Agresor de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ ya tenía antecedentes: lo habían citado a una inspección de Policía

El material fílmico será indispensable para que las autoridades establezcan cómo ocurrieron los hechos que acabaron con la vida de tres personas - crédito Telemundo/captura de pantalla Noticias RCN

Las alertas sobre Josué Cubillos García no evitaron la tragedia que enluta a la producción de Sin senos sí hay paraíso 4.

De acuerdo con una investigación de El Tiempo, el agresor a pesar de tener antecedentes por situaciones similares y un diagnóstico psiquiátrico complejo, con apenas 24 años atacó con arma blanca a dos integrantes del equipo de producción, dejando además a un tercero herido.

Según dio a conocer el medio de comunicación citado inicialmente, la mañana previa al ataque, Cubillos García ya se había presentado en el Instituto Roosevelt, donde fue protagonista de un altercado.

El Tiempo reveló que el agresor contaba con historial abierto en la Secretaría de Gobierno y en una Inspección de Policía, relacionado con su agresividad y desórdenes en vía pública, como consta en actas oficiales.

Antecedentes y alertas previas no atendidas

Las cámaras de seguridad captaron el ataque mortal contra miembros de la producción de Sin senos sí hay paraíso 4 en Bogotá - crédito captura de pantalla/Noticias RCN

No era la primera vez que Josué Cubillos amenazaba a personas portando un arma blanca. En enero, la Inspección de Policía lo citó a una audiencia pública por comportamientos irregulares, como realizar necesidades fisiológicas en la vía pública y actitudes violentas.

A pesar de este expediente, la autoridad optó por cerrar el caso, exhortándolo a modificar su conducta bajo la ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de acuerdo con documentos revelados por el medio de comunicación que hizo la investigación.

El joven, residente en el barrio Nuevo Sur y conocido en sectores como Los Laches y Muzú, ya había sido atendido por consumo problemático de drogas en 2024. Su historial médico incluye un diagnóstico de dependencia a sustancias, ansiedad, bipolaridad y hospitalizaciones previas, como documentó El Tiempo a partir de registros oficiales.

La Policía Metropolitana de Bogotá descartó el robo como móvil y vinculó el triple asesinato a un trastorno mental previo del atacante - crédito captura de pantalla/Noticias RCN

La Policía confirmó, además, que tenía un diagnóstico de trastorno psicótico y un posible cuadro de esquizofrenia.

Detalles del ataque en el Instituto Roosevelt

El comandante de la Policía Metropolitana, general Giovanni Cristancho, explicó al medio que el sábado del ataque, Cubillos realizó varios recorridos dentro y fuera del Instituto Roosevelt.

Según las imágenes que se viralizaron en las redes sociales en la mañana del 20 de abril, el agresor actuó sin mediar palabra, atacando a su primera víctima al que habría confundido con un trabajador de seguridad del lugar.

La agresión dejó dos víctimas mortales y un tercer herido, Raúl Vanegas, quien permanece en recuperación en el hospital San Ignacio. Cubillos fue señalado por amenazas recurrentes a vecinos y conocidos, una conducta que ya había sido denunciada antes del crimen, según información recabada por El Tiempo.

Imágenes de cámara de seguridad muestran a Josue Cubillos García, identificado como el atacante de la producción ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, en el suelo y siendo asistido por agentes de policía - crédito Marovaan/X

A pesar de los antecedentes penales y psiquiátricos de Josué Cubillos, las intervenciones administrativas no trascendieron en mecanismos de protección efectivos para la comunidad. El expediente al que tuvo el medio citado se documenta que, tras cada incidente, solo recibió comparendos y exhortaciones, pero no medidas restrictivas ni seguimiento intensivo.

La investigación policial continúa para determinar responsabilidades y establecer si hubo omisiones que contribuyeron al desenlace fatal, de acuerdo con el seguimiento de El Tiempo.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, describió que el hombre atacó por la espalda al conductor y, una vez el equipo de la producción salió en su defensa, volvió a atacar.

“En vía pública se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma corto punzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre esas el agresor”, declaró el oficial.

Entretanto, la producción tomó la decisión de detener las grabaciones que se tenían previstas para el 20 de abril, como parte del homenaje a las dos personas asesinadas en el centro de Bogotá durante la jornada del sábado 18 de abril.