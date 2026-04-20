Colombia

Sergio Fajardo llamó “fantoche” a Abelardo de la Espriella por excluir de los debates a candidatos que, según él, no tienen posibilidad de ganar la Presidencia

El aspirante a la Casa de Nariño defendió la participación de todos los aspirantes en dichos espacios y señaló que excluir voces representa un riesgo para la democracia

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Abelardo De La Espriella respondió a las declaraciones de Sergio Fajardo en las que habló de la reciente controversia por la sanción al presidente Petro - crédito Colprensa y @sergio_fajardo
Sergio Fajardo criticó postura de Abelardo de la Espriella sobre debates - crédito Colprensa y @sergio_fajardo

Durante la presentación de un comité integrado para recoger firmas para impedir que se modifique la Constitución de 1991 durante los próximos dos periodos presidenciales, el candidato Sergio Fajardo respondió a las recientes declaraciones del abogado Abelardo de la Espriella, quien aseguró en el programa Mañanas Blu que solo deberían participar en los debates presidenciales aquellos aspirantes con posibilidades reales de triunfo, según las encuestas.

Fajardo calificó la postura como antidemocrática y expresó: “El señor candidato que dijo eso... estoy que lo digo. Un fantoche. Ni idea de lo que es la democracia. Agredir, insultar, payasear, un show, pero respetar, construir, transformar para construir una sociedad no tiene ni malicia. Es un peligro para Colombia”.

Sergio Fajardo impulsa recolección de firmas para impedir reformas a la Constitución hasta 2034

Un comité integrado por siete miembros presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil una iniciativa que busca recolectar dos millones y medio de firmas para impedir que se modifique la Constitución de 1991 durante los próximos dos periodos presidenciales.

Sergio Fajardo respondió a Abelardo de la Espriella y defendió la participación plural en debates presidenciales - crédito Lina Gasca/Colprensa
Sergio Fajardo respondió a Abelardo de la Espriella y defendió la participación plural en debates presidenciales - crédito Lina Gasca/Colprensa

El lanzamiento de esta propuesta se realizó con la presencia del candidato presidencial Sergio Fajardo, su compañera de fórmula Edna Bonilla y el abogado Mauricio Pava, quien diseñó la estrategia legal para este proceso.

Según explicó Pava, “la aprobación y luego la recolección de firmas en un término de seis meses. La Corte Constitucional revisa y el Congreso convoca al referendo constitucional, son dos millones y medio de firmas y es un trámite que supera la coyuntura electoral”.

La iniciativa, presentada en Bogotá, fue acompañada por Fajardo y Bonilla, quienes recalcaron que el objetivo de este mecanismo es proteger el pacto democrático alcanzado en 1991.

Hay campañas que implican sustituir la Constitución, entonces esto es defender el acuerdo del 91”, declaró Pava. De acuerdo con la fórmula vicepresidencial de Fajardo, el ambiente actual de polarización política convierte en riesgoso cualquier intento de cambiar la Carta Magna. “Promover una constituyente generaría desestabilización”, sostuvo Bonilla.

El proceso contempla que, una vez reunidas las firmas, la Corte Constitucional evaluará la legalidad de la iniciativa. Si se cumplen los requisitos, el Congreso de la República deberá convocar un referendo en el que los ciudadanos decidirán si avalan la propuesta.

Sergio Fajardo calificó de antidemocrática la propuesta de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters
Sergio Fajardo calificó de antidemocrática la propuesta de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters

La consulta planteará si se debe impedir cualquier modificación constitucional hasta el año 2034. Si la mayoría la respalda, los dos próximos gobiernos no podrán alterar la decisión. Según Pava, el trámite “supera la coyuntura electoral” y representa “un debate jurídico y también electoral”.

Esto dijo Claudia López sobre pronunciamiento de Abelardo de la Espriella de excluir a ciertos candidatos

Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, intervino en Caracol Radio para responder a las declaraciones recientes de Abelardo de la Espriella sobre la participación de candidatos en los debates presidenciales.

López criticó la intención de condicionar o limitar el acceso a esos espacios. “Pero como son cobardes, no son demócratas, quieren venir a poner condiciones y a excluir a la gente”, señaló.

Dirigiéndose directamente a De la Espriella y a figuras como Iván Cepeda, López instó a que actúen con transparencia: “Señores Abelardo e Iván Cepeda, no sean cobardes y sean demócratas”.

La candidata y de la Espriella hacen parte de los 14 aspirantes a la Presidencia de la República - créditos Cristian Bayona y Lina Gasca / Colprensa
Claudia López pidió debates presidenciales abiertos y rechazó exclusiones sugeridas por Abelardo de la Espriella - créditos Cristian Bayona y Lina Gasca / Colprensa

Subrayó que la organización de debates recae en los medios de comunicación, que deben garantizar imparcialidad y reglas claras: “Son los medios de comunicación los que organizan con imparcialidad los debates. Nos van a seguir invitando a los candidatos”.

López insistió en la importancia de mantener abiertos los espacios de discusión: “Si ustedes quieren asistir, bienvenidos. Si quieren seguir evadiendo la democracia y no ponen la cara para debatir, pues evidentemente no están preparados para ser presidente”.

Además, hizo un llamado explícito a los medios: “Invito a los medios de comunicación a que se mantengan firmes en organizar debates imparciales con reglas claras”.

La exalcaldesa concluyó que la decisión de participar corresponde a cada candidato. “Si no quieren venir, problema de ellos. Si quieren venir, bienvenidos, los atenderemos en los debates”, afirmó, defendiendo la pluralidad y la apertura en el proceso democrático.

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