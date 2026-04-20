¿A los 60 o a los 78?, cuál es la edad real en la que una persona se convierte en adulto mayor en Colombia y el mundo, según la ciencia y la ley

¿Quién dijo que los 60 marcan la vejez? Nuevos estudios revelan etapas desconocidas del envejecimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En medio del envejecimiento acelerado de la población mundial, una de las preguntas que más genera debate es cuándo una persona puede ser considerada adulto mayor y aunque podría parecer un concepto universal, lo cierto es que la respuesta depende de factores legales, sociales y científicos que varían según el país y el enfoque que se utilice.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento poblacional es uno de los mayores desafíos del siglo XXI. El organismo advierte que la esperanza de vida global alcanzó los 73,3 años en 2024, y proyecta que para 2030 habrá cerca de 1.400 millones de personas con 60 años o más en el mundo y este panorama ha obligado a los gobiernos a redefinir políticas públicas y establecer criterios claros sobre quiénes entran en la categoría de “persona mayor”.

Edad adulto mayor en Colombia

En el caso colombiano, la definición está establecida por ley, pues la normativa vigente fija que una persona es considerada adulto mayor a partir de los 60 años y este criterio no solo cumple una función estadística, sino que también busca garantizar el acceso a derechos, programas sociales y mecanismos de protección para esta población.

Esta misma línea se mantiene en varios países de América Latina, donde los 60 años se han consolidado como el punto de partida para reconocer la vejez desde una perspectiva jurídica y social. En este contexto, la categoría responde más a la necesidad de inclusión y asistencia que a una condición biológica estricta.

Colombia, España y Estados Unidos: así cambian las reglas para ser considerado adulto mayor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Sin embargo, esta definición no es homogénea a nivel global, ya que en regiones como Europa y Estados Unidos, el umbral suele ubicarse en los 65 años, mientras que en países como España, esta edad está vinculada a indicadores demográficos y al sistema de pensiones, pero en Estados Unidos se relaciona directamente con el acceso a programas como Medicare, el seguro de salud federal.

Esta diferencia refleja cómo cada sociedad organiza sus sistemas de protección social y cómo asocia la vejez con la jubilación o la dependencia del sistema de salud.

La ciencia replantea el concepto de vejez

Más allá de las leyes, la ciencia ha comenzado a cuestionar estos límites tradicionales. Un estudio de la Universidad de Stanford, publicado en la revista Nature Medicine, propone una visión completamente distinta basada en indicadores biológicos.

La investigación analizó el comportamiento de más de 3.000 proteínas en el plasma sanguíneo de 4.200 personas entre los 18 y 95 años. A partir de estos datos, los científicos identificaron cambios significativos que permitieron establecer una nueva clasificación del envejecimiento.

La ciencia pone en jaque el concepto de adulto mayor: Envejecer empieza más tarde de lo que creíamos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Según los resultados, la vida adulta se divide en tres etapas: una primera fase que va de los 34 a los 60 años, una segunda denominada “madurez tardía” entre los 60 y los 78 años, y una tercera que corresponde a la vejez, la cual comenzaría a partir de los 78 años.

Este hallazgo sugiere que, desde una perspectiva biológica, una persona no sería considerada “vieja” hasta mucho más tarde de lo que indican las normas legales actuales.

Factores que influyen en el envejecimiento, según la ciencia

El estudio de la universidad también reveló que el envejecimiento es un proceso progresivo que inicia antes de lo que muchos creen, por ejemplo, los primeros cambios moleculares pueden aparecer desde los 34 años, aunque sus efectos visibles se desarrollan lentamente con el paso del tiempo.

Además, factores externos como el estrés pueden acelerar el deterioro físico, aunque no modifican la estructura general de las etapas identificadas por los investigadores. Esto refuerza la idea de que la edad cronológica no siempre refleja el estado real del organismo.

La edad legal para ser considerado persona mayor no siempre coincide con los criterios biológicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

La coexistencia de estos enfoques deja en evidencia que el concepto de adulto mayor no es absoluto. Mientras las leyes lo fijan en los 60 o 65 años para garantizar derechos y acceso a servicios, la ciencia plantea que el envejecimiento real ocurre de manera más compleja y tardía.