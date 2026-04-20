Colombia

Estos eras los dos miembros de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ asesinados en Bogotá

La agresión ocurrió durante la grabación de una producción en el barrio Los Laches, hecho que conmocionó al sector audiovisual y llevó a la hospitalización de un tercer integrante, mientras las autoridades investigan lo sucedido

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Las víctimas mortales, Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, eran parte del equipo técnico de la reconocida serie de televisión - crédito Redes sociales
Las víctimas mortales, Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, eran parte del equipo técnico de la reconocida serie de televisión - crédito Redes sociales

El barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, fue testigo de un episodio de violencia que cobró la vida de dos integrantes del equipo de la serie Sin senos sí hay paraíso 4 y dejó a una persona gravemente herida.

En la tarde del sábado 18 de abril de 2026, la grabación quedó interrumpida tras el ataque con arma blanca perpetrado en plena jornada laboral.

El agresor, identificado como Josué Cubillos García, se aproximó al set y atacó directamente a un miembro del equipo, dándole una herida mortal en el cuello. Minutos después, la intervención de otros trabajadores desató una pelea en la que Cubillos García hirió de muerte a otro integrante y lesionó gravemente a una tercera persona. El propio atacante falleció en el enfrentamiento, según el reporte de las autoridades.

Las víctimas mortales fueron Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor de camión de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, asistente de producción de 18 años. Además, una persona identificada como Raúl continúa hospitalizada en estado crítico en el Hospital San Ignacio.

El agresor, identificado como Josué Cubillos García, tenía antecedentes psiquiátricos y antecedentes de hospitalización por trastorno psicótico - crédito captura de pantalla/Noticias RCN
El agresor, identificado como Josué Cubillos García, tenía antecedentes psiquiátricos y antecedentes de hospitalización por trastorno psicótico - crédito captura de pantalla/Noticias RCN

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la avenida Circunvalar, donde la producción había montado un set especial para la filmación de la serie. El ataque sorprendió al equipo durante una pausa, cuando varios trabajadores descansaban junto a una reja cercana al lugar de rodaje.

Detalles sobre las víctimas mortales

El conductor Henry Alberto Benavides Cárdenas era conocido entre sus colegas como “un hombre humilde y trabajador, que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás”. Sus compañeros recordaron que amaba su trabajo, era el primero en llegar y el último en irse, y tenía a su cargo la tarea crucial de transportar y asegurar todo el material de grabación antes del arribo del resto del equipo.

Por su parte, Nicolás Perdomo Corrales era descrito como “un joven soñador que deseaba sacar a su familia adelante”.

La comunidad artística y televisiva, incluyendo a Manuela González y Carolina Gaitán, expresó su dolor y homenajeó la memoria de las víctimas en redes sociales - crédito lamuelagonzalez/Instagram
La comunidad artística y televisiva, incluyendo a Manuela González y Carolina Gaitán, expresó su dolor y homenajeó la memoria de las víctimas en redes sociales - crédito lamuelagonzalez/Instagram

En palabras de la actriz Manuela González: “Qué dolor tan profundo. Nico, dejas un vacío insondable (...) Guardaré tu sonrisa y tus palabras como un tesoro. Te lo dije cuando terminamos de grabar y te lo repito ahora, estés donde estés: gracias por tu cariño y cuidado día tras día. Gracias por tu amabilidad y bonita energía. Gracias por cuidarnos tanto”.

Actores y compañeros que trabajaron con ‘Nico’, como lo llamaban cariñosamente, lo definieron como un muchacho alegre, siempre dispuesto a aprender y a recibir consejos, con el anhelo de destacarse en la industria televisiva.

La actriz Carolina Gaitán expresó su pesar con un mensaje cargado de dolor: “El más guapo, dulce, el de la sonrisa hermosa. Nico bello, no caigo en que esto pasó. Cómo quisiéramos que el tiempo retrocediera, que esto no fuera real. Mucho dolor de patria, mucho dolor. Abrazo tu alma y abrazo a toda tu familia. Dios te tenga abrazado en este momento, junto a toda la corte celestial, a ti y a todos los afectados de este horroroso acontecimiento”.

Así fue la manifestación del gremio audiovisual colombiano y amigos de las víctimas

La noche del domingo 19 de abril, familiares, colegas y amigos se congregaron en el sector de Parway, en Bogotá, para recordar a los dos trabajadores audiovisuales asesinados durante un ataque sorpresivo ocurrido en pleno rodaje de Sin senos sí hay paraíso 4.

Tres personas murieron y una resultó gravemente herida en el barrio Los Laches, según informes de la Policía de Bogotá - crédito Policía/Redes sociales
Tres personas murieron y una resultó gravemente herida en el barrio Los Laches, según informes de la Policía de Bogotá - crédito Policía/Redes sociales

La multitud encendió velas y, en medio del silencio, reclamó justicia y protección. El acto no solo fue un homenaje, sino también un grito colectivo para que la muerte de los trabajadores, víctimas de un ataque atribuido a Josué Cubillos García, no quede impune.

La comunidad audiovisual de Bogotá denunció la precariedad en las condiciones de seguridad durante las grabaciones. “Hoy se llevan a un mentor, a un consejero”, lamentó Anderson, hermano de una de las víctimas, en diálogo con La FM. La frase resonó entre los presentes, que compartían la sensación de vulnerabilidad.

Muchos asistentes insistieron en la necesidad de revisar protocolos y exigir garantías. Roxana, trabajadora del sector, resumió la angustia del gremio: “Hoy fue Nicolás y el compañero, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros”, advirtió al medio radial. El temor a que la tragedia se repita quedó instalado en el ambiente.

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