Disidencias de las Farc estarían adoctrinando niños en Nariño: video sería la evidencia de cómo subversivos se tomaron una escuela

En las redes sociales circuló un clip en el que se vería a miembros del frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc al interior de una escuela de Policarpa (Nariño), en lo que sería adoctrinamiento de los menores - crédito suministrada a Infobae Colombia

Un video dejaría evidencia cómo el frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco, ingresó a una escuela rural en Nariño y entregó útiles escolares a menores de edad, lo que causó una profunda preocupación por lo que sería el adoctrinamiento infantil y la consolidación del control territorial por parte de grupos armados en zonas donde las fuerzas del Estado mantienen presencia limitada.

Las grabaciones, difundidas en redes, exhiben a hombres armados y vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares compartiendo con estudiantes en un salón de clase, en un hecho que las autoridades atribuyen a maniobras de influencia y reclutamiento infantil. En este episodio, se habría registrado la presencia de alias Cristian, ‘Mauricio’ y ‘Héctor’, durante el ingreso al centro educativo en Policarpa.

En el clip se pudo apreciar el momento que, según las autoridades, habría ocurrido hace aproximadamente un mes y que actualmente está bajo verificación por organismos de seguridad. Uno de los elementos que refuerza la hipótesis de adoctrinamiento es el mensaje sobreimpreso en el video donde se lee una frase que resumiría la actividad en esta institución, lo que reforzaría la hipótesis sobre un acto de persuasión.

Niños en Policarpa (Nariño) estarían siendo adoctrinados por miembros de las disidencias de las Farc - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Haciendo felices a los niños con útiles escolares donde el Estado los tiene abandonados”, se leyó en la frase que se sobrepuso en las imágenes, que causaron indignación entre los sectores políticos opositores al Gobierno de Gustavo Petro y que, en consecuencia, cuestionan los alcances de lo que se ha conocido como la política de la Paz Total, que le habría permitido el fortalecimiento de estructuras armadas en los territorios.

“Esto es lo que representa el heredero de las Farc”, denunció Enrique Gómez

Uno de los que cuestionó este suceso fue el senador electo Enrique Gómez Martínez, del movimiento Salvación Nacional, que en sus plataformas digitales se refirió al hecho. “Esto es lo que representa el heredero de las Farc: frente Franco Benavides ingresan a escuelas en Nariño para adoctrinar a niños”, sostuvo el congresista frente a este asunto, que haría parte de la ofensiva de esta estructura armada ilegal.

Con este mensaje en X, el senador electo Enrique Gómez expresó su rechazo a presuntos actos de adoctrinamiento por parte de las disidencias de las Farc - crédito @Enrique_GomezM/X

Los señalamientos de Gómez Martínez, sobrino del asesinado excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, tendrían como destinatario al candidato oficialista a la presidencia Iván Cepeda, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre las imágenes que causaron toda clase de comentarios en las redes sociales y que serían, a su juicio, muestra de la incapacidad del Estado de llegar hasta el último rincón.

No es la primera vez que el frente Franco Benavides, que hace parte del bloque Jacobo Arenas, protagoniza esta clase de eventos, pues en las redes sociales se había reportado, en agosto de 2025, cómo organizaron la inauguración de un polideportivo en el departamento de Nariño. “Las Farc-EP siguen construyendo poder popular junto a las comunidades. En esta ocasión hacemos entrega de un polideportivo”, reseñaron.

En diferentes ocasiones ha quedado en evidencia cómo las disidencias de las Farc tienen control territorial en Nariño - crédito suministrada a Infobae Colombia

Pese a que existe la necesidad de reforzar la presencia estatal para evitar que labores asociadas a la educación, el deporte o la dotación básica recaigan en estructuras ilegales que buscan legitimar su poder a través de estos actos, de parte del Ejecutivo tampoco se ha conocido una postura frente a estas imágenes, que harían énfasis en una serie de hechos a todas luces irregulares ante la ausencia de la fuerza pública.

Lo que generaría mayor preocupación es que miembros de estas organizaciones, fuertemente armados, estarían en contacto con los menores, en lo que sería un mensaje de control territorial e influencia sobre la comunidad. Así como ha ocurrido en otras zonas del país, como en Norte de Santander, en el que el frente 33 de las disidencias, al mando de alias Andrey, había tomado el control ante la ausencia del Ejército y la Policía.