Deportes

Así celebró Mane Díaz el título de su hijo, Luis Díaz, con el Bayern Múnich en la Bundesliga de Alemania: “Vamos por más”

Luis Díaz hizo dos asistencias en la victoria del Bayern Múnich 4-2 sobre el Stuttgart en la fecha 30 de la Bundesliga para asegurar el título de la Liga de Alemania

Guardar

La celebración de Manuel ‘Mane’ Díaz por el título de la Bundesliga que obtuvo el equipo de su hijo Luis Díaz se hizo pública tras la victoria del Bayern Múnich por 4-2 ante el Stuttgart en el Allianz Arena, resultado que aseguró el campeonato alemán para el club bávaro el pasado fin de semana.

En sus redes sociales, el padre del futbolista compartió videos de su reacción junto a familiares, en los que expresaba su orgullo: “Vamos por más hijo lindo”, escribió Mane Díaz en la descripción que acompañó las imágenes de la celebración, según mostró el contenido difundido por el entorno familiar.

Mane Díaz compartió un video donde está con varios familiares pendientes del partido del Bayern Múnich contra VfB Stuttgart - crédito Mane Díaz

En otro de los videos compartidos por el papá de Luis Díaz se ven varios familiares de Luis Díaz disfrutando del éxito de su familiar y cantando “campeón, campeón”.

El futbolista colombiano Luis Díaz alcanzó así el decimosexto trofeo de su carrera profesional, una cifra que incluye conquistas con Junior de Barranquilla (4 títulos), Porto (5), Liverpool (5) y ahora Bayern Múnich (2), de acuerdo con el registro de títulos informado tras el encuentro.

Díaz, que llegó al equipo dirigido por Vincent Kompany desde el Liverpool por 75 millones de euros, fue asistidor en dos goles durante el compromiso frente al Stuttgart y consolidó su papel como titular junto a Harry Kane y Michael Olise. El Bayern Múnich se prepara para enfrentar al PSG en las semifinales de la UEFA Champions League, con el objetivo de sumar un nuevo título antes del cierre de la temporada.

Luis Díaz es el tercer colombiano campeón de la Bundesliga con Bayern Múnich

Luis Díaz fue uno de los tres jugadores con mayot aporte en goles y asistencias - crédito Europa Press
Luis Díaz fue uno de los tres jugadores con mayot aporte en goles y asistencias - crédito Europa Press

Luis Díaz se consolidó como protagonista en el triunfo que aseguró al Bayern Múnich un nuevo título de Bundesliga, al sumar dos asistencias en la victoria 4-1 ante el Stuttgart. Este logro no solo refuerza la hegemonía bávara en el fútbol alemán, sino que convierte al atacante guajiro en el tercer colombiano inscrito como campeón de liga con el club más exitoso de Alemania. La contribución de Díaz, quien ya había levantado la Supercopa de Alemania, consolida su impacto en tres de las cinco principales ligas europeas.

En la historia del Bayern Múnich, solo dos futbolistas colombianos habían alcanzado el campeonato de liga antes que Díaz. Adolfo ‘Tren’ Valencia inauguró este hito en la temporada 1993-1994. Su llegada a Alemania desde Santa Fe significó una transferencia de 2,5 millones de euros, una cifra poco habitual en el contexto colombiano de la época.

Durante su única campaña con los bávaros, disputó 34 partidos y anotó 13 tantos, números que reflejan la magnitud de su paso por el club. Valencia contó con el respaldo directo de Franz Beckenbauer, quien le transmitió una instrucción precisa: “Juega como jugabas en Santa Fe”, recordó el delantero a Caracol Radio, haciendo referencia al enfoque personal que marcó la relación con el técnico alemán. El delantero anotó contra equipos como Freiburg, Stuttgart, Hamburgo, K’lautern, Duisburg, Werder Bremen, Wattenscheid 09 y Kolonia, logrando incluso varios dobletes en esa campaña clave para su carrera europea.

El colombiano Adolfo Valencia hizo parte del Bayern Múnich entrenado por Franz Beckenbauer - crédito Kicker y Bayern Múnich
El colombiano Adolfo Valencia hizo parte del Bayern Múnich entrenado por Franz Beckenbauer - crédito Kicker y Bayern Múnich

El segundo colombiano en la lista de campeones de Bundesliga con el Bayern fue James Rodríguez, quien se incorporó al club el 12 de julio de 2017. Su debut en la liga alemana se produjo en la tercera jornada de la temporada 2017/18 después de superar una lesión, saltando al campo como sustituto de Thomas Müller frente al TSG 1899 Hoffenheim. En su segunda aparición liguera marcó su primer gol con la camiseta bávara ante el Schalke 04 y aportó una asistencia, recibiendo elogios tras la actuación.

Durante sus dos temporadas en el club —en ambas conquistó el título de Bundesliga—, Rodríguez se distinguió por su influencia estadística: fue titular en 16 victorias en la campaña 2017/18, periodo en el que el Bayern promedió 2,5 puntos por partido cuando el colombiano estuvo en el once inicial.

A lo largo de su trayectoria en Alemania, Rodríguez acumuló siete goles y tres asistencias por temporada en liga y formó parte de una asociación clave en el mediocampo junto a Javi Martínez y Thiago Alcántara. El 7 de abril de 2018, su gol en la victoria 1-4 sobre el FC Augsburg fue determinante para sentenciar aquel campeonato. Rodríguez explicó al llegar a Múnich: “Es una nueva cultura, un nuevo club, una nueva vida, pero vengo con muchas ganas, con muchos sueños y ojalá podamos hacer cosas buenas aquí”.

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MúnichBundesligaMane DíazColombia-Deportes

Más Noticias

Millonarios dio a conocer diagnóstico de la lesión de Falcao: tiene una delicada fractura

El histórico delantero colombiano ha jugado nueve partidos, 291 minutos, en su segundo ciclo con Millonarios en la que sería su última temporada como futbolista profesional

Millonarios dio a conocer diagnóstico de la lesión de Falcao: tiene una delicada fractura

Así fue el camino de la selección Colombia hasta el título del Sudamericano Sub17: dejó en el camino a Brasil y Argentina

La Tricolor terminó con un saldo de 10 goles a favor, dos goles en contra, cuatro victorias, un empate y tan solo una derrota

Así fue el camino de la selección Colombia hasta el título del Sudamericano Sub17: dejó en el camino a Brasil y Argentina

Así quedó el palmarés de títulos de Colombia tras el nuevo campeonato en el Sudamericano Sub17 con goleada ante Argentina

En al menos 36 torneos las selecciones Colombia se han llevado el primer puesto ganando la medalla de oro en el caso de los torneos del ciclo olímpico o el trofeo como sucede con los torneos Conmebol

Así quedó el palmarés de títulos de Colombia tras el nuevo campeonato en el Sudamericano Sub17 con goleada ante Argentina

Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”

Julio Coria, suplente de la selección albiceleste, declaró en la entrevista obligatoria de Conmebol que se volverían a cruzar con los “cafeteros” en la Copa del Mundo

Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”

Falcao preocupa en Millonarios: fue trasladado en ambulancia tras fuerte golpe en el clásico ante América de Cali

Las primeras versiones indican que el delantero habría sufrido una presunta conmoción cerebral y una posible fractura en la zona facial, específicamente en la mandíbula o el pómulo

Falcao preocupa en Millonarios: fue trasladado en ambulancia tras fuerte golpe en el clásico ante América de Cali
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Hermana de Alexa Torrex se despachó contra Jhorman Toloza: "Lo único que ella merece de él es agradecimiento"

Feid lloró en pleno concierto al interpretar canción de desamor y los comentarios se dispararon en redes: “Karol G le partió el corazón”

La actriz Carolina Gaitán dedicó emotivo mensaje a una de las víctimas del ataque al equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Siempre alegraba mi día”

Karina García se despidió, entre lágrimas, de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, después de asegurar que no la habían despedido: “Por cosas de dinero”

Deportes

Millonarios dio a conocer diagnóstico de la lesión de Falcao: tiene una delicada fractura

Millonarios dio a conocer diagnóstico de la lesión de Falcao: tiene una delicada fractura

Así fue el camino de la selección Colombia hasta el título del Sudamericano Sub17: dejó en el camino a Brasil y Argentina

Así quedó el palmarés de títulos de Colombia tras el nuevo campeonato en el Sudamericano Sub17 con goleada ante Argentina

Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”

Falcao preocupa en Millonarios: fue trasladado en ambulancia tras fuerte golpe en el clásico ante América de Cali