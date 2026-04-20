Estos son los servicios gratuitos que pueden recibir los pensionados por estar afiliado a una caja de compensación familiar

Para 2026, Colombia cuenta con aproximadamente 2,1 a 2,2 millones de pensionados registrados en el Sistema General de Pensiones, con más de 1,8 millones de ellos afiliados a Colpensiones - crédito Colprensa

Las cajas de compensación familiar en Colombia permiten a más de 2,1 millones de adultos mayores acceder a servicios y beneficios adicionales mediante diferentes modalidades de afiliación.

Las opciones, establecidas por normativas nacionales, incluyen mecanismos gratuitos y fórmulas de aportación económica que dependen del monto de la mesada y el historial laboral, lo que optimiza la calidad de vida de los pensionados y su grupo familiar. En Colombia, los pensionados pueden afiliarse a una caja de compensación bajo tres modalidades principales:

Gratuita para quienes reciben una mesada menor a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (salario mínimo mensual legal vigente).

Afiliación para “pensionado por fidelidad” con 25 años o más de aportes previos

Mediante contribuciones del 0,6% o el 2% de la mesada.

Cada modalidad otorga acceso diferenciado a servicios de recreación, turismo, deporte, cultura y capacitación, aunque siempre está excluida la cuota monetaria del subsidio familiar.

Las cajas de compensación permiten que cualquier persona pensionada se afilie, independientemente del valor de su pensión - crédito Prosperidad Social

Las cajas de compensación familiar, fundadas para el bienestar de trabajadores y pensionados bajo la Ley 1643 de 2013, admiten la afiliación de cualquier persona pensionada, sin importar el monto de la mesada. El grupo familiar elegible está constituido por el cónyuge o compañero permanente e hijos menores de 18 años, siempre que los hijos no sean trabajadores activos.

Dicha afiliación gratuita está reservada para los que reciben una mesada inferior al umbral mencionado. En este caso, el pensionado tiene acceso sin costo a servicios de recreación, deporte y cultura, e incluso puede incluir en la afiliación al cónyuge o compañero permanente e hijos menores de edad, siempre y cuando estos últimos no tengan vínculo laboral vigente. La facilidad se mantiene solo mientras el ingreso mensual respete el límite exigido.

Beneficios de la afiliación gratuita a cajas de compensación familiar

Así las cosas, los pensionados en la modalidad gratuita reciben servicios de recreación, actividades deportivas y culturales, proporcionados por la caja de compensación familiar. No se requiere desembolso mensual y la cobertura puede ampliarse al grupo familiar directo bajo las condiciones vigentes.

De igual forma, la gratuidad se garantiza de forma exclusiva para los que cumplen el requisito de recibir una mesada menor al monto especificado. Es necesario revisar de forma regular el salario mínimo mensual legal vigente para verificar el derecho a esta exoneración.

Los pensionados que reciben hasta 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden participar en actividades de recreación, deporte, cultura, turismo y capacitación, y tienen la posibilidad de afiliar a su grupo familiar - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Afiliación especial por fidelidad y sus particularidades

El régimen de pensionado por fidelidad corresponde a los que acreditaron 25 años o más de afiliación previa al Sistema de Subsidio Familiar. Dicha afiliación automática, contemplada en la Ley 789 de 2002 y la Ley 2225 de 2022, se otorga en la última caja en la que la persona estuvo vinculada laboralmente.

La modalidad otorga acceso gratuito a programas de capacitación, recreación y turismo social, siempre aplicando la tarifa más baja, que puede ser de 0%. Sin embargo, el beneficio es personal y no permite afiliar al grupo familiar como beneficiario.

Asimismo, los servicios disponibles para el pensionado por fidelidad están enfocados en recreación, capacitación y turismo social según disponga la caja de compensación, al aplicar las condiciones vigentes de cada entidad.

Opciones de aporte y servicios disponibles para pensionados

Aparte de las modalidades gratuitas, los pensionados pueden acceder a otras alternativas mediante el pago de un porcentaje sobre su mesada. Existen dos esquemas principales:

Aquellos que desean ampliar la gama de servicios o sobrepasan el límite de mesada para la gratuidad pueden acceder mediante una aportación mensual del 0,6% del valor de la mesada. Los pensionados con hasta 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes acceden a recreación, deporte, cultura, turismo y capacitación, y pueden afiliar a su grupo familiar.

En las modalidades de afiliación gratuita, especial por fidelidad o aquellas que requieren aportes, los pensionados no tienen derecho a recibir la cuota monetaria del subsidio familiar - crédito Colprensa

Si el pensionado recibe una mesada superior y elige el aporte del 0,6%, puede usar los servicios de recreación, turismo y capacitación, pero no los de deporte y cultura, manteniendo la posibilidad de incluir a su grupo familiar.

Con la aportación del 2% de la mesada mensual, sin importar el monto, se accede a todos los servicios que la caja de compensación ofrezca: recreación, deporte, cultura, turismo, capacitación y aquellas prestaciones adicionales presentes en el portafolio institucional. La modalidad también permite la afiliación del grupo familiar.

Beneficios excluidos para pensionados en las cajas de compensación

En todos los casos, tanto en la afiliación gratuita, la especial por fidelidad como en las que implican aportes, los pensionados no pueden recibir la cuota monetaria del subsidio familiar. Esta restricción está vigente sin excepción y es una diferencia fundamental respecto a los trabajadores activos en el sistema.

Si bien las cajas de compensación familiar amplían el acceso de los pensionados a múltiples servicios, el componente económico de la cuota monetaria queda excluido de los beneficios posibles bajo las reglas vigentes.