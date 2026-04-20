El Vaticano recibió informe de 24 casos de pederastia en la Iglesia en América: Colombia concentra la mayoría de denuncias

El Vaticano recibe informe sobre denuncias de abusos sexuales en la Iglesia en América Latina - crédito AP

Un nuevo informe entregado en el Vaticano encendió las alertas sobre la magnitud de los abusos sexuales dentro de la Iglesia en América Latina.

La investigación, liderada por el diario El País en su edición de México, recopiló 21 testimonios que señalan a 24 sacerdotes, religiosos y laicos por presuntos casos de pederastia en al menos ocho países del continente.

El documento, de más de 100 páginas, pone en evidencia que Colombia concentra la mayor cantidad de denuncias, con 13 casos, mientras que el resto se distribuye entre Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela. Este dosier fue entregado a las autoridades eclesiásticas con el propósito de que las denuncias sean investigadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, organismo encargado de estos procesos dentro de la Iglesia.

La entrega del informe hace parte de una investigación que el medio ha desarrollado desde 2018, inicialmente centrada en España y posteriormente extendida a América Latina. Según el periódico, la decisión de remitir directamente estos casos al Vaticano surgió ante la gran cantidad de testimonios recibidos y la dificultad de publicarlos todos, así como por la evidencia de que muchos de ellos no estaban siendo tramitados por las diócesis locales.

Entregan dossier con nuevos testimonios de abusos en América Latina a las autoridades eclesiásticas - crédito Reuters

Uno de los hallazgos más preocupantes es que, pese a que desde 2001 es obligatorio reportar estos hechos a Roma, múltiples denuncias nunca llegaron a instancias centrales. Además, el informe advierte que en la mayoría de los casos las víctimas no han recibido atención adecuada ni reparación, lo que refuerza la percepción de encubrimiento institucional.

Los testimonios recopilados por el medio reflejaron patrones reiterados de abuso de poder, manipulación y silencio. En varios relatos, las víctimas aseguran haber sido intimidadas para no denunciar, en contextos donde el sacerdote ejercía una autoridad casi absoluta.

Este fenómeno, según expertos en el tema, responde a características propias del entorno “socio-eclesiástico” latinoamericano, donde la figura del religioso suele tener una influencia que trasciende lo espiritual.

Las académicas Veronique Lecaros y Ana Lourdes Suárez, citadas en la investigación, advierten que, a diferencia de otras regiones como Estados Unidos o Europa, en América Latina aún hay un largo camino por recorrer en el reconocimiento y tratamiento de estos casos. De hecho, señalan que Chile es uno de los pocos países que ha avanzado en la elaboración de informes estructurados sobre abusos dentro de la Iglesia.

Un informe revela 24 presuntos implicados en casos de pederastia dentro de la Iglesia latinoamericana - crédito Reuters

Entre los casos documentados se encuentran denuncias en entornos educativos, parroquias y comunidades religiosas. Algunos relatos describen hechos ocurridos durante confesiones, actividades escolares o encuentros pastorales, lo que evidencia cómo estos espacios fueron utilizados para cometer abusos.

Uno de los testimonios incluidos en el informe describe abusos ocurridos en un colegio de Ciudad de México a finales de los años noventa y la víctima contó que, siendo menor de edad, fue atacada por un sacerdote dentro de un espacio de confesión, bajo amenazas que le impidieron hablar durante años. Además, indicaron que como ese testimonio hay otros casos que revelan dinámicas similares en distintos países.

En Argentina, por ejemplo, un grupo de hombres denunció abusos sistemáticos ocurridos durante su infancia en un grupo scout vinculado a una parroquia. Décadas después, lograron reunirse y llevar el caso ante la justicia, aunque el proceso enfrenta obstáculos legales.

El informe del medio mencionado también recoge denuncias en El Salvador contra un sacerdote que habría utilizado su posición para acercarse a estudiantes con dificultades académicas, ofreciéndoles ayuda a cambio de favores sexuales. Según los testimonios, los hechos ocurrieron entre las décadas de 1970 y 1980.

Colombia lidera las denuncias en el informe más reciente sobre pederastia eclesiástica en América Latina - crédito Reuters

Otro elemento que destaca la investigación es la existencia de traslados de sacerdotes acusados entre países, una práctica que habría contribuido a la continuidad de los abusos. Algunos de los señalados en Europa habrían sido enviados a América Latina tras denuncias iniciales, sin que se adoptaran medidas efectivas para evitar nuevos hechos.

El trabajo periodístico también puso el foco en estructuras internas de la Iglesia y comunidades religiosas en las que, según las expertas citadas, se generan condiciones propicias para abusos, especialmente en organizaciones con liderazgos fuertes y dinámicas de obediencia cerrada.

Con esta entrega, la investigación busca romper el silencio en torno a la pederastia en la Iglesia en América Latina y presionar a las autoridades eclesiásticas para que actúen frente a denuncias que, según advierten, han permanecido ocultas durante años.