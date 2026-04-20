Sicóloga embarazada que fue baleada en La Guajira habló del ataque sicarial del que fue víctima: “No entiendo quién me quiere ver muerta”

Ataque en La Guajira - crédito @nextminutenews7X

El ataque contra Catherine Paola Torres Barros ocurrió en la terraza de su casa, en el barrio Simón Bolívar de Uribia, La Guajira. Un hombre en motocicleta se detuvo frente a la vivienda y disparó sin bajarse del vehículo, justo cuando la sicóloga de 27 años compartía el momento junto a su madre.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia: el agresor vestía un suéter blanco y huyó inmediatamente tras abrir fuego. Familiares y vecinos se movilizaron para auxiliar a Catherine Paola, trasladándola al hospital local por una herida producida por un proyectil de arma de fuego en la zona infraescapular izquierda.

Debido a la gravedad y su avanzado embarazo, fue remitida a Maicao. Los médicos decidieron intervenirla de urgencia, realizando una cesárea para salvar las dos vidas. Su hija, Salomé, nació en esas circunstancias y permaneció en incubadora bajo observación. La madre, tras superar la cirugía y una intervención de tórax, fue dada de alta en Manaure.

Testimonio de Catherine Paola tras sobrevivir

La joven sicóloga decidió hablar con la emisora LA FM para aclarar su situación y despejar rumores sobre el atentado. “Fui víctima de un ataque y aún no tengo respuesta sobre por qué ocurrió esto. No entiendo quién me quiere ver muerta, porque yo nunca he sido víctima de amenazas, no tengo enemigos”, declaró en la entrevista.

La ciudadana fue atacada a mano armada por la espalda. En el registro gráfico se ven los impactos de fuego que le llegaron a la nuca - crédito @ultimahsv/X

Sobre el instante posterior al atentado, relató: “Cuando pasó el ataque yo estaba en mi casa, unos amigos me llevaron al hospital y de inmediato me llevaron a Maicao y como estaba sufriendo bastante decidieron hacerme una cesárea de emergencia”.

En ese diálogo, negó cualquier vínculo con el alcalde de Manaure, Jhon Pimienta Jusayú, y se mostró sorprendida por la difusión de un video por parte del mandatario mientras ella permanecía en la UCI.

“Agarro atrevidamente mi celular y lo primero que me doy cuenta es lo que hizo el alcalde de Manaure. A ese señor no lo conozco, yo vivo es en Uribia. Mucha gente piensa que el atentado fue en Manaure y no fue allá. Él dice que le hackearon el teléfono. Él tendrá que demostrar que realmente se lo hackearon, quedé igual de sorprendida”, manifestó.

Sobre el contenido viral, aclaró: “El video sé que no lo hizo él porque anteriormente lo habían regado, pero él sí lo tenía, no sé si lo quiso compartir, realmente no sé lo que pasó con ese señor. Ese video lo crearon con inteligencia artificial porque realmente tampoco soy yo”.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Habló el esposo de la mujer embarazada atacada en La Guajira: “No somos de problemas”

El esposo de la sicóloga atacada en Uribia, Eli Meriño, enfrentó días de temor e incertidumbre junto a su familia tras el atentado sufrido el 22 de marzo. En palabras recogidas por Noticias Caracol, expresó: “Sí temo por mi seguridad, por la seguridad de mi señora, de mis hermanos y de mi madre, pero, obrando en Dios, sé que de esta salimos”.

El propio Meriño aseguró desconocer cualquier razón que pudiera motivar el ataque. “No sé por qué, en realidad. Mi madre, mi familia, somos bien criados. No somos gente de problemas”, sostuvo ante las cámaras. La familia, según sus declaraciones, nunca había recibido amenazas.

En la clínica Maicao, Said Torrado, subgerente científico, detalló el estado de salud de las víctimas: “Las condiciones de las pacientes son satisfactorias. Estamos hablando de madre e hija. Hicimos una cirugía de salvataje y una cirugía de tórax con la que logramos recuperar la vida de esta paciente que llegó a la clínica”.

Comunicado oficial de la Alcaldía de Manaure, La Guajira, que justifica la publicación de un video de contenido íntimo, presuntamente de Catherine Paola Torres Barros, como un hackeo en las redes sociales del alcalde Jhon Pimienta - crédito Alcaldía de Manaure

Las autoridades del departamento de La Guajira mantienen activa la investigación. Según información oficial, la principal hipótesis señala la posible participación de una mujer como presunta autora intelectual, aunque no se descartan otras líneas.

Un hecho posterior al ataque complicó aún más el caso: a través de la cuenta oficial de Instagram del alcalde de Manaure, se difundió un video con imágenes íntimas y una voz generada por inteligencia artificial que hacía señalamientos directos contra la víctima. La alcaldía informó que la cuenta fue hackeada y condenó la publicación de los contenidos privados.

Meriño advirtió que evalúa iniciar acciones legales por la difusión del video, que incluía mensajes ofensivos y amenazas hacia Katherine Paola Torres Barros.