Burger Master 2026: estes son los precios de la batalla por la mejor hamburguesa del país que comienza este 20 de abril

El festival Burger Master 2026 apuesta por calidad técnica y logística ampliada - crédito Tulio Recomienda

La capital colombiana vuelve a convertirse en epicentro gastronómico con una nueva edición del Burger Master, que en 2026 llega con cambios clave en su dinámica, un precio unificado y una expansión que ya no se limita a Bogotá, sino que abarca buena parte de la Sabana y más de 50 ciudades del país.

Entre el lunes 20 y el domingo 26 de abril, el evento reunirá a decenas de restaurantes que competirán por conquistar el paladar de miles de comensales y este año, una de las principales novedades es el precio único de $21.000 por la hamburguesa participante, una decisión que, según los organizadores, busca estandarizar la competencia y centrar la evaluación en la calidad del producto.

De acuerdo con Tulio Zuluaga, creador del evento, el alcance del festival sigue creciendo a nivel nacional, lo que implica un reto logístico importante para los restaurantes: “el Burger Master 2026 arranca en más de 50 ciudades de Colombia”, señaló, dejando claro que ya no se trata solo de una competencia local, sino de una operación simultánea de gran escala.

Para este año, el valor fijo de la hamburguesa, lejos de simplificar la competencia, ha trasladado el foco hacia la ejecución en cocina, pues durante los siete días del evento, los restaurantes deberán responder a una demanda masiva con un margen limitado, lo que exige precisión en cada detalle del proceso.

La capital y más de 50 ciudades participan en el Burger Master con reglas renovadas - crédito @tuliorecomienda/IG

En ese sentido, el propio Zuluaga ha insistido en que el éxito no depende únicamente del sabor, sino de la técnica: “Una hamburguesa de cinco estrellas debe sostenerse sobre tres pilares: el pan y la estructura, la carne y la técnica, y el equilibrio de ingredientes”, explicó, subrayando que la experiencia debe ser integral.

El primer punto, según detalló, está relacionado con la construcción del producto: “la pieza debe permitir un mordisco completo sin desarmarse y con una proporción en la que la carne conserve el protagonismo”. Esto, en términos prácticos, implica que el diseño de la hamburguesa debe ser funcional además de atractivo.

Sobre la proteína, fue enfático en que la técnica es determinante: “la carne no debería estar sobrecondimentada ni sobrecocida, y el punto de cocción es vital para garantizar la jugosidad que el público suele premiar”. Además, advirtió sobre errores comunes en competencia: “la saturación de salsas puede funcionar como recurso para ocultar fallas técnicas”.

Finalmente, hizo énfasis en el balance: “la creatividad sin equilibrio es un error frecuente”, una frase que resume la exigencia del evento, donde no basta innovar, sino hacerlo con coherencia.

Tulio Zuluaga lanza el Burger Master más grande de la historia: hamburguesas, nervios y mucha presión en la cocina - crédito @tuliorecomienda/IG

Participantes en el Burger Master 2026 y expansión regional

El listado de restaurantes participantes, publicado por Tulio Recomienda, incluye una amplia variedad de propuestas tanto en Bogotá como en municipios cercanos. Entre los nombres más destacados aparecen Oak, Pigasus, XL Gourmet, Pecado Capital, Locall Burgers, La Hamburguesa Mecánica, Botero Burgers, El Cebollero y Craft Burgers, varios de ellos con múltiples sedes.

Además, marcas como Hache de Hamburguesa, Sirloin & The Meat House y Nine Fifty tienen presencia tanto en la capital como en municipios como Cajicá, lo que refuerza el carácter metropolitano del evento.

La cobertura también incluye zonas como Chía, Zipaquirá, Mosquera, Tenjo, Villeta, Madrid, Cota, Ubaté, Fusagasugá, Funza y Ubaque, ampliando el mapa de consumo y convirtiendo al festival en una vitrina regional.

Votación digital y experiencia del cliente

Otro de los elementos clave del Burger Master 2026 es el sistema de votación, que se realiza a través de una aplicación oficial. Esto convierte la experiencia del cliente en un factor determinante, ya que no solo se evalúa el producto, sino también el servicio, los tiempos de entrega y la consistencia.

Para los restaurantes, esto implica mantener un estándar alto durante toda la semana, incluso en horas pico, donde la presión operativa puede afectar la calidad.

El Burger Master 2026 llega con precio único y expansión récord - crédito Tulio Recomienda / Página Web

Más allá de la competencia, el evento se ha consolidado como un espacio de innovación culinaria. Las propuestas de este año reflejan tendencias como el uso de pan brioche, quesos fundidos, tocineta, encurtidos, mermeladas saladas y contrastes entre sabores dulces y ácidos.