Tras los exámenes realizados por el equipo médico, el club informó que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático. La decisión sobre el tratamiento será tomada en las próximas 48 horas, una vez que se supere la fase aguda de la lesión. La duración de la incapacidad dependerá del procedimiento elegido y de la evolución clínica de Falcao.

Comunicado de Millonarios sobre la lesión de Millonarios - crédito Millonarios FC
Comunicado de Millonarios sobre la lesión de Millonarios - crédito Millonarios FC

La incapacidad del futbolista no se ha determindo y esperaran para determinar si es necesaria la operación o si podrá terminar el semestre con un elemento de protección en su cara. A Millonarios le restan dos partidos de Liga BetPlay en el primer semestre y en caso de clasificar a los play-off tendría máximo seis partidos más. A estos se le suman los partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana (4) que terminan el 26 de mayo.

Los partidos de Millonarios en lo que resta del primer semestre del 2026

Falcao estaría descartado de entrada para el partido contra Deportes Tolima del jueves 23 - crédito Millonarios
Falcao estaría descartado de entrada para el partido contra Deportes Tolima del jueves 23 - crédito Millonarios
  • vs. Tolima: jueves 23 de abril - 8:00 p. m. (Liga BetPlay).
  • vs. Sao Paulo: martes 28 de abril - 7:30 p. m. (Copa Sudamericana).
  • vs. Alianza FC: fecha y hora por confirmar (Liga BetPlay).
  • vs. Boston River: jueves 7 de mayo - 5:00 p. m. (Copa Sudamericana).
  • vs. Sao Paulo: martes 19 de mayo - 7:30 p. m. (Copa Sudamericana).
  • vs. O’Higgins: martes 26 de mayo - 5:00 p. m. (Copa Sudamericana).

Así fue el partido de Millonarios contra América de Cali en la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026

Millonarios es undécimo en la tabla de posiciones con 22 puntos - crédito América de Cali
Millonarios es undécimo en la tabla de posiciones con 22 puntos - crédito América de Cali

América de Cali se consolida en la zona de clasificación tras imponerse por 3-1 a Millonarios en el estadio Pascual Guerrero. El equipo dirigido por David González supo capitalizar los reiterados errores defensivos de la escuadra azul, especialmente en jugadas de pelota quieta, y se perfila con fuerza para asegurar uno de los ocho cupos a la siguiente fase.

En los primeros compases del encuentro, América de Cali mostró su ambición ofensiva. A los pocos segundos del inicio, Tomás Ángel estuvo cerca de abrir el marcador tras una jugada veloz por derecha, pero el remate se fue desviado cerca del arco defendido por Guillermo de Amores, que reemplazó a Diego Novoa.

Poco después, en un tiro de esquina, la defensa azul no pudo contener el avance: Danny Rosero conectó de cabeza para el 1-0, aprovechando la endeble marca. La tendencia se mantuvo y en el minuto treinta y uno el local estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate peligroso.

América de Cali quedó a una victoria de asegurar su clasificación a los play-off de la Liga BetPlay I-2026 - crédito América de Cali
América de Cali quedó a una victoria de asegurar su clasificación a los play-off de la Liga BetPlay I-2026 - crédito América de Cali

Antes del descanso, otro cobro de pelota quieta fue suficiente para el segundo golpe. Rafael Carrascal ejecutó el tiro de esquina al primer palo, Adrián Ramos desvió el esférico y el balón terminó en la red, sellando el 2-0. Además, una fuerte entrada de Ángel sobre Mateo García forzó la revisión en el VAR, pero el árbitro Wilmar Roldán decidió mostrar solo tarjeta amarilla.

Las imprecisiones en la defensa azul persistieron y generaron espacios aprovechados por el rival. Al minuto setenta y tres, Josen Escobar filtró un pase que permitió a Jhon Murillo anotar el tercer gol con una definición certera frente al arco, ante la tardía reacción de la última línea bogotana.

En el tramo final, Carlos Darwin Quintero descontó para los visitantes al minuto ochenta y cinco tras capitalizar un rebote. Aunque los azules intentaron acortar aún más la distancia, carecieron de precisión en el último pase y no lograron inquietar de nuevo la portería caleña.

Tras la derrota, América de Cali alcanza 27 puntos y Millonarios permanece con 22 unidades, una diferencia que complica aún más el panorama azul. Los Embajadores enfrenta un escenario crítico y si cae ante Tolima en la próxima jornada podría quedar eliminado.

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