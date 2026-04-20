Claudia López estalló contra Iván Cepeda y De la Espriella por “huir” de los debates: “No tiene las condiciones para gobernar”

Claudia López muestra su descontento contra Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda por su negativa con los debates - crédito @delaespriella_style - @claudialopezcl/Instagram - @SenadoGovCo/X

La polémica por la decisión de algunos candidatos presidenciales de no asistir a los debates regresó al foco del debate político, por lo que Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y aspirante a la Casa de Nariño, lanzó una crítica directa contra Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, al que señaló por su ausencia en estos espacios y cuestionó su disposición a confrontar ideas ante la ciudadanía.

No solo Cepeda se negó a participar en debates; Abelardo de la Espriella también decidió no asistir. Ambos, por distintos motivos, dejaron claro que no estarán en estos espacios, pese a imponer sus propias condiciones, las cuales no se cumplen -se dice por su ausencia de ellas-.

Esto significa que los ciudadanos no podrán verlos debatir, a pesar de que, según las encuestas previas a las elecciones de primera vuelta que está fechada para el 31 de mayo de 2026, ambos cuentan con un buen apoyo y lideran la intención de voto.

Tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella se niegan a participar de debates presidenciales - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

La fuerte crítica hacia Iván Cepeda

La exalcaldesa de Bogotá sostuvo en una entrevista con el diario El Tiempo que esa postura no solo debilita la discusión democrática, sino que envía un mensaje preocupante sobre la forma en que se asume la contienda electoral. Sus declaraciones apuntaron a lo que considera una evasión sistemática del debate público, elemento que, a su juicio, resulta esencial en una campaña presidencial.

Desde esa perspectiva, López no dudó en calificar la actitud de Iván Cepeda como “cobardía” y “censura”; además, agregó que: “Lleva un año escondido del debate”.

Y en esta misma línea, puso en entredicho su discurso político: “Eso es muy poco demócrata en un hombre que dice que va a hacer acuerdos con el país. ¿Cómo va a pactar si ni siquiera es capaz de debatir con la ciudadanía ni con los otros candidatos?”.

Claudia López señaló que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, evita responder ante la ciudadanía en medio de su carrera presidencial - crédito Lina Gasca/Colprensa

La candidata explicó que su crítica no se limita a la ausencia física en escenarios de discusión, según dijo al medio en mención, existe una falta de disposición para responder por temas de fondo, como las trayectorias políticas, los apoyos que respaldan cada campaña y el origen de los recursos. En su lectura, esa negativa impide que los votantes tengan claridad sobre quiénes aspiran a gobernar.

Claudia López cuestionó la coherencia del discurso anticorrupción que promueve Iván Cepeda, por lo que consideró contradictorio hablar de un “pacto ético” mientras persisten dudas sobre prácticas dentro del sector político que lo respalda. Con ese señalamiento, buscó poner sobre la mesa la distancia entre las propuestas y lo que ella interpreta como la realidad.

Otro punto central de sus críticas se relaciona con las condiciones que, según afirmó, el candidato del oficialismo plantea para asistir a debates. Claudia López aseguró que existirían restricciones frente a los temas que pueden abordarse, en especial aquellos ligados al Gobierno de Gustavo Petro y a la política de ‘Paz Total’, por lo que para la exmandataria local, ese tipo de límites reduce el alcance de la discusión pública.

Claudia López denunció supuestas limitaciones temáticas relacionadas con el Gobierno Petro y la “Paz Total”, en medio de su crítica contra Iván Cepeda - crédito Europa Press

Claudia López señaló un aumento del reclutamiento de menores y el fortalecimiento de economías ilegales: “Ha disparado el narcotráfico y las rentas criminales con las que matan y extorsionan en todo el país”.

López se fue en contra de Abelardo de la Espriella

Pero la cosa no quedó solo en unas críticas hacia Cepeda, sino que llegaron hasta su también oponente en esta contienda electoral Abelardo de la Espriella, candidato de la extrema derecha y abogado. López cuestionó la idea de limitar la participación en debates a los candidatos con mayor intención de voto, una propuesta que, según dijo, terminaría por excluir voces y reducir la pluralidad.

En su opinión, la postura de De la Espriella refleja una estrategia centrada más en la confrontación que en el contenido: “No tiene una sola propuesta”. Y agregó que su discurso se reduce a ataques personales. “Aparte de decir que es ‘el Tigre’, que ruge y que va a meter a Petro a la cárcel, no dice nada más”.

Claudia López acusó a Abelardo de la Espriella de centrarse en ataques y no en contenido programático - crédito crédito Infobae Colombia

La exalcaldesa fue más allá al referirse a cuestionamientos sobre el origen de los recursos del candidato: “Tiene el rabo de paja de ser el defensor de la mafia y de enriquecerse con su dinero”. En su conversación con el diario citado, insistió en la importancia de que esas preguntas tengan respuesta en escenarios abiertos.

A lo largo de la entrevista, López defendió el debate como una herramienta fundamental para la democracia. Aseguró que la disposición a responder preguntas y confrontar posiciones demuestra respeto por los ciudadanos, quienes esperan conocer con claridad las propuestas y posturas de cada aspirante: “Quien huye de este debate realmente no tiene las condiciones para gobernar”.