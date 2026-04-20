Nuevo estudio revela cómo está la imagen de Gustavo Petro en relación con los presidentes de Latinoamérica a un mes de las elecciones

Según el ranking publicado por CB Global Data, la imagen positiva del presidente de Colombia se situó en 38,2%, mostrando estabilidad y sin cambios drásticos respecto a meses previos- crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, continúa ocupando una posición intermedia en el ranking de imagen de presidentes de América Latina correspondiente a abril de 2026, según los resultados de CB Global Data.

El informe señaló que Petro registró una imagen positiva de 38,2%, mientras que la negativa alcanzó 57,5%. Esta valoración lo mantuvo fuera de los primeros lugares y consolidó su permanencia entre los mandatarios con evaluación regular en la región.

La medición de CB Global Data abarcó a dieciocho países y reflejó diferencias notables en la percepción ciudadana hacia los gobernantes de la región.

El informe señaló que Petro registró una imagen positiva de 38,2%, mientras que la negativa alcanzó 57,5% - crédito CD Global Data

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, lideró el ranking con 70,1% de aprobación. Claudia Sheinbaum, de México, se posicionó en segundo lugar con 69,8%, mientras Rodrigo Chaves, de Costa Rica, ocupó el tercer puesto tras alcanzar una imagen positiva de 59,5%. Chaves fue, además, quien experimentó el mayor crecimiento mensual, con un aumento de 2,7 puntos porcentuales en su imagen respecto al mes anterior.

En el extremo opuesto del listado, José María Balcázar, presidente de Perú, se ubicó en la última posición, con 17,9% de imagen positiva. El informe indicó que Balcázar fue el mandatario con la mayor caída en la medición, al perder 7,3 puntos porcentuales en comparación con marzo.

Delcy Rodríguez, de Venezuela, y José Raúl Mulino, de Panamá, también se situaron entre los presidentes con menor aprobación, con 27,5% y 34,1% de imagen positiva, respectivamente.

La posición de Gustavo Petro en el ranking de abril conservó la tendencia de meses anteriores, es decir el puesto 12 de 18 mandatarios encuestados.

En marzo de este año, el presidente colombiano había alcanzado el puesto 12 de 18, con una imagen positiva de 39,7% y una negativa de 57,2%. La variación respecto a febrero, cuando se ubicó en el puesto 13 con 38,3% de aprobación y 58,0% de rechazo, mostró oscilaciones leves y sin cambios significativos en la percepción pública.

El reporte de CB Global Data de diciembre de 2025 situaba a Petro en el noveno lugar entre diez presidentes sudamericanos, con 34,9% de imagen positiva y 61,4% de negativa, lo que evidencia una trayectoria estable sin saltos abruptos en su valoración.

El detalle de la encuesta de abril sobre Gustavo Petro muestra matices en la percepción de la ciudadanía. El 16,7% de los encuestados calificó su gestión como “muy buena” y el 21,5% la consideró “buena”. En contraposición, el 25,0% la evaluó como “mala” y el 32,5% como “muy mala”.

El porcentaje de personas que optó por no responder o declaró no saber fue de 4,3%. Estas cifras reflejan una distribución equilibrada entre opiniones positivas y negativas, con predominio de la desaprobación, aunque sin variaciones marcadas en comparación con los meses previos.

El 16,7% de los encuestados calificó su gestión como “muy buena” y el 21,5% la consideró “buena”. En contraposición, el 25,0% la evaluó como “mala” y el 32,5% como “muy mala” - crédito CB Global Data

A lo largo del último año, la imagen de Gustavo Petro ha registrado leves fluctuaciones, pero se ha mantenido dentro de un rango regular. Ni los avances puntuales en algunos meses ni las reducciones en otros han modificado su ubicación en la tabla regional. En todas las mediciones revisadas, el presidente colombiano no ha logrado acceder al grupo de mandatarios con mayor respaldo ciudadano, pero tampoco ha descendido al segmento de los gobernantes con peor imagen.

El reporte de abril 2026 refuerza la tendencia de estabilidad en la valoración de la gestión de Petro. Aunque la imagen positiva presenta leves modificaciones mes a mes, la distancia respecto a los presidentes con mayores niveles de aprobación se ha mantenido constante. Así, Petro permanece en una franja media, sin variaciones sustanciales en el posicionamiento general y con un respaldo ciudadano que no logra despegar ni desplomarse.

Gustavo Petro permanece en una franja media, sin variaciones sustanciales en el posicionamiento general y con un respaldo ciudadano que no logra despegar ni desplomarse - crédito Alejandro García/EFE

Las cifras divulgadas por CB Global Data consolidan a Gustavo Petro como uno de los presidentes con imagen regular en Latinoamérica. La persistencia de este resultado en las mediciones sucesivas muestra la dificultad de modificar la percepción pública sobre su gestión y la continuidad de un escenario donde predominan las opiniones divididas y un nivel de aprobación que no alcanza para situarlo entre los líderes mejor valorados de la región.