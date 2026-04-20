Fredy Hurtado reveló el método detrás del título sudamericano sub-17 de Colombia: “Seguro nos va a dar muchísimo”

Fredy Hurtado fue el entrenador de la selección Colombia Sub-17 que avanzó hasta la final en el Sudamericano del 2025 - crédito Conmebol

Luego de la conquista del Sudamericano Sub-17, Fredy Hurtado, director técnico de la selección Colombia, destacó el proceso de preparación que llevó al equipo a obtener el título tras golear por 4-0 a Argentina en la final. En el recibimiento en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol posterior al triunfo, Hurtado enfatizó la exigencia física, la mentalidad ganadora y el trabajo en equipo como pilares del éxito nacional.

El cuerpo técnico implementó jornadas dobles en distintas ciudades, adaptando a los jóvenes futbolistas a condiciones exigentes de entrenamiento y competencia.

Para Fredy Hurtado, alcanzar el campeonato no fue tarea sencilla. Explicó que el grupo fue sometido a un proceso de adaptación que incluyó entre cinco y seis convocatorias previas, permitiendo conocer en profundidad a cada jugador y diseñar tareas específicas de preparación.

La selección Colombia consiguió su segundo título en el Sudamericano Sub17 - crédito Conmebol

El director técnico detalló que en Bogotá y Barranquilla organizaron sesiones de doble jornada. Este esfuerzo se intensificó en Barranquilla, donde el clima representa un desafío adicional. “Entrenábamos en la mañana y en la tarde con el sol de Barranquilla, con la temperatura”, relató Hurtado, remarcando que el plantel nunca manifestó cansancio ni pidió reducir la carga.

El cuerpo técnico aprovechó las mañanas para realizar trabajos específicos, mientras que en las tardes se desarrollaba la sesión completa. Según Hurtado, esta metodología permitió que los jugadores se fueran adaptando progresivamente a la intensidad requerida para el torneo.

Trabajo individual y por líneas: fundamentos y táctica

Como futbolista, Fredy Hurtado se destacó en el Deportivo Cali y en Deportes Tolima, en donde fue campeón - crédito Conmebol

El entrenador explicó que no todas las actividades se realizaban con el grupo completo. En varias ocasiones dividieron al plantel para trabajar por líneas, profundizando en fundamentos individuales y colectivos. “A veces lo trabajábamos por línea, trabajábamos unos fundamentos que los trabajamos individual y los trabajamos por línea”, precisó.

Reconoció que generalmente no existe mucho tiempo para este tipo de preparación en selecciones juveniles. Sin embargo, el equipo técnico logró implementar estos ejercicios gracias a la planificación y a la disposición de los futbolistas.

Proceso de evolución: objetivos y mentalidad competitiva

Hurtado subrayó la importancia de la evolución progresiva durante el torneo. El grupo fue interiorizando una mentalidad ganadora, aprendiendo a competir contra selecciones consideradas potencia en la categoría. “La clave fue que los chicos se dieran cuenta primero que podían, que podíamos hacerlo y, partido a partido, ir logrando cada objetivo”, señaló el entrenador.

Entre las metas que se propusieron estaban la clasificación al Mundial, el acceso a la final y superar lo realizado por la sub-17 anterior. “La única forma de superarla era siendo campeón. Y por fortuna se nos dio”, afirmó.

Reconocimiento a la Federación y el entorno del fútbol colombiano

La selección Colombia ganó cuatro partidos y solo perdió un partido en el Sudamericano Sub-17 - crédito Conmebol

El entrenador dedicó el título a la Federación Colombiana de Fútbol, al Comité Ejecutivo y a los clubes que trabajan en la formación diaria de los jóvenes futbolistas. Recalcó que la unión entre todos los actores del fútbol nacional fue clave para alcanzar el objetivo.

“Esto se lo dedicamos a la Federación, al país entero, a todo el fútbol colombiano, obviamente a los clubes, a las personas que están con ellos en el día a día”, expresó Hurtado.

Para Hurtado, la clave futura reside en mantener la unión y la mentalidad campeona que distinguió a este grupo. El entrenador insistió en que la tarea de selección y preparación debe continuar en la misma línea, confiando en que este enfoque seguirá dando frutos en próximas competencias.

“Seguimos con esa mentalidad campeona que seguro nos va a dar muchísimo”, concluyó el director técnico tras lograr el campeonato continental.

Estas son las selecciones clasificadas junto a Colombia a la Copa Mundial Sub17 de la FIFA 2026

Argentina

Bélgica

Brasil

Catar

Chile

Colombia

Costa Rica

Croacia

Cuba

Dinamarca

Ecuador

España

Estados Unidos

Fiyi

Francia

Grecia

Haiti

Honduras

Irlanda

Italia

Jamaica

México

Montenegro

Nueva Caledonia

Nueva Zelanda

Panamá

Rumania

Serbia

Uruguay

Venezuela