El Icetex anunció becas internacionales en Singapur: estos son los requisitos para acceder a los cursos con cobertura total

El Icetex anuncia becas del 100% para servidores públicos colombianos interesados en capacitación internacional en Singapur - crédito Johan Largo/Infobae

El Icetex anunció la apertura de varias convocatorias internacionales para servidores públicos colombianos que deseen capacitarse en Singapur, uno de los países líderes en transformación digital, salud pública, innovación educativa y gestión de tecnologías financieras.

Gracias a convenios con el Singapore Cooperation Programme (SCP), los seleccionados accederán a becas del 100% para cursos cortos presenciales, con todos los gastos cubiertos (matrícula, alojamiento, viáticos, transporte local y seguro médico), en temáticas de vanguardia y alto impacto para la gestión pública.

Becas en Singapur: oportunidades para servidores públicos colombianos

1. Smart Nation: Digital Transformation in Public Healthcare

Cierre: 9 de junio de 2026, 5:00 p. m.

Duración: 5 días (24 al 28 de agosto de 2026)

Área de estudio: Salud pública, transformación digital, TI en salud.

Cobertura: 100% matrícula, alojamiento en hotel, viáticos diarios de $130 SGD, transporte interno.

El curso presencial está dirigido a funcionarios públicos de nivel medio o superior en el sector salud, con funciones en políticas, gestión sanitaria, sistemas de información o transformación digital. Incluye sesiones sobre telemedicina, inteligencia artificial, historiales clínicos electrónicos y uso de tecnología en la toma de decisiones clínicas. Los participantes recibirán un certificado de participación otorgado por el SCP.

Las convocatorias de becas incluyen cursos cortos presenciales sobre transformación digital, salud pública, fintech, liderazgo educativo y gestión sanitaria - crédito Icetex

2. Environmental Public Health Management

Cierre: 12 de mayo de 2026, 5:00 p. m.

Duración: 5 días (27 al 31 de julio de 2026)

Área de estudio: Ciencias de la salud, salud pública ambiental.

Cobertura: 100% matrícula, alojamiento en hotel, viáticos diarios de $130 SGD, transporte local.

El curso corto presencial explora el modelo integral de Singapur en gestión de salud ambiental, control de contaminación, vigilancia epidemiológica, saneamiento urbano y estrategias de participación comunitaria. Dirigido a funcionarios públicos responsables de programas de salud pública ambiental.

3. Fintech Governance and Innovation

Cierre: 19 de mayo de 2026, 5:00 p. m.

Duración: 5 días (3 al 7 de agosto de 2026)

Área de estudio: Economía, administración, tecnologías financieras.

Cobertura: 100% matrícula, alojamiento, viáticos diarios de $130 SGD, transporte local, seguro médico.

El curso está dirigido a funcionarios públicos que aborden la regulación, innovación y adopción de tecnologías financieras (Fintech). Se analizarán los beneficios económicos, desafíos regulatorios y estrategias para un ecosistema Fintech sostenible. Incluye seguro médico no farmacéutico durante la estancia.

Los cursos de Singapur abordan temáticas de vanguardia como telemedicina, inteligencia artificial y ecosistemas Fintech sostenibles para el sector público colombiano - crédito Icetex

4. Leadership in Schools

Cierre: 28 de abril de 2026, 5:00 p. m.

Duración: 5 días (13 al 17 de julio de 2026)

Área de estudio: Educación, liderazgo educativo

Cobertura: 100% matrícula, alojamiento, viáticos, transporte local, seguro médico.

El curso presencial diseñado para directivos, administradores y profesionales vinculados a la gestión educativa. Aborda liderazgo curricular, gestión estratégica, acompañamiento pedagógico y transformación educativa. Incluye estudios de caso y trabajo grupal.

5. Healthcare Management

Cierre: 24 de abril de 2026, 5:00 p. m.

Duración: 5 días (6 al 10 de julio de 2026)

Área de estudio: Administración pública, salud.

Cobertura: 100% matrícula, alojamiento, viáticos, transporte local, seguro médico.

El curso está diseñado para potenciar estrategias para provisión de servicios de salud de alta calidad, atención sanitaria integral, uso de tecnología, prevención de enfermedades y respuesta a pandemias.

¿Quiénes pueden postularse y cómo hacerlo?

La postulación a las becas se realiza a través del portal del Icetex e incluye requisitos de mérito, pertinencia y documentación avalada por la institución de origen - crédito Icetex

Las becas están dirigidas a funcionarios públicos de nivel medio o superior, vinculados a entidades estatales en áreas de salud, educación, economía, regulación, gestión pública, transformación digital y afines. Es requisito contar con experiencia en la formulación, implementación o supervisión de programas en los temas de cada convocatoria. El idioma de instrucción es el inglés; se recomienda un nivel intermedio o avanzado.

El proceso de postulación se realiza a través de la página web del Icetex, donde se encuentra la convocatoria activa y el formulario de inscripción. Los interesados deben presentar la documentación requerida, carta de aval institucional y cumplir los criterios de selección de mérito y pertinencia.

Beneficios y alcance de las becas

Además de la cobertura total de matrícula, los seleccionados reciben alojamiento en hotel, viáticos diarios para manutención, transporte interno entre hotel y centros educativos, y seguro médico. Los cursos tienen una duración de 5 días, lo que facilita la participación sin afectar de manera prolongada la agenda laboral.