Qué pasará con el precio del dólar en Colombia en la penúltima semana de abril de 2026: dicen por qué puede seguir bajando

El dólar en Colombia lleva varias semanas por debajo de la línea de los $3.700 - crédito Colprensa

La tendencia bajista del dólar en Colombia dominó la semana financiera del 13 al 17 de bril, con un cierre de $3.593,15, según datos de Set-FX. El peso colombiano se mantuvo fuerte y los analistas consideran que los próximos días podrían traer movimientos abruptos en la cotización, debido tanto a factores internacionales como internos.

En los próximos días, el precio del dólar en Colombia dependerá de la evolución del alto el fuego entre actores clave en Medio Oriente, la publicación de datos de inflación de EE. UU. y futuras decisiones económicas de Colombia. Si la tregua geopolítica se prolonga y la inflación no sorprende al alza, los especialistas estiman que la divisa podría consolidarse en un rango cercano a los $3.550 y $3.600. Sin embargo, cualquier alteración del entorno internacional o local podría provocar rebotes inmediatos en la tasa de cambio.

Disminución sostenida

Durante la última semana, el dólar en Colombia experimentó una disminución sostenida. El lunes inició en $3.608 y alcanzó su menor nivel en más de cinco años durante el miércoles. El viernes, la tasa representativa del mercado (TRM) se situó en $3.615,10, con lo que mostró solo un ligero repunte técnico. La variación semanal fue cercana a -0,76%, mientras que el peso colombiano acumula una revaluación de 3,78% (unos $142) en 2026.

Al cierre de la jornada del 19 de abril, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio de Colombia se ubicaba en $3.600,00, mientras que el de venta estaba en $3.698,75 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

La jornada del 17 de abril presentó volatilidad acotada, con un máximo de $3.601,91 y un mínimo de $3.571,00. Set-FX informó de 1.721 transacciones durante la sesión, lo que evidenció un mercado activo atento a las condiciones nacionales e internacionales. Londoño Tapia afirmó que ese desempeño consolida la apreciación del peso, una tendencia que lleva varias semanas.

La pregunta del millón

El alivio de las tensiones en Medio Oriente fue clave para explicar la fortaleza reciente del peso colombiano. El country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, estacó que el acuerdo de alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano, junto a la decisión de Irán de mantener abierto el Estrecho de Ormuz —definido como un “estrecho estratégico” para el comercio global de petróleo—, relajó la presión en los mercados.

“La pregunta del millón para la semana que entra es qué pasa con el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La tregua vigente termina en teoría el próximo martes 22 de abril, y el mercado va a estar leyendo entre líneas cada declaración de aquí al fin de semana”, apuntó. Según él, la confirmación del tránsito petrolero redujo el temor a bloqueos, y la respuesta del mercado petrolero fue significativa: el precio del crudo cayó cerca del once por ciento, situándose de nuevo por debajo de $90 el barril.

Dichas señales provocaron una menor prima de riesgo geopolítico y motivaron a los inversionistas a redirigir flujos hacia mercados emergentes. Como resultado, el peso colombiano, respaldado por diferenciales de tasas de interés superiores a los del dólar estadounidense, logró captar una porción importante de ese capital internacional.

Perspectivas y variables locales que afectan la tasa de cambio

Factores internos también incidieron en la baja del dólar en Colombia. Londoño Tapia señaló que la revaluación acumulada del peso es de 3,78% en el año, con la volatilidad controlada, un escenario descrito por él como un ajuste ordenado, lejos de ser un cambio abrupto del mercado.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, dice que el precio del dólar está cayendo a nivel mundial, no solo en Colombia - crédito FelipeCamposPC/x

Por su parte, el economista Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, adujo que “el dólar no está cayendo en Colombia porque esté cayendo en el mundo, ni porque el Banco de la República haya subido tasas, ni por el narcotráfico, ni siquiera por el decreto de repatriación de las AFP. El dólar cae en Colombia porque está desplomado en Latinoamérica y en países petroleros”.

Y es que, en el ámbito técnico, los movimientos en los títulos de deuda pública (TES) permitieron observar una inversión de la curva. El analista de mercados Leonardo Trigos explicó que “una regla básica de los mercados dice que, cuando un país aumenta su déficit y presiona las tasas al alza, la tasa de cambio suele bajar por el ingreso de divisas que buscan aprovechar el gran diferencial frente a la tasa segura de Estados Unidos: TES colombianos por encima del 13% frente a bonos americanos por encima del 4%”.

Trigos detalló que, pese a un mayor riesgo país debido a la rebaja de la calificación crediticia de Colombia por Standard & Poor’s y factores de déficit fiscal y riesgo electoral, el ingreso de capitales presionó a la baja la tasa de cambio.

Añadió: “Creemos que hay una combinación de factores que está generando la ‘apuesta del año’. La mayoría del mercado, al ver la tendencia de la tasa de cambio y de los TES, parece anticipar que el cambio en la línea de pensamiento del gobierno está prácticamente asegurado para agosto de 2026. De ahí el fuerte ingreso de capitales para comprar TES, que presiona la tasa de cambio a la baja pese al riesgo fiscal y electoral”.

Concluyó el analista que el Gobierno colombiano debió ofrecer tasas más altas en emisiones de corto plazo, mientras los inversionistas suponen que una futura administración corregirá el rumbo, manteniendo así las tasas de TES a largo plazo por debajo de las de vencimiento inmediato.

Qué se espera para el dólar en Colombia en los próximos días

La semana entrante será crucial para definir el rumbo del precio del dólar en Colombia. El desenlace dependerá de la extensión de la tregua geopolítica y de nuevos datos de inflación local.

El dólar en Colombia cerró marzo por debajo de los $3.700 - crédito Jesús Avilés/Infobae

“Si la tregua se extiende y empieza a tomar forma un acuerdo marco, el peso tiene espacio para consolidarse en el rango de $3.550 a $3.600, rompiendo por abajo el canal que se había proyectado para abril (entre $3.625 y $3.725)”, sostuvo Londoño Tapia. Sin embargo, matizó que una ruptura en las negociaciones podría generar un rebote rápido de la moneda estadounidense. El escenario más grave —bloqueo del Estrecho de Ormuz y un aumento del crudo hasta $125— parece menos probable tras los acuerdos recientes, pero no se descarta del todo.

Asimismo, advirtió que la evolución de la inflación será decisiva: si el índice de precios al consumidor no baja como se espera, el mercado podría ajustar sus expectativas sobre un posible recorte de tasas del Banco de la República, manteniendo la presión sobre el peso.

Trigos coincidió en que el diferencial de tasas de interés, la política de deuda pública y las expectativas sobre el gobierno seguirán determinando la tasa de cambio. “Se aprovecha la necesidad inmediata del gobierno (que se ve obligado a pagar tasas más altas en sus emisiones cortas), pero confiando en que el próximo gobierno arreglará el ‘problema’. Por eso la tasa de los TES de largo plazo no supera la tasa de las emisiones de corto plazo”, afirmó el analista.