Sacudón en el Grupo Éxito: se va el presidente de la compañía

Durante la gestión de Giraldo, Grupo Éxito implementó una transformación digital que llevó la venta omnicanal al 14% de los ingresos en Colombia - crédito Grupo Éxito

La salida de Carlos Mario Giraldo como gerente general de Grupo Éxito marca el cierre de una etapa para una de las compañías más grandes del comercio colombiano. El próximo 30 de junio de 2026 será su último día al frente de la organización, después de casi dos décadas de liderazgo.

Durante su gestión, la empresa experimentó una transformación digital y una expansión en el mercado de centros comerciales. En su mensaje de despedida, Giraldo destacó que la venta digital y omnicanal representa ya cerca del 14% de los ingresos de la operación en Colombia.

“Dejo una organización que en equipo ha logrado cosas perdurables. La marca Éxito con su formato Wow y Carulla con Fresh Market, creando valor y experiencias diferenciadas. Un negocio de “Venta Digital y Omnicanal” que participa ya con cerca de 14% de las ventas de la operación en Colombia", señaló el saliente directivo.

El ejecutivo hizo hincapié en logros como el fortalecimiento de los formatos Wow en Éxito y Fresh Market en Carulla, la consolidación de marcas propias en el sector textil —Arkitect, Bronzini y People—, y el liderazgo alcanzado en el negocio de centros comerciales, con Viva Envigado como caso emblemático a nivel nacional. Además, la alianza con Bancolombia permitió que Puntos Colombia se convirtiera en el principal programa de fidelización del país, alcanzando a uno de cada tres hogares.

En la etapa final de su gestión, Giraldo lideró la expansión internacional de Grupo Éxito en Uruguay, Argentina y Brasil, consolidando su perfil multilatino - crédito Captura New York Stock Exchange / Youtube

En respuesta a la pregunta sobre qué ocurre con la dirección de Grupo Éxito tras este anuncio, la compañía contará con un equipo directivo joven y experimentado, surgido de la sucesión interna, que continuará enfocado en la innovación y en mantener la cultura de servicio e integridad que caracterizó la gestión de Giraldo.

Este relevo busca preservar la solidez y la visión estratégica de la empresa, asegurando la continuidad de los procesos que han posicionado a Grupo Éxito en el primer lugar del Top of Mind en el sector comercio.

Francisco Calleja, presidente de la Junta Directiva, y Carlos Calleja, presidente ejecutivo, reconocieron públicamente el compromiso, la disciplina y el liderazgo de Giraldo. Ambos destacaron la huella que deja el directivo en la empresa y la confianza depositada en el equipo que permanece al frente para consolidar el ecosistema de Grupo Éxito.

“Para Carlos Mario nuestro reconocimiento y aprecio. Queremos agradecerle todo su esfuerzo, compromiso, disciplina y cariño con el que ha trabajado por el crecimiento del Grupo Éxito. Carlos será siempre un amigo de la empresa y de nosotros”, comentó Calleja.

Grupo Éxito enfrenta el cambio de liderazgo con un equipo directivo joven surgido de la sucesión interna, enfocado en innovación y cultura de servicio - crédito Europa Press

El propio Giraldo, en un mensaje dirigido a los empleados, expresó su gratitud por el trabajo conjunto y resaltó el compromiso del equipo directivo. Destacó que las posiciones de liderazgo son transitorias y que su mayor satisfacción radica en haber contribuido al crecimiento de la organización y del país.

“Permanece al frente un equipo directivo joven y experimentado, surgido de la sucesión interna que garantiza solidez, innovación, pero igualmente una cultura de servicio e integridad. No tengo más que gratitud con mis compañeros y compañeras. Gracias por su energía inagotable, alegría permanente y compromiso sin límites por el Grupo Éxito y por Colombia”, señaló Giraldo.

Entre los hitos mencionados por Giraldo al dejar la presidencia, figuran la innovación en los formatos Wow y FreshMarket, que ya representan el 40% de las ventas, la consolidación de Viva Malls como referentes en el sector de centros comerciales y una agenda de sostenibilidad que alcanza a 70.000 niños a través de programas de nutrición.

Reconocimientos y expansión internacional

El reconocimiento como Empresario del Año en 2016 por Diario La República llegó tras la expansión de la entidad en Uruguay, Argentina y Brasil. Giraldo lideró la adquisición de Libertad en Argentina y el 50% del Grupo Pão de Açúcar en Brasil. Además, negoció la compra de 50% de la Compañía de Financiamiento Tuya junto a Bancolombia.

En la última etapa, Giraldo impulsó la apertura de 573 puntos de venta bajo las marcas Éxito, Súper Inter, Surtimax y Carulla. Durante los últimos cinco años, su foco principal fue consolidar la presencia internacional y posicionar a Grupo Éxito como una multilatina relevante en el sector comercio.