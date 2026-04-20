Colombia

El Vaticano recibió informe de 24 casos de pederastia en la Iglesia en América: Colombia concentra la mayoría de denuncias

Una investigación coordinada por un medio internacional documenta casos en ocho países y resalta que la mayoría de las víctimas no ha recibido atención ni reparación, lo que plantea dudas sobre la respuesta institucional

Guardar
El Vaticano recibe informe sobre denuncias de abusos sexuales en la Iglesia en América Latina - crédito AP
El Vaticano recibe informe sobre denuncias de abusos sexuales en la Iglesia en América Latina - crédito AP

Un nuevo informe entregado en el Vaticano encendió las alertas sobre la magnitud de los abusos sexuales dentro de la Iglesia en América Latina.

La investigación, liderada por el diario El País en su edición de México, recopiló 21 testimonios que señalan a 24 sacerdotes, religiosos y laicos por presuntos casos de pederastia en al menos ocho países del continente.

El documento, de más de 100 páginas, pone en evidencia que Colombia concentra la mayor cantidad de denuncias, con 13 casos, mientras que el resto se distribuye entre Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela. Este dosier fue entregado a las autoridades eclesiásticas con el propósito de que las denuncias sean investigadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, organismo encargado de estos procesos dentro de la Iglesia.

La entrega del informe hace parte de una investigación que el medio ha desarrollado desde 2018, inicialmente centrada en España y posteriormente extendida a América Latina. Según el periódico, la decisión de remitir directamente estos casos al Vaticano surgió ante la gran cantidad de testimonios recibidos y la dificultad de publicarlos todos, así como por la evidencia de que muchos de ellos no estaban siendo tramitados por las diócesis locales.

Entregan dossier con nuevos testimonios de abusos en América Latina a las autoridades eclesiásticas - crédito Reuters
Entregan dossier con nuevos testimonios de abusos en América Latina a las autoridades eclesiásticas - crédito Reuters

Uno de los hallazgos más preocupantes es que, pese a que desde 2001 es obligatorio reportar estos hechos a Roma, múltiples denuncias nunca llegaron a instancias centrales. Además, el informe advierte que en la mayoría de los casos las víctimas no han recibido atención adecuada ni reparación, lo que refuerza la percepción de encubrimiento institucional.

Los testimonios recopilados por el medio reflejaron patrones reiterados de abuso de poder, manipulación y silencio. En varios relatos, las víctimas aseguran haber sido intimidadas para no denunciar, en contextos donde el sacerdote ejercía una autoridad casi absoluta.

Este fenómeno, según expertos en el tema, responde a características propias del entorno “socio-eclesiástico” latinoamericano, donde la figura del religioso suele tener una influencia que trasciende lo espiritual.

Las académicas Veronique Lecaros y Ana Lourdes Suárez, citadas en la investigación, advierten que, a diferencia de otras regiones como Estados Unidos o Europa, en América Latina aún hay un largo camino por recorrer en el reconocimiento y tratamiento de estos casos. De hecho, señalan que Chile es uno de los pocos países que ha avanzado en la elaboración de informes estructurados sobre abusos dentro de la Iglesia.

Un informe revela 24 presuntos implicados en casos de pederastia dentro de la Iglesia latinoamericana - crédito Reuters
Un informe revela 24 presuntos implicados en casos de pederastia dentro de la Iglesia latinoamericana - crédito Reuters

Entre los casos documentados se encuentran denuncias en entornos educativos, parroquias y comunidades religiosas. Algunos relatos describen hechos ocurridos durante confesiones, actividades escolares o encuentros pastorales, lo que evidencia cómo estos espacios fueron utilizados para cometer abusos.

Uno de los testimonios incluidos en el informe describe abusos ocurridos en un colegio de Ciudad de México a finales de los años noventa y la víctima contó que, siendo menor de edad, fue atacada por un sacerdote dentro de un espacio de confesión, bajo amenazas que le impidieron hablar durante años. Además, indicaron que como ese testimonio hay otros casos que revelan dinámicas similares en distintos países.

En Argentina, por ejemplo, un grupo de hombres denunció abusos sistemáticos ocurridos durante su infancia en un grupo scout vinculado a una parroquia. Décadas después, lograron reunirse y llevar el caso ante la justicia, aunque el proceso enfrenta obstáculos legales.

El informe del medio mencionado también recoge denuncias en El Salvador contra un sacerdote que habría utilizado su posición para acercarse a estudiantes con dificultades académicas, ofreciéndoles ayuda a cambio de favores sexuales. Según los testimonios, los hechos ocurrieron entre las décadas de 1970 y 1980.

Colombia lidera las denuncias en el informe más reciente sobre pederastia eclesiástica en América Latina - crédito Reuters
Colombia lidera las denuncias en el informe más reciente sobre pederastia eclesiástica en América Latina - crédito Reuters

Otro elemento que destaca la investigación es la existencia de traslados de sacerdotes acusados entre países, una práctica que habría contribuido a la continuidad de los abusos. Algunos de los señalados en Europa habrían sido enviados a América Latina tras denuncias iniciales, sin que se adoptaran medidas efectivas para evitar nuevos hechos.

El trabajo periodístico también puso el foco en estructuras internas de la Iglesia y comunidades religiosas en las que, según las expertas citadas, se generan condiciones propicias para abusos, especialmente en organizaciones con liderazgos fuertes y dinámicas de obediencia cerrada.

Con esta entrega, la investigación busca romper el silencio en torno a la pederastia en la Iglesia en América Latina y presionar a las autoridades eclesiásticas para que actúen frente a denuncias que, según advierten, han permanecido ocultas durante años.

Temas Relacionados

VaticanoPederastiaCasos pederastia en IglesiasDenuncias pederastiaPederastia ColombiaAbuso sexual menoresColombia-Noticias

Más Noticias

Qué tanto creció la economía colombiana en febrero de 2026: esto fue lo que reveló el Dane

La economía de Colombia creció 1,65% en febrero respecto al mismo mes de 2025, según datos difundidos este lunes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Qué tanto creció la economía colombiana en febrero de 2026: esto fue lo que reveló el Dane

Así celebró Mane Díaz el título de su hijo, Luis Díaz, con el Bayern Múnich en la Bundesliga de Alemania: “Vamos por más”

Luis Díaz dio dos asistencias en la victoria del Bayern Múnich 4-2 sobre el Stuttgart en la fecha 30 de la Bundesliga para asegurar el título de la Liga de Alemania

Así celebró Mane Díaz el título de su hijo, Luis Díaz, con el Bayern Múnich en la Bundesliga de Alemania: “Vamos por más”

Sergio Fajardo llamó “fantoche” a Abelardo de la Espriella por excluir de los debates a candidatos que, según él, no tienen posibilidad de ganar la Presidencia

El aspirante a la Casa de Nariño defendió la participación de todos los aspirantes en dichos espacios y señaló que excluir voces representa un riesgo para la democracia

Sergio Fajardo llamó “fantoche” a Abelardo de la Espriella por excluir de los debates a candidatos que, según él, no tienen posibilidad de ganar la Presidencia

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Myrian Daniela, pareja de Zambrano dentro y fuera de la competencia, presumió en sus recientes publicaciones cómo quedó después de una pequeña ayuda del bisturí

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Dos menores desaparecidos en Cartagena fueron encontrados en Santa Marta: el alcalde Dumek Turbay reveló qué fue lo que pasó

Las autoridades efectuaron el proceso de restitución de derechos luego de ubicar a ambos menores, quienes fueron reportados ausentes el viernes 17 de abril

Dos menores desaparecidos en Cartagena fueron encontrados en Santa Marta: el alcalde Dumek Turbay reveló qué fue lo que pasó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Hermana de Alexa Torrex se despachó contra Jhorman Toloza: "Lo único que ella merece de él es agradecimiento"

Feid lloró en pleno concierto al interpretar canción de desamor y los comentarios se dispararon en redes: “Karol G le partió el corazón”

La actriz Carolina Gaitán dedicó emotivo mensaje a una de las víctimas del ataque al equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Siempre alegraba mi día”

Karina García se despidió, entre lágrimas, de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, después de asegurar que no la habían despedido: “Por cosas de dinero”

Deportes

Así celebró Mane Díaz el título de su hijo, Luis Díaz, con el Bayern Múnich en la Bundesliga de Alemania: “Vamos por más”

Así celebró Mane Díaz el título de su hijo, Luis Díaz, con el Bayern Múnich en la Bundesliga de Alemania: “Vamos por más”

Millonarios dio a conocer diagnóstico de la lesión de Falcao: tiene una delicada fractura

Así fue el camino de la selección Colombia hasta el título del Sudamericano Sub17: dejó en el camino a Brasil y Argentina

Así quedó el palmarés de títulos de Colombia tras el nuevo campeonato en el Sudamericano Sub17 con goleada ante Argentina

Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”