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Crisis de pasaportes: Aldesarrollo alertó que la modernización va al 73% luego de que se conocieran las fallas en el sistema

La entidad pidió acompañamiento de la Procuraduría tras cuestionar la actuación del supervisor del contrato de los documentos oficiales

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Las fallas en la expedición de pasaportes en Colombia volvieron a encender alertas en el servicio consular - crédito Presidencia
Las fallas en la expedición de pasaportes en Colombia volvieron a encender alertas en el servicio consular - crédito Presidencia

Las fallas en la expedición de pasaportes en Colombia, el mismo que actualizó el Gobierno de Gustavo Petro, volvieron a quedar bajo escrutinio público tras las interrupciones en la plataforma de citas del Ministerio de Relaciones Exteriores. El sistema, clave para miles de ciudadanos que requieren el documento, presenta errores recurrentes en el agendamiento, el registro de usuarios y la asignación de turnos.

El problema se relaciona con la modernización del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac), un proyecto contratado por la Cancillería para fortalecer la operación digital del servicio consular. La iniciativa, sin embargo, acumula cuestionamientos por su ejecución, demoras y resultados operativos inferiores a los previstos.

En medio de ese escenario, la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) elevó una denuncia formal contra el supervisor del contrato y solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación. La entidad afirma que el avance del proyecto llegó al 73% con respaldo técnico, cifra que contrasta con las observaciones del informe de supervisión.

Pasaportes Colombia-Colombia
El proyecto de modernización de los pasaportes supera los $10.364 millones y tenía como objetivo optimizar el sistema de trámites consulares - crédito Colprensa

Contrato de modernización de pasaportes bajo cuestionamientos

El origen de la controversia se remonta a un contrato superior a los $10.364 millones, destinado a la actualización del sistema de trámites consulares. El proceso incluyó una fase de implementación que debía mejorar la atención para la expedición de pasaportes, pero las pruebas posteriores evidenciaron fallas persistentes.

El informe final de supervisión e interventoría señala retrasos en la ejecución, ajustes contractuales sin cierre efectivo y debilidades en la puesta en marcha del sistema. Durante 15 meses, el proyecto no alcanzó la operación estable esperada para el servicio ciudadano.

Uno de los puntos más sensibles del análisis corresponde a un pago por $3.109 millones autorizado en diciembre de 2024. Según la supervisión, los soportes presentados no cumplían requisitos completos y la factura carecía de registro del IVA, situación que elevó las alertas sobre el manejo del contrato.

Una infografía ilustra el colapso del sistema de pasaportes con un diseño digital que incluye un pasaporte, engranajes, un contrato y un monitor con error.
Una modernización fallida del sistema de pasaportes en Colombia dejó a miles de ciudadanos sin servicios esenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las pruebas realizadas en 2025 en consulados mostraron fallas directas en el sistema de citas para pasaportes. Usuarios reportaron bloqueos en el acceso, errores en el registro de datos y dificultades para completar la programación de turnos, lo que afectó la prestación del servicio.

Aldesarrollo eleva fuerte denuncia y pide intervención de la Fiscalía y la Procuraduría

Aldesarrollo sostiene que el contrato sí avanzó bajo lineamientos técnicos acordados con las áreas de supervisión y contratación del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. La entidad afirma que varias decisiones se discutieron en mesas técnicas que acompañaron el desarrollo del proyecto.

La organización también indicó que el esquema de pagos dependía de la entrega y aprobación de productos específicos. Según su versión, una de las facturas recibió validación del equipo de supervisión, lo que respaldó parte de la ejecución contractual.

No obstante, el punto de quiebre surgió cuando se establecieron diferencias sobre el porcentaje real de avance. Aldesarrollo asegura que la ejecución llegó al 73%, cifra soportada en documentación técnica, mientras la supervisión plantea una lectura distinta del cumplimiento.

Por medio de un comunicado, la entidad decidió acudir a la Fiscalía General de la Nación contra el supervisor William Fernando Albarracín Barreto. La denuncia señala posibles implicaciones disciplinarias y penales dentro del manejo del contrato.

De forma paralela, Aldesarrollo solicitó acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para revisar el proceso de manera independiente, de igual manera, pidió la designación de un perito técnico externo que permita verificar el estado real de la ejecución.

El proceso sancionatorio abierto por el Fondo Rotatorio de la Cancillería terminó archivado, según la versión de la entidad; ese hecho fue interpretado por Aldesarrollo como un elemento favorable a su posición contractual.

“Aldesarrollo manifiesta su preocupación por el daño reputacional derivado de informaciones sin sustento fáctico y expresa su confianza en las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y la consolidación de la verdad jurídica ante la opinión pública”, se lee en el comunicado.

El fiscal 11 especializado, David Ernesto Vega Rincón, es investigado por presunto abandono de procesos clave - crédito Colprensa
Aldesarrollo presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el supervisor del contrato, William Fernando Albarracín Barreto - crédito Colprensa

Mientras tanto, el sistema de pasaportes continúa con fallas que impactan directamente a los ciudadanos. La plataforma Sitac, pieza central del trámite, permanece bajo observación mientras avanzan las solicitudes de control, las denuncias y la revisión técnica del contrato.

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