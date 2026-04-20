Colombia

Iván Cepeda insistió en que sí hay un plan para atentar contra su vida: “Existe información oficial”

La alerta sobre posibles riesgos llevó al Gobierno nacional a fortalecer la cooperación internacional para esclarecer los hechos, mientras se incrementan medidas preventivas y se refuerzan los protocolos de seguridad para todos los candidatos presidenciales

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Iván Cepeda reafirma que no suspenderá su campaña presidencial pese a las amenazas y seguirá cumpliendo su agenda política hasta el final del proceso - crédito Colprensa
Iván Cepeda reafirma que no suspenderá su campaña presidencial pese a las amenazas y seguirá cumpliendo su agenda política hasta el final del proceso - crédito Colprensa

El presunto plan para atentar contra el candidato a la Presidencia Iván Cepeda sumó un nuevo capítulo después de que el mismo presidente Gustavo Petro alertara sobre la participación de las autoridades estadounidenses para aclarar las amenazas.

De hecho, después de que el mandatario alertara sobre el supuesto plan, el candidato del Pacto Histórico usó su cuenta de X para asegurar que no se trata de un simple rumor y que el país norteamericano ya está tomando cartas en el asunto.

“El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirma que si existe información oficial sobre planes criminales en mi contra y que las autoridades estadounidenses la han recibido. Fin de la discusión”, señaló Cepeda.

El presidente Gustavo Petro fue quien, en primer término, aseguró que la CIA dispone de “datos reales y concretos” sobre un posible atentado contra el aspirante, según informó durante el último Consejo de Ministros.

La preocupación por la seguridad de los candidatos presidenciales llevó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a convocar de inmediato una junta extraordinaria de inteligencia.

En ese encuentro participaron la Cúpula Militar y el Departamento Nacional de Inteligencia, quienes coordinaron acciones con funcionarios estadounidenses para evaluar el nivel de riesgo y definir nuevas medidas preventivas.

De acuerdo con el Gobierno, la situación desencadenó el despliegue de capacidades adicionales de la fuerza pública para la protección de todos los aspirantes en esta etapa electoral. Paralelamente, se han mantenido contactos diplomáticos y de seguridad con Estados Unidos, en el marco de los protocolos de cooperación internacional.

“Frente al caso específico de las amenazas contra el candidato Iván Cepeda, un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, me confirmó que ya suministró a los Estados Unidos la información disponible para su valoración y apoyo de capacidades dentro del marco de la cooperación internacional”, señaló el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Las autoridades colombianas se comprometieron a mantener un monitoreo permanente sobre las amenazas identificadas y a resguardar la integridad de los candidatos. El intercambio de información entre el Ministerio de Defensa y los esquemas de seguridad personales pretende anticipar cualquier intento contra la vida de Cepeda y garantizar el desarrollo normal de sus actividades públicas.

“El avance respectivo fue analizado en la más reciente Junta de Inteligencia Conjunta extraordinaria. Asimismo, se ordenó mantener todas las capacidades focalizadas para neutralizar cualquier intento de atentado contra el candidato Cepeda o contra cualquier otro candidato” señaló el ministro.

Pese al contexto de riesgo, el propio Cepeda afirmó que no suspenderá su campaña. El senador dejó claro que no permitirá que las intimidaciones frenen su participación política y reiteró que continuará con su agenda hasta el final del proceso electoral.

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