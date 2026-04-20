Revelan por qué es necesario que la reforma pensional del Gobierno Petro aumente la edad de jubilación para hombres y mujeres

EN 2026, Colombia cuenta con cerca de 2,2 a 2,3 millones de pensionados en total, incluyendo los regímenes públicos y privados - crédito Prosperidad Social

La reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, que se encuentra en estudio de la Corte Constitucional, implica cambios con un impacto sobre millones de personas vinculadas al Sistema Nacional de Pensiones. En gran mayoría, muchos cotizan de forma continua, mientras que el resto se ve afectado por la alta informalidad laboral.

A esto se refirieron el profesor de la Universidad de los Andes Óscar Becerra y la senior de servicios legales en KMPG Colombia, Valeria Martínez, que señalaron que los principales beneficios de la reforma son la ampliación de la cobertura para las personas que históricamente no accedían a una pensión y mayores garantías para sectores vulnerables. Sin embargo, resaltaron riesgos sobre la sostenibilidad financiera, la necesidad de ajustar la edad de jubilación y el desafío técnico que supondrá adaptar el sistema a una población que envejece y cotiza menos.

Cambios en la esperanza de vida en Colombia

Colombia atraviesa una etapa de transformación demográfica acelerada. La esperanza de vida pasó de 57 años en los años 60 a superar los 77 años en la actualidad. Al mismo tiempo, la tasa de natalidad cayó a niveles históricamente bajos, lo que ha disminuido la base de cotizantes y cuestiona la viabilidad del sistema de reparto.

La Corte Constitucional suspendió de manera temporal la entrada en vigor de la reforma pensional del Gobierno Petro - crédito Corte Constitucional

“El mayor beneficio de la reforma es la extensión de cobertura para los trabajadores que no alcanzan a cumplir los requisitos”, afirmó Óscar Becerra durante el foro “El futuro del sistema pensional en Colombia”, organizado por La República. El profesor explicó que, aunque 25 millones de colombianos tienen algún tipo de vínculo con el sistema, solo 15 millones son cotizantes regulares, una situación derivada en gran parte de la informalidad laboral.

“El riesgo principal es que el cambio demográfico sea mucho más acelerado y un sistema basado en reparto va a tener unos serios problemas de sostenibilidad”, advirtió Becerra. Explicó que la baja cantidad de jóvenes que cotizan y el número creciente de adultos mayores ponen presión sobre la financiación del sistema.

La edad de jubilación fue uno de los temas centrales señalados por el experto. “El tema de la edad de jubilación es crítico electoralmente y por eso los candidatos normalmente lo evitan, pero necesitamos que se discuta más en la esfera pública”, destacó.

Becerra agregó que “la reforma pensional debe considerar aumentar la edad de jubilación, idealmente a 65 años para ambos géneros”. El aumento de la longevidad y la baja natalidad agravan el déficit financiero, por lo que considera imprescindible elevar los requisitos.

En caso de que la reforma pensional entre en vigor, Colpensiones tendrá que administrar los recursos de 21 millones de colombianos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Cambios en pensiones

Valeria Martínez resaltó las ventajas inmediatas del cambio normativo. “La reforma ofrece beneficios significativos, sobre todo, para personas vulnerables en su vejez, y establece una pensión unificada e integral que combina diferentes sistemas, afectada por el aumento del salario mínimo”, puntualizó

Insistió la experta en la importancia de fortalecer la educación financiera. Para ella, es crucial que las entidades de pensiones, como las empresas, asuman un rol activo en la educación y pedagogía financiera para enfrentar los cambios en el sistema pensional.

En cuanto a los retos de implementación, advirtió que “recibir nuevos afiliados es riesgoso, ya que radica en la diversidad de historias laborales y la necesidad de unificar la información”. Esto plantea un reto logístico y administrativo relevante para el país.

Retos y riesgos de la reforma pensional en Colombia

Un aspecto clave que se desarrolla en Colombia es la orden que dio la Corte Constitucional sobre la reducción gradual del requisito de semanas de cotización para las mujeres, al pasar de 1.300 a 1.000 semanas en 2036. El acceso más amplio permitirá que más mujeres obtengan su pensión, pero repercutirá en el flujo total de aportes al sistema.

La disminución de este parámetro podría agravar el déficit financiero. Al respecto, Becerra fue claro y anotó que “solo se puede compensar ese hueco financiero subiendo la edad de pensión”. Ambos expertos consideran que el manejo del costo de transición, los ajustes operativos y la sostenibilidad a largo plazo constituyen el mayor desafío.

Una pensión garantiza calidad de vida a las personas que dejan la vida laboral - crédito Colprensa

De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el sistema colombiano mantiene la edad de jubilación en 57 años para mujeres y 62 años para hombres, cifras ratificadas en la Ley 2381 de 2024. Sin embargo, el Gobierno propuso elevarla a partir de 2040, cuando se prevé una pirámide poblacional invertida: más adultos mayores que jóvenes activos.

Cómo enfrenta el mundo el reto de las pensiones

Expertos y organismos internacionales señalan que la mayoría de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) ya ubican la edad estándar de jubilación en 67 años, como Alemania, Australia, España e Italia. Dinamarca, por su parte, la aumentará de forma gradual hasta los 70 años o más en las próximas décadas.

En América Latina, Chile, México y Argentina establecen el umbral en 65 años, mientras que Francia impulsó debates sociales intensos luego de aumentar su edad mínima de 62 a 64 años. Dichas reformas buscan responder al envejecimiento poblacional y proteger la solvencia de los sistemas de pensiones, retos que Colombia también enfrenta.