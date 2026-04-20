Atlético Nacional podría volver a contar con uno de sus jugadores: ¿de quién se trata?

Nicolás Rodríguez fue acusado ante la Fiscalía por el delito de acceso carnal violento o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir - crédito @atleticonacional/Instagram

Atlético Nacional lidera la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I 2026 con 37 puntos y una diferencia de gol de +20. Ha ganado 12 partidos, empatado uno y perdido tres, en lo corrido de las 16 fechas del torneo. Una regularidad que lo hizo el primer equipo clasificado a los cuartos de final de la liga colombiana y que lo mantiene con una diferencia de tres puntos como líder de la clasificación con un partido menos.

El deportista insinuó que la denunciante de Nicolás Rodríguez buscaría dinero - crédito @Batalla11_21/Instagram

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, ha conformado una base que combina experiencia y juventud: David Ospina en el arco; Andrés Felipe Román, Simón García, William Tesillo y Milton Casco en la defensa; Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Juan Manuel Rengifo en la mitad de la cancha; más arriba Andrés Sarmiento, Alfredo Morelos y un jugador que el pasado 24 de marzo fue apartado de la actividad competitiva del club, debido a una denuncia en su contra por acceso carnal violento: Nicolás Rodríguez.

Nicolás Rodríguez y su nivel en Atlético Nacional

Rodríguez llegó en el más reciente mercado de pases a Atlético Nacional, proveniente de Orlando City, equipo de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Nació el 25 de abril del 2004 en San José del Guaviare, Colombia, y tiene 21 años. Debutó como futbolista profesional en Fortaleza, equipo de la primera división del fútbol colombiano, allí anotó siete goles y dio cinco asistencias en 37 partidos; después de un año vestido con la camiseta de Los Amix, fue transferido a Orlando City, club norteamericano con el cual jugó 19 partidos, hizo un gol, dio una asistencia y estuvo durante todo 2025.

Se reveló que un amigo cercano del futbolista Nicolás Rodríguez intentó manipular a la víctima para que no continuara con la denuncia - crédito Conmebol - Suministrada a Infobae Colombia

Con Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez había jugado 12 partidos, anotó un gol y dio una asistencia, ganándose un puesto en el onceno titular. Sin embargo, el 23 de marzo del presente año, Chenoa Cortés, joven colombiana de 19 años, demandó a Rodríguez por acceso carnal violento. Según relató Cortés, los hechos habían ocurrido el 15 de marzo de 2026 en la residencia de Rodríguez, después de una fiesta con varios hombres.

¿Nicolás Rodríguez volverá a jugar con Atlético Nacional?

Tras la denuncia, Atlético Nacional apartó a Rodríguez de la actividad competitiva, es decir, no entrenó con el plantel profesional, ni fue convocado. Esta determinación podría caducar en las próximas horas, tras conocerse que los primeros exámenes realizados por la Fiscalía General de la Nación a Chenoa Cortés sobre el acceso carnal violento habrían salido negativos. De acuerdo a lo expuesto por el periodista Felipe Sierra a través de sus canales digitales, Atlético Nacional lo reincorporaría a trabajos grupales, primero en entrenamientos y después en potenciales convocatorias para los partidos que restan del torneo.

Francisco Bernate, abogado de Chenoa Cortés, señaló que la resolución definitiva de este caso podría demorarse hasta cinco años - crédito Colprensa

El próximo partido de Atlético Nacional es el lunes 20 de abril cuando enfrente a Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot en un duelo válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026 I. Para este encuentro, Rodríguez no fue convocado, de confirmarse su reincorporación a la actividad competitiva con el Verde, podría ser llamado para el duelo ante Deportivo Pereira el próximo sábado, 25 de abril, a las 4 p. m. en el Hernán Ramírez Villegas, estadio de la capital risaraldense.

Atlético Nacional emitió un comunicado oficial sobre la denuncia presentada contra Nicolás Rodríguez. El club expresó solidaridad con la persona denunciante y rechazó de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad e integridad humana. Reafirmó su compromiso con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad en este tipo de situaciones.

El club activó sus protocolos internos, de acuerdo con su reglamento de trabajo, y comunicó que mientras avanzan las investigaciones, el jugador no participaría en actividades del equipo profesional. La institución indicó que el caso queda en manos de las autoridades competentes.