Grabación de la torre de control revela el incidente de riesgo entre dos aviones en el aeropuerto El Dorado: “Misma pista”

Dos vuelos comerciales experimentaron un incidente de proximidad en la capital colombiana, cuando un diálogo de la torre confirmó que ambos descendían hacia el mismo punto antes de que uno abortara el aterrizaje - crédito @flightradar24 / X

Una grabación de la torre de control del Aeropuerto Internacional El Dorado evidencia un incidente en el que dos aviones fueron dirigidos a la misma pista, generando posible riesgo de colisión la tarde del 19 de abril de 2026.

El audio, difundido por Blu Radio, muestra el momento en que una aeronave de Qatar Airways Cargo y otra de Lufthansa coincidieron en la fase de aproximación, ambas autorizadas para aterrizar en la pista 32 izquierda del principal aeropuerto de Bogotá.

El audio de la torre: la secuencia que activó la alerta

La grabación original, en inglés, revela el intercambio completo entre la torre y la tripulación. Traducido textualmente al español, el diálogo principal fue:

“Lufthansa 542, ¿puede confirmar que la aeronave precedente también va a la pista 32 izquierda?”

“Afirmativo, misma pista, 32 izquierda.”

“Iniciando aproximación frustrada, Lufthansa 542.”

“Lufthansa 542 pesado, recibido. Continúe, ejecute aproximación frustrada según procedimiento. Ascienda a 13.000 pies.”

“Lufthansa 542, de acuerdo con el procedimiento, ascienda a 13.000 pies”.

El incidente en el aeropuerto El Dorado involucró a vuelos de Lufthansa y Qatar Airways autorizados simultáneamente a la pista 32 izquierda - crédito Camila Díaz / Colprensa/Captura video

Según informó el medio citado, la tripulación del vuelo LH 542 de Lufthansa, un Boeing 787-9 procedente de Frankfurt, advirtió visualmente la presencia del avión de Qatar Airways en la misma pista durante la aproximación.

El piloto consultó con la torre y, al recibir la confirmación de que ambas aeronaves estaban dirigidas hacia el mismo punto, comunicó de inmediato su decisión: “Iniciando aproximación frustrada”.

Maniobra de seguridad y actuación de las tripulaciones

La maniobra ejecutada por la tripulación alemana corresponde al procedimiento internacional conocido como aproximación frustrada, que consiste en abortar el aterrizaje y ascender nuevamente para reintentar la operación cuando las condiciones en la pista no ofrecen garantías plenas de seguridad. La torre de control autorizó el ascenso a 13.000 pies (3.962 metros) para Lufthansa, permitiendo restaurar la separación entre las aeronaves.

De acuerdo con la información proporcionada por Lufthansa Group, “anoche se presentó un incidente durante la aproximación a Bogotá, en el que se produjo un encuentro cercano entre el vuelo LH 542 y un avión de carga durante el aterrizaje en el aeropuerto de El Dorado”.

La saturación operativa en El Dorado fue causada por el cierre de la pista 32 derecha tras el bloqueo de una tercera aeronave - crédito Captura video

La empresa atribuyó el origen del episodio a “ajustes en la operación aeroportuaria” por el cierre temporal de una de las pistas y defendió la actuación de su tripulación, que “inició una maniobra de aproximación frustrada conforme a los protocolos de seguridad establecidos”.

Lufthansa recalcó que la situación se gestionó de manera profesional y que la seguridad de los pasajeros nunca se vio comprometida. Por su parte, Qatar Airways Cargo no emitió comunicado hasta el cierre de esta edición.

Cierre de pista y saturación en El Dorado

Según detalló la Aeronáutica Civil de Colombia en un comunicado, el incidente se produjo por la “congestión aérea que incidió en la fase de aproximación y aterrizaje hacia la pista 32 izquierda”.

La pista 32 derecha se encontraba inhabilitada temporalmente debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave. Este cierre forzó a redirigir todos los aterrizajes hacia la pista 32 izquierda, generando una reducción de velocidad en los aviones en aproximación y disminuyendo la distancia horizontal entre ellos.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que en todo momento se mantuvo una separación vertical y una distancia mínima de una milla náutica entre las aeronaves - crédito @AerocivilCol/X

La Aeronáutica Civil subrayó que, a pesar de la tensión en las comunicaciones, “se mantuvo una separación vertical controlada y segura en todo momento”. Según su balance, al inicio de la maniobra de cruce vertical, existía una distancia de altitud de 1.500 pies (457 metros), que aumentó a 3.000 pies (914 metros) cuando la aeronave de Lufthansa ejecutó la aproximación frustrada.

En el documento oficial, la autoridad aeronáutica enfatizó: “La maniobra se realizó bajo los estándares internacionales y las cartas de navegación publicadas, garantizando el control total de la operación en todo momento. Se mantuvo una distancia mínima de una milla náutica entre las aeronaves”.

Aerocivil descartó riesgo para pasajeros

El audio difundido mostró que la decisión de la tripulación alemana fue inmediata ante la evidencia de que ambas aeronaves iban hacia la misma pista.

La Aeronáutica Civil reiteró que la aproximación frustrada es un procedimiento rutinario en la aviación mundial: “Las maniobras de aproximación frustrada son procedimientos de rutina diseñados, precisamente, para mantener los márgenes de seguridad ante cualquier variable en el flujo del tráfico”.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que el incidente entre Lufthansa y Qatar Airways en El Dorado no representó riesgo para la seguridad aérea - crédito Aerocivil

El comunicado oficial insistió en que el incidente no representó un riesgo real para la seguridad aérea de los pasajeros ni de las tripulaciones, pues la operación estuvo bajo control del personal de control de tráfico aéreo en El Dorado. Además, se analizó el caso con 100 imágenes de radar y se descartó cualquier tipo de colisión inminente.

El impacto en la operación aérea y las garantías de seguridad

El incidente ocurrido en el aeropuerto El Dorado pone en evidencia la presión operativa sobre las terminales aéreas de alta densidad y la importancia de los protocolos internacionales para evitar accidentes.

El reporte de la Aeronáutica Civil confirmó que las aeronaves involucradas “estuvieron bajo el control efectivo y permanente del personal ATC de El Dorado” y que la decisión de la tripulación de realizar la aproximación frustrada permitió mantener los estándares de seguridad operacional.

El episodio revela la necesidad de actualizaciones constantes en los sistemas de gestión de tráfico aéreo y el cumplimiento estricto de los procedimientos de seguridad, aspectos destacados tanto por las aerolíneas involucradas como por la autoridad aeronáutica colombiana, que reiteró que la seguridad es la prioridad en cada operación.