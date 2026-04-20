Así respondió Iván Cepeda al apoyo de Margarita Rosa de Francisco a su campaña: “Futuro presidente”

La actriz no dudó en exponer las razones por las que decidió darle su voto al candidato por el Pacto Histórico - crédito @IvanCepedaCast/X

El respaldo público de Margarita Rosa de Francisco a la candidatura presidencial de Iván Cepeda en 2026 generó debate en redes sociales. Y es que no es la primera vez en que la también escritora se pronuncia sobre su afinidad con la izquierda colombiana.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la también exreina expuso sus razones para decirle que sí al candidato por el Pacto Histórico en el que destacó la “altura ética” y la “templanza” del político, dos cualidades que, según ella, justifican su apoyo.

En ese espacio, la artista afirmó: “Apoyo decididamente la campaña de Iván Cepeda, porque creo en él como persona, creo en su altura ética, en esa serenidad, su templanza. Creo que es una persona que nos va a hacer sentir orgullosos de ser colombianos y de los cambios que ya empezaron a producirse en Colombia... que continúen”.

Así, dejó clara su expectativa de que esos procesos continúen bajo un eventual mandato del senador.

Iván Cepeda agradeció el respaldo de Margarita Rosa de Francisco a su campaña a la presidencia - crédito @IvanCepedaCast/X

La escritora caleña fue enfática al decir que su respaldo a Cepeda está motivado por el orgullo que le produce su país y por la confianza en el liderazgo del candidato.

“Sí quiero que Iván Cepeda sea el próximo presidente de Colombia”, concluyó en su publicación, marcando una postura explícita en el panorama político.

Asimismo, el congresista miembro del partido de gobierno, replicó el video en sus propias redes, agradeciendo el gesto y lo hizo con unas emotivas palabras para la actriz.

“Gracias, querida Margarita y querido Carlos. Valoro mucho su respaldo. Abrazos”, escribió el político, sumando así una muestra de gratitud pública ante la manifestación de apoyo.

La interacción continuó en el mismo tono cordial. Margarita Rosa respondió a Cepeda con un mensaje breve: “¡Con mucho amor, futuro presidente!”, reforzando la confianza depositada en el aspirante presidencial.

Mensaje de Margarita Rosa para Iván Cepeda - crédito Instagram y Colprensa

La declaración de Margarita Rosa surge en un contexto en el que varias figuras del ámbito cultural han tomado partido abiertamente por candidatos en la contienda presidencial como la actriz y cantante Diana Ángel así como en el pasado lo hicieron Julián Román junto a Adriana Lucía con Gustavo Petro.

En este caso, su mensaje resalta la dimensión ética y personal de Cepeda más allá del debate partidista.

Estas declaraciones de la caleña generaron una ola de comentarios de parte de aquellos que no comparten su postura, teniendo en cuenta que se encuentra viviendo fuera de Colombia y, para muchos, no está atenta a la realidad que vive el país en materia de seguridad, economía, entre otros.

Margarita Rosa expuso la que sería su ley en caso de ser presidenta

Teniendo en cuenta la coyuntura política que atraviesa Colombia en estos momentos, en redes sociales ha hecho eco la publicación de Margarita Rosa de Francisco en la que, en caso de llegar a la Presidencia de la República, sería su primer ley.

Margarita Rosa promulgó la que sería su primera ley en caso de ser presidente - crédito @Margaritarosadf/X

“En mi presidencia voy a decretar la siguiente ley universal: El gobernante que le declare la guerra a otro país, región o etnia debe enviar obligatoriamente a sus hijos, nietos o parientes cercanos al campo de batalla. Si no cumple con esta ley, será destituido irrevocablemente”.

La propuesta generó un debate entre sus seguidores, quienes compararon la situación con películas de ciencia ficción como Los juegos del hambre. Contrario a lo que muchos podrían opinar al respecto, otros estuvieron de acuerdo con la petición de la vallecaucana.

Mensajes como: “También deberías decretar que no puedes vivir del comunismo mientras tú disfrutas de las mieles del capitalismo”; “estoy de acuerdo, todo lo que han vivido las madres de los militares muertos en combate no está escrito”, entre otros más.