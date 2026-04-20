El truco del bicarbonato que pocos conocen: por qué ponerlo en las ventanas y otros usos que sorprenden

El bicarbonato de sodio se convierte en la estrella del hogar por su sorprendente poder para limpiar rieles de ventanas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En medio de la búsqueda de soluciones prácticas y económicas para el hogar, un producto común en la cocina ha vuelto a cobrar protagonismo en las rutinas de limpieza: el bicarbonato de sodio.

Su versatilidad y bajo costo lo han convertido en un aliado clave, especialmente para tareas que suelen pasarse por alto, como la limpieza de los rieles de las ventanas.

Los rieles de las ventanas tienden a acumular polvo, tierra, residuos y humedad con el paso del tiempo. Aunque no siempre están a la vista, su falta de mantenimiento puede afectar el deslizamiento de las ventanas e incluso generar malos olores.

En este contexto, el bicarbonato de sodio se presenta como una alternativa eficaz, pues su textura ligeramente abrasiva permite desprender la suciedad adherida sin dañar materiales delicados como el aluminio o el PVC. Además, tiene la capacidad de absorber humedad y neutralizar olores, dos factores comunes en estos espacios reducidos.

El uso doméstico del bicarbonato de sodio se amplía a jardinería y mantenimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Expertos en limpieza doméstica coinciden en que este método no solo es práctico, también seguro para el uso frecuente. El procedimiento es sencillo: basta con espolvorear bicarbonato sobre los rieles, añadir un poco de agua para formar una pasta y frotar con un cepillo o esponja. Luego se retira con un paño húmedo.

Para casos de suciedad más difícil, se puede complementar con vinagre, lo que genera una reacción efervescente que ayuda a desprender residuos más persistentes. Esta combinación, sin embargo, debe utilizarse con moderación y sin mezclar con productos químicos más fuertes.

La recomendación general es realizar esta limpieza al menos una vez al mes, aunque en zonas con mayor exposición al polvo o la humedad puede hacerse con mayor frecuencia para mantener los rieles en buen estado.

Más allá de las ventanas: otros usos del bicarbonato

El bicarbonato no se limita a la limpieza del hogar. En los últimos años, su uso se ha extendido también al cuidado de plantas y jardines, impulsado por una tendencia creciente hacia alternativas más sostenibles y menos agresivas.

El bicarbonato de sodio se convierte en la estrella del hogar por su sorprendente poder para limpiar rieles de ventanas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Según análisis divulgados por medios especializados, cada vez más personas optan por reemplazar productos químicos industriales por soluciones naturales. En ese contexto, el bicarbonato ha ganado terreno como una opción segura tanto para el hogar como para el entorno.

Uno de sus principales beneficios en jardinería es su capacidad para regular el pH del suelo. Cuando la tierra se vuelve demasiado ácida, las plantas tienen dificultades para absorber nutrientes esenciales y el bicarbonato ayuda a equilibrar este nivel, favoreciendo un desarrollo más saludable.

Además, actúa como un agente preventivo frente a enfermedades causadas por hongos, especialmente en ambientes húmedos. Su aplicación puede reducir la proliferación de estos microorganismos sin afectar el crecimiento de las plantas, lo que lo convierte en una herramienta útil para el mantenimiento del follaje.

Otro de los usos destacados es como repelente natural y en lugar de recurrir a insecticidas químicos, muchos usuarios lo emplean para alejar plagas de manera sencilla, evitando residuos tóxicos en el entorno.

Cómo el bicarbonato de sodio se volvió clave en la limpieza diaria - crédito VisualesIA

A esto se suma su función como neutralizador de olores, tanto en macetas como en jardines. La acumulación de agua o materia orgánica puede generar aromas desagradables, y el bicarbonato ayuda a absorberlos, manteniendo un ambiente más fresco.

El auge del bicarbonato de sodio en distintas tareas del hogar responde a una combinación de factores: ahorro económico, facilidad de uso y menor impacto ambiental. Su presencia en actividades que van desde la limpieza hasta la jardinería refleja un cambio en los hábitos domésticos, donde cada vez se priorizan soluciones simples y seguras.

Así, lo que antes era visto únicamente como un ingrediente de cocina hoy se consolida como un recurso multifuncional. Desde los rieles de una ventana hasta el cuidado de las plantas, el bicarbonato demuestra que, en muchos casos, las respuestas más efectivas están en lo cotidiano.