Colombia

Claudia López se despachó contra Abelardo de la Espriella, quien aseguró que no valía la pena que ella fuera a los debates: “Tanto miedo me tiene”

Todo inició cuando el abogado afirmó en una reciente entrevista que no debatirá con candidatos que no tienen posibilidades de ganar la Presidencia

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La candidata y de la Espriella hacen parte de los 14 aspirantes a la Presidencia de la República - créditos Cristian Bayona y Lina Gasca / Colprensa
Claudia López arremetió en X contra Abelardo de la Espriella - créditos Cristian Bayona y Lina Gasca / Colprensa

El debate electoral en Colombia subió de tono tras las declaraciones del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien en entrevista con Blu Radio descartó participar en debates junto a candidatos que, según él, carecen de posibilidades reales para ganar la Presidencia.

No voy a caer yo a debatir con gente que no tiene ninguna opción y que quiere utilizarlo a uno para arañar algo de popularidad o tratar de atraer votantes. No lo voy a aceptar”, expresó el abogado, señalando que su interés solo recae en enfrentar a figuras con peso en la contienda como lo son Paloma Valencia, Iván Cepeda y Sergio Fajardo.

En su intervención, De la Espriella enfatizó que el debate solo resulta pertinente entre los aspirantes que, a su juicio, encabezan las preferencias.

“Aquí está claro, aquí la cosa es entre el heredero de las Farc y del régimen, que es el señor Cepeda, la doctora Paloma Valencia, el doctor Fajardo y quien les habla. De ahí pa abajo eso no tiene sentido, hombre”, sostuvo.

Abelardo de la Espriella con barba, traje, gorra de tigre y pin de Colombia, gesticula con ambas manos frente a un fondo con un tigre y la bandera
Abelardo de la Espriella rechazó debatir con candidatos sin opciones - crédito Luisa González/Reuters

El mensaje del abogado planteó un filtro que dejó fuera a candidatos que no figuran entre los favoritos, lo que agudizó la controversia sobre la inclusión en los espacios de discusión pública.

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, fue uno de los aludidos directamente en las declaraciones de de la Espriella. Aunque Cepeda había retado públicamente tanto al abogado como a Paloma Valencia a asistir a debates abiertos, la respuesta de De la Espriella fue categórica.

Yo bajo esas condiciones estoy listo”, afirmó el abogado en la misma entrevista, dejando en el aire su disposición a debatir solo si se cumplen sus requisitos.

Tras lo anterior, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, lanzó un mensaje directo a Abelardo de la Espriella tras las condiciones que el abogado habría puesto para participar en debates electorales.

A través de su cuenta en la red social X, la exalcaldesa de Bogotá afirmó: “Tanto miedo me tiene @ABDELAESPRIELLA que la única condición que pone para debatir es que me excluyan”.

López sostuvo que su trabajo en la justicia fue determinante para que más de un centenar de personas vinculadas al narcoparamilitarismo fueran encarceladas.

Claudia López acusó a Abelardo de la Espriella de intentar excluirla de debates por temor a sus denuncias - crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López acusó a Abelardo de la Espriella de intentar excluirla de debates por temor a sus denuncias - crédito @ClaudiaLopez/X

Sabe que mis denuncias en la justicia pusieron 108 corruptos del narcoparamilitarismo en la cárcel”, expresó en el mismo mensaje, marcando distancia frente a quienes buscan limitar la participación en los debates públicos.

En su publicación, la exalcaldesa se comprometió a no guardar silencio y aseguró su presencia en los espacios de discusión. “No soy la tibia que callará sino que debatirá. Tiembla el tigre de papel”, concluyó López, en referencia a la actitud del abogado.

Esto dijo Claudia López en Caracol Radio: “Son cobardes”

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y también candidata presidencial, también criticó en Caracol Radio las declaraciones de Abelardo de la Espriella a las que calificó como actitudes excluyentes.

Pero como son cobardes, no son demócratas, quieren venir a poner condiciones y a excluir a la gente. Señores Abelardo e Iván Cepeda, no sean cobardes y sean demócratas”, afirmó la dirigente política.

López defendió el papel de los medios de comunicación como organizadores de debates imparciales y llamó a los candidatos a aceptar la pluralidad de voces.

Claudia López acusó a candidatos de querer excluir rivales y exigió debates imparciales organizados por los medios - crédito Colprensa
Claudia López acusó a candidatos de querer excluir rivales y exigió debates imparciales organizados por los medios - crédito Colprensa

En referencia directa a la organización de los eventos, López subrayó: “Son los medios de comunicación los que organizan con imparcialidad los debates. Nos van a seguir invitando a los candidatos. Si ustedes quieren asistir, bienvenidos. Si quieren seguir evadiendo la democracia y no ponen la cara para debatir, pues evidentemente no están preparados para ser presidente”.

Esta posición resaltó la tensión entre quienes promueven debates abiertos y quienes prefieren restringir la participación por criterios de relevancia electoral.

La postura de López también incluyó un llamado a los organizadores. “Invito a los medios de comunicación a que se mantengan firmes en organizar debates imparciales con reglas claras. Invitar también a Cepeda y Abelardo. Si no quieren venir, problema de ellos. Si quieren venir, los atenderemos en los debates”, recalcó López.

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