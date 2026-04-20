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Revelan el nombre de los trabajadores de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ detenidos por la muerte del atacante: alegan legítima defensa

Las autoridades trabajan por esclarecer en su totalidad el hecho que enlutó al gremio audiovisual por causa de un ataque repentino de un sujeto que, posteriormente, murió a manos de otros miembros de la producción que alegan legítima defensa

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Primer plano de dos manos de persona anónima agarrando firmemente los barrotes metálicos y oxidados de una prisión. El fondo es oscuro y difuso.
Las autoridades investigan el caso que conmocionó a todo el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dos miembros de la producción de Sin senos sí hay paraíso 4 fueron procesados en Bogotá por la muerte de Josué Cubillos García, que minutos antes había asesinado a Henry Alberto Benavides y Nicolás Perdomo Corrales, también integrantes del equipo de grabación que adelantaba sus labores en el centro de Bogotá.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron el sábado 18 de abril de 2026 a las 2:14 p. m. en el parqueadero del Instituto Roosevelt, en el barrio Los Laches, situado en la localidad de Santa Fe en Bogotá.

Los procesados fueron identificados como Jorge Alexander Correa (miembro de logística) y Nelson Alfonso Sanabria (asistente de producción), que fueron capturados en flagrancia tras ser registrados por las cámaras de seguridad del lugar, según lo informado por el diario El Tiempo.

Del mismo modo, se dio a conocer que la defensa, encabezada por el abogado Fabio Humar, argumentará legítima defensa, teniendo en cuenta que Cubillos García, que presuntamente tenía antecedentes de problemas de salud mental, atacó mortalmente a dos de los trabajadores de la producción con un arma blanca.

Cuchillo doméstico, herramienta de cocina, superficie metálica, papel brillante, preparación casera, utensilios básicos, cocina práctica, corte sencillo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El agresor atacó a las víctimas con un arma blanca y fue ultimado de la misma manera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Detalles del proceso judicial

Según la reconstrucción de los hechos presentada en audiencia, que se llevó a cabo un día después del ataque, Cubillos García agredió con arma blanca a Benavides y Perdomo Corrales, ocasionándoles la muerte. Posteriormente, Correa y Sanabria persiguieron al agresor para evitar su huida y le infirieron varias heridas, también con arma blanca.

El diario indicó que la audiencia de legalización de capturas inició sobre las 7:00 p. m. del domingo 19 de abril, y en medio de la reunión se legalizaron los videos de las cámaras de seguridad que se convirtieron en parte fundamental del procedimiento.

Además, se explicó que pese a que fueron detenidas cuatro personas, solo Correa y Sanabria permanecen bajo proceso, mientras que los otros dos quedaron en libertad mientras continúan avanzando las labores judiciales.

Entre tanto, el fiscal del caso descartó el uso de armas de fuego en los hechos como llegó a comentarse por la viralización del caso.

La Gobernación de Antioquia incrementa la recompensa hasta $500 millones por información sobre los cabecillas del Clan del Golfo y La Terraza en el Suroeste - crédito Colprensa
El caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa

Ante la gravedad de los hechos, la productora Tis Studios, encargada de las grabaciones de la producción, emitió un comunicado en el que informó que el caso está en manos de sus abogados.

“TIS Studios, sus directivos, socios y todos sus colaboradores lamentan profundamente la trágica pérdida de dos valiosos miembros del equipo ocurrida el día de ayer, y expresan su solidaridad y apoyo a los amigos y familiares de quienes perdieron a sus seres queridos en este repudiable acto de violencia”, condenando la situación que ocurrió el sábado 18 de abril.

Así también, informaron lo siguiente: “Los hechos, que ocurrieron en un área externa al lugar de filmación y fueron ocasionados por una persona ajena a la producción, han recibido la máxima atención por parte de la compañía desde el primer momento”.

Finalmente, la compañía aseguró que otro de sus trabajadores resultó lesionado, por lo que “Ha permanecido en contacto constante con las familias de los dos miembros del equipo fallecidos, así como con un miembro adicional del equipo que resultó herido, a quienes se les ha brindado acompañamiento durante este difícil momento”.

La productora emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido - crédito TIS STUDIOS / Instagram
La productora emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido - crédito TIS STUDIOS / Instagram

¿Qué ocurrió en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’?

Dos trabajadores de la producción murieron tras ser atacados por Josué Cubillos García, que fue abatido por otros dos integrantes del equipo. Estos últimos fueron capturados y enfrentan cargos por homicidio, aunque su defensa alega que actuaron en legítima defensa durante el incidente ocurrido en el centro de Bogotá.

Las autoridades definirán en las próximas horas si los procesados serán imputados por homicidio o por homicidio culposo, mientras continúan las investigaciones sobre el caso y el entorno laboral en los sets de grabación.

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Sin senos sí hay paraísoHenry BenavidesNicolás PerdomoJosué Cubillos GarcíaColombia-Noticias

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