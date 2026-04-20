Él es José Escorcia, el campeón con la selección Colombia y goleador del Sudamericano Sub17

José Escorica recibió de las manos de Ramón Jesurún el trofeo que lo distingue como el máximo goleador del campeonato - crédito Conmebol

La irrupción de José Escorcia en el fútbol juvenil colombiano ha generado gran atención tras su papel decisivo como goleador en la conquista del Sudamericano sub-17 de 2026 por la Selección Colombia sub-17. En la final ante Argentina, el delantero cartagenero de Atlético Nacional anotó un gol y dio una asistencia, consolidándose como una de las nuevas promesas del balompié nacional.

José Escorcia es un delantero nacido en Cartagena en 2009 que ha destacado como figura clave en la ofensiva de la Selección Colombia sub-17 y de Atlético Nacional. Su protagonismo en el reciente Sudamericano lo proyecta como una pieza fundamental del recambio generacional del fútbol colombiano y un referente emergente del Caribe nacional.

José Escorcia, oriundo de Cartagena, conserva su identidad caribeña pese a residir desde hace varios años en Antioquia. Nació en la capital de Bolívar en 2009 y creció en un entorno ligado al fútbol, inspirado por figuras como Luis Díaz y Jorge Carrascal, también provenientes de la Costa Caribe.

Jose Escorcia marcó cuatro goles y dio dos asistencias con al camiseta de la selección Colombia - crédito Conmebol

En 2023, su desempeño llamó la atención en torneos aficionados de Antioquia, donde jugaba en Oriente FC dentro de la Liga Antioqueña. El cazatalentos Camilo Pérez, de Atlético Nacional, mencionó que le atrajeron “su habilidad, capacidad de desequilibrio y facilidad para eludir rivales”, cualidades que facilitaron su ingreso al club verde, de acuerdo con El Colombiano.

El proceso formativo de Escorcia en Atlético Nacional inició formalmente en 2024, fecha en la que fue incorporado al club tras un seguimiento durante el año anterior. Desde su llegada, demostró capacidad para marcar diferencias y adaptarse con rapidez al entorno competitivo de las categorías menores.

Durante su paso por la cantera, Escorcia alcanzó títulos como el torneo internacional sub-17 en Uruguay. Su rendimiento le ha permitido ser convocado frecuentemente a la Selección Antioquia, donde resalta su versatilidad: puede actuar como extremo en ambas bandas y cuenta con remate de media distancia, además de precisión en la definición.

Escorcia, figura y goleador del Sudamericano sub-17

José Escorcia hace parte de la cantera de Atlético Nacional, pero aun no debuta en el plantel profesional - crédito Conmebol

Durante el Sudamericano sub-17 de 2026, Escorcia se consolidó como el máximo goleador de la Selección Colombia sub-17 con cuatro goles y dos asistencias en seis partidos. Frente a Brasil, en semifinales, anotó un doblete para el triunfo 3-0 que clasificó a Colombia a la final. En la definitiva ante Argentina, celebrada en Luque (Paraguay), Escorcia aportó una asistencia para el tercer gol y marcó el cuarto tras sortear a la defensa y al portero argentino.

Junto a Escorcia, Miguel Ángel Agámez y Eider Carrillo —también cartageneros— fueron protagonistas. Agámez marcó dos goles en la final y Carrillo lideró la defensa como capitán.

Tras la victoria, Escorcia resaltó la unión del equipo: “Este equipo tiene un grupo muy unido, somos muy unidos, siempre estamos unidos, mucha alegría”, citó PrimerTiempo.co. Acerca del carácter competitivo colectivo, agregó: “A la hora de meter, metemos, a la hora de estar todos unidos, estamos unidos, y gracias a Dios se nos dio”.

La selección Colombia sub-17 del 2026 consiguió el segundo título del Sudamericano en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF

Colombia conquistó así su segundo título sudamericano sub-17, después del obtenido en 1993. La generación de Escorcia demostró cohesión y definición en los momentos cruciales del certamen.

En la Supercopa Juvenil de la FCF, torneo en el que Escorcia suma minutos, Atlético Nacional está en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 11 puntos, en zona de de clasificación a la siguiente fase. Sus rivales en el torneo de clubes juvenil más importante del país son: Arco Zaragoza, Águilas Doradas, Leones FC, Independiente Medellín, Envigado FC, Sellos Colombianos, Uraba Soccer, Real Santuario y Total Soccer. La próxima jornada está programada a partir del 24 de abril en donde Atlético Nacional, como local, enfrentará Uraba Soccer.