Colombia

Nuevo estudio revela cómo está la imagen de Gustavo Petro en relación con los presidentes de Latinoamérica a un mes de las elecciones

La última medición de CB Global Data para abril de 2026 ubicó al mandatario colombiano fuera del grupo de líderes mejor valorados, con una aprobación de 38,2% y un perfil estable en la tabla regional

Guardar
El presidente Gustavo Petro se ubicó en el puesto 13 del ranking, después del mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr
Según el ranking publicado por CB Global Data, la imagen positiva del presidente de Colombia se situó en 38,2%, mostrando estabilidad y sin cambios drásticos respecto a meses previos- crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, continúa ocupando una posición intermedia en el ranking de imagen de presidentes de América Latina correspondiente a abril de 2026, según los resultados de CB Global Data.

El informe señaló que Petro registró una imagen positiva de 38,2%, mientras que la negativa alcanzó 57,5%. Esta valoración lo mantuvo fuera de los primeros lugares y consolidó su permanencia entre los mandatarios con evaluación regular en la región.

La medición de CB Global Data abarcó a dieciocho países y reflejó diferencias notables en la percepción ciudadana hacia los gobernantes de la región.

Gustavo Petro - crédito CD Global Data
El informe señaló que Petro registró una imagen positiva de 38,2%, mientras que la negativa alcanzó 57,5% - crédito CD Global Data

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, lideró el ranking con 70,1% de aprobación. Claudia Sheinbaum, de México, se posicionó en segundo lugar con 69,8%, mientras Rodrigo Chaves, de Costa Rica, ocupó el tercer puesto tras alcanzar una imagen positiva de 59,5%. Chaves fue, además, quien experimentó el mayor crecimiento mensual, con un aumento de 2,7 puntos porcentuales en su imagen respecto al mes anterior.

En el extremo opuesto del listado, José María Balcázar, presidente de Perú, se ubicó en la última posición, con 17,9% de imagen positiva. El informe indicó que Balcázar fue el mandatario con la mayor caída en la medición, al perder 7,3 puntos porcentuales en comparación con marzo.

Delcy Rodríguez, de Venezuela, y José Raúl Mulino, de Panamá, también se situaron entre los presidentes con menor aprobación, con 27,5% y 34,1% de imagen positiva, respectivamente.

La posición de Gustavo Petro en el ranking de abril conservó la tendencia de meses anteriores, es decir el puesto 12 de 18 mandatarios encuestados.

En marzo de este año, el presidente colombiano había alcanzado el puesto 12 de 18, con una imagen positiva de 39,7% y una negativa de 57,2%. La variación respecto a febrero, cuando se ubicó en el puesto 13 con 38,3% de aprobación y 58,0% de rechazo, mostró oscilaciones leves y sin cambios significativos en la percepción pública.

El reporte de CB Global Data de diciembre de 2025 situaba a Petro en el noveno lugar entre diez presidentes sudamericanos, con 34,9% de imagen positiva y 61,4% de negativa, lo que evidencia una trayectoria estable sin saltos abruptos en su valoración.

El detalle de la encuesta de abril sobre Gustavo Petro muestra matices en la percepción de la ciudadanía. El 16,7% de los encuestados calificó su gestión como “muy buena” y el 21,5% la consideró “buena”. En contraposición, el 25,0% la evaluó como “mala” y el 32,5% como “muy mala”.

El porcentaje de personas que optó por no responder o declaró no saber fue de 4,3%. Estas cifras reflejan una distribución equilibrada entre opiniones positivas y negativas, con predominio de la desaprobación, aunque sin variaciones marcadas en comparación con los meses previos.

Gustavo Petro - crédito CB Global Data
El 16,7% de los encuestados calificó su gestión como “muy buena” y el 21,5% la consideró “buena”. En contraposición, el 25,0% la evaluó como “mala” y el 32,5% como “muy mala” - crédito CB Global Data

A lo largo del último año, la imagen de Gustavo Petro ha registrado leves fluctuaciones, pero se ha mantenido dentro de un rango regular. Ni los avances puntuales en algunos meses ni las reducciones en otros han modificado su ubicación en la tabla regional. En todas las mediciones revisadas, el presidente colombiano no ha logrado acceder al grupo de mandatarios con mayor respaldo ciudadano, pero tampoco ha descendido al segmento de los gobernantes con peor imagen.

El reporte de abril 2026 refuerza la tendencia de estabilidad en la valoración de la gestión de Petro. Aunque la imagen positiva presenta leves modificaciones mes a mes, la distancia respecto a los presidentes con mayores niveles de aprobación se ha mantenido constante. Así, Petro permanece en una franja media, sin variaciones sustanciales en el posicionamiento general y con un respaldo ciudadano que no logra despegar ni desplomarse.

Gustavo Petro permanece en una franja media, sin variaciones sustanciales en el posicionamiento general y con un respaldo ciudadano que no logra despegar ni desplomarse - crédito Alejandro García/EFE
Gustavo Petro permanece en una franja media, sin variaciones sustanciales en el posicionamiento general y con un respaldo ciudadano que no logra despegar ni desplomarse - crédito Alejandro García/EFE

Las cifras divulgadas por CB Global Data consolidan a Gustavo Petro como uno de los presidentes con imagen regular en Latinoamérica. La persistencia de este resultado en las mediciones sucesivas muestra la dificultad de modificar la percepción pública sobre su gestión y la continuidad de un escenario donde predominan las opiniones divididas y un nivel de aprobación que no alcanza para situarlo entre los líderes mejor valorados de la región.

Temas Relacionados

Gustavo PetroRanking internacionalPresidentes de la LatinoaméricaImagen PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Carlos Fernando Galán pidió más pie de fuerza tras asesinatos en la grabación de ‘Si senos sí hay paraíso’ y una estación de Transmilenio

Tras el consejo de seguridad convocado por el alcalde Carlos Fernando Galán, la administración distrital anunció nuevas medidas para combatir la ola de violencia en Bogotá

Carlos Fernando Galán pidió más pie de fuerza tras asesinatos en la grabación de ‘Si senos sí hay paraíso’ y una estación de Transmilenio

Sacerdote en Santander generó controversia por críticar a Juan Daniel Oviedo: “¿Un homosexual de vicepresidente?"

Las declaraciones emitidas durante una misa en Valle de San José generaron una respuesta negativa por parte de colectivos y usuarios en redes, quienes señalaron que los argumentos empleados promueven estigmas y afectan la discusión pública

Sacerdote en Santander generó controversia por críticar a Juan Daniel Oviedo: “¿Un homosexual de vicepresidente?"

Fredy Hurtado reveló el método detrás del título sudamericano sub-17 de Colombia: “Seguro nos va a dar muchísimo”

El entrenador clasificó junto con la Tricolor por segundo año consecutivo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y mejoró la participación del 2025, en donde avanzó hasta la final

Fredy Hurtado reveló el método detrás del título sudamericano sub-17 de Colombia: “Seguro nos va a dar muchísimo”

El truco del bicarbonato que pocos conocen: por qué ponerlo en las ventanas y otros usos que sorprenden

Este popular producto de cocina conquista las rutinas de limpieza por lo fácil que es usarlo y por su eficacia para deshacerse de la suciedad difícil en los rieles sin dañar materiales delicados

El truco del bicarbonato que pocos conocen: por qué ponerlo en las ventanas y otros usos que sorprenden

Gustavo Petro aseguró que la posible anulación del contrato de pasaportes estaría vinculada a un fraude en las presidenciales: “Devolver el favor”

El presidente colombiano afirmó en redes que la suspensión del convenio con la Casa da Moeda estaría ligada a intereses políticos durante la elección presidencial

Gustavo Petro aseguró que la posible anulación del contrato de pasaportes estaría vinculada a un fraude en las presidenciales: “Devolver el favor”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Hermana de Alexa Torrex se despachó contra Jhorman Toloza: "Lo único que ella merece de él es agradecimiento"

Feid lloró en pleno concierto al interpretar canción de desamor y los comentarios se dispararon en redes: “Karol G le partió el corazón”

La actriz Carolina Gaitán dedicó emotivo mensaje a una de las víctimas del ataque al equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Siempre alegraba mi día”

Karina García se despidió, entre lágrimas, de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, después de asegurar que no la habían despedido: “Por cosas de dinero”

Deportes

Fredy Hurtado reveló el método detrás del título sudamericano sub-17 de Colombia: “Seguro nos va a dar muchísimo”

Fredy Hurtado reveló el método detrás del título sudamericano sub-17 de Colombia: “Seguro nos va a dar muchísimo”

Él es José Escorcia, el campeón con la selección Colombia y goleador del Sudamericano Sub17

Así celebró Mane Díaz el título de su hijo, Luis Díaz, con el Bayern Múnich en la Bundesliga de Alemania: “Vamos por más”

Millonarios dio a conocer diagnóstico de la lesión de Falcao: tiene una delicada fractura

Así fue el camino de la selección Colombia hasta el título del Sudamericano Sub17: dejó en el camino a Brasil y Argentina