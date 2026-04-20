Hombre murió luego de salir de darse una ducha: este fue el insólito accidente que le costó la vida

El hecho dejó sorprendidos a los habitantes de la región mientras que las autoridades piden precaución en los hogares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la noche del domingo 19 de abril de 2025 se desató una tragedia que tiene en alerta a los habitantes del municipio de Barranco de Loba, ubicado en el sur de Bolívar, pues un ciudadano murió en la sala de su casa por una descarga eléctrica ocasionada por un cable.

De acuerdo con los medios locales, la víctima fue identificada como William Arias Tuñón, un reconocido mototaxista que falleció electrocutado tras pisar un cable en la sala de su casa poco después de ducharse. El caso generó sorpresa entre la comunidad y se convirtió en ejemplo de los riesgos de los accidentes domésticos eléctricos.

El reporte oficial del caso indica que la víctima terminó una extensa jornada de trabajo por lo que decidió llegar a su casa para bañarse, con el fin de descansar y refrescarse del intenso calor que hacía. Lamentablemente, tras terminar la ducha no se percató y pisó accidentalmente el cable deteriorado de un ventilador en su sala.

Aunque familiares y allegados auxiliaron a la víctima de inmediato y lo llevaron al centro de salud más cercano, el personal médico que se encontraba en el lugar confirmó su fallecimiento por la gravedad de las lesiones.

Se deben mantener en óptimas condiciones los equipos electrónicos y evitar manipular conexiones con humedad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante lo sucedido, es necesario recordar el llamado de las autoridades, que señalan que es fundamental mantener en buen estado las instalaciones eléctricas y evitar el contacto con aparatos eléctricos si se está mojado, para reducir el riesgo de tragedias similares en casa.

La comunidad de Barranco de Loba lamenta la muerte de William Arias

Dolor y tristeza se reflejan en las calles tras la partida de Arias Tuñón, ampliamente apreciado por su trato cercano y carácter solidario, de acuerdo con el relato de los vecinos que lo conocían y destacaron su personalidad carismática y siempre colaboradora, como recogen testimonios en El Universal.

Del mismo modo, se dio a conocer que el mototaxista tenía 50 años y trabajaba durante horas los fines de semana, por lo que su muerte provocó luto no solo en su hogar, sino en todo el sector, en el que era ampliamente reconocido por los ciudadanos que tomaban sus servicios para movilizarse por el municipio.

Ante lo sucedido, las autoridades mantienen activa la investigación sobre el accidente, mientras crecen las muestras de apoyo hacia sus familiares por parte de la comunidad.

Lo ocurrido evidencia la necesidad de revisar a fondo las condiciones eléctricas para evitar nuevas desgracias familiares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo prevenir accidentes eléctricos en el hogar

El caso ha llevado a reforzar el llamado a extremar precauciones contra las descargas eléctricas domésticas, por lo que es importante destacar el llamado de las autoridades que recuerda la importancia de revisar regularmente el estado de los cables y asegurarse de que no presenten daños o estén desgastados.

El principal pedido de las autoridades está relacionado con la importancia de tener precaución en los espacios con humedad para minimizar los riesgos.

Entre otras recomendaciones, no se deben manipular enchufes, interruptores ni electrodomésticos con manos húmedas o pies descalzos, así como evitar sobrecargar las tomas eléctricas y no conectar varios aparatos en una sola extensión. Es importante reemplazar cables en mal estado y desconectar los equipos sujetando la clavija, no el cable.

Tenga cuidado con la manipulación de enchufes en casa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, es necesario que se desconecte la electricidad general antes de cualquier reparación y utilizar protectores infantiles en los enchufes. Además, se recomienda mantener siempre una distancia de al menos 3 metros respecto a cables caídos. Ante la presencia de chispas o un olor a quemado, cortar la corriente principal puede prevenir consecuencias mayores.

El fallecimiento de William Arias reitera la necesidad de mantener la seguridad eléctrica en el hogar y tomar medidas preventivas diarias para evitar accidentes que pueden prevenirse con hábitos responsables en el hogar.